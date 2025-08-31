Jefferson Farfán y Nicola Porcella sorprenden con planes de negocio en común: “Se vienen cositas”

Jefferson Farfán y Nicola Porcella sorprenden con planes de negocio en común. IG

La reciente estadía de Nicola Porcella en Perú no solo ha estado marcada por visitas familiares y apariciones televisivas, sino también por importantes reuniones que han dado mucho que hablar. Una de ellas fue con Jefferson Farfán, con quien compartió un encuentro que rápidamente levantó especulaciones sobre un posible emprendimiento conjunto.

Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparece acompañado por Jefferson Farfán y Rafael Cardoso.

La imagen vino acompañada de frases que llamaron la atención de inmediato: “Se vienen cositas” y la icónica expresión del exfutbolista, “Dame luz, bebé”.

El encuentro no pasó desapercibido, pues no se trató de una simple reunión social. Según fuentes cercanas, el motivo tendría relación con planes de negocios, un terreno en el que Farfán ya ha demostrado desenvolverse con éxito en los últimos años.

La instantánea generó gran expectativa, especialmente porque tanto Farfán como Porcella atraviesan momentos de proyección personal y profesional: el primero consolidado como empresario y el segundo con una agenda activa en el Perú tras su paso por la televisión mexicana.

Nicola Porcella y su encuentro con el CEO de América TV

Además de su acercamiento con Jefferson Farfán, Nicola Porcella sostuvo otra cita que causó controversia en la prensa nacional: su reunión con Fernando Muñiz, CEO de América Televisión.

El actor aclaró que su visita al canal no estuvo relacionada con algún posible regreso a la pantalla chica, sino con asuntos vinculados a un proyecto digital con Muñiz, quien tiene una larga trayectoria en Televisa.

“Fui por un tema totalmente fuera de TV, porque la persona con la que yo tuve la reunión ha trabajado muchos años en Televisa y era un tema de eso”, explicó.

Porcella también elogió la carrera del ejecutivo mexicano y sostuvo que su presencia aportará significativamente a la televisión peruana. “Es tremendo tipo, tremendo profesional, creo que la verdad le va a hacer muy bien a la televisión en Perú”, señaló durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’.

Nicola Porcella elogia a Fernando Muñiz y lanza indirecta a Gisela Valcárcel: “Hay que ser humilde y saber quién está encima de uno”. Video: Amor y Fuego

El lado empresarial de Jefferson Farfán

Mientras tanto, Jefferson Farfán continúa consolidándose como empresario. Tras su retiro del fútbol, el exdelantero apostó por diversificar sus inversiones, logrando resultados importantes en diferentes rubros.

Uno de sus proyectos más ambiciosos es el centro comercial KM40, ubicado en Lurín. Con una inversión superior a los 55 millones de dólares, este mall se ha convertido en un punto de desarrollo económico en la zona sur de Lima y ya cuenta con planes de expansión hacia un segundo complejo.

Además, Farfán es fundador de la marca de ropa Madre, que funciona tanto en formato virtual como con una tienda física dentro de KM40. Este emprendimiento lo ha posicionado como referente de negocios vinculados a la moda, un sector en constante crecimiento.

Su faceta empresarial también tuvo un paso por la gastronomía. Durante su estadía en Turquía, impulsó un restaurante que no logró consolidarse debido a la pandemia. Sin embargo, el exfutbolista tomó la experiencia como un aprendizaje que lo motivó a fortalecer sus negocios actuales.

Jefferson Farfán y todos los detalles de su nuevo centro comercial.