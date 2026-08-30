Agentes del INPE frustran el ingreso de 500 pastillas de clonazepam a un penal camufladas en cereales. (Foto: INPE)

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Agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) impidieron el ingreso de 500 pastillas de clonazepam no autorizadas al Establecimiento Penitenciario de Huánuco, durante un control de paquetes con una máquina de rayos X, según informó el organismo.

Según información difundida por el INPE, el hallazgo se produjo durante la revisión de bolsas de víveres que pretendían ser ingresadas a las instalaciones del centro penitenciario. En ese procedimiento se detectó que Erick Brayan Torres Ponce, el ciudadano intervenido, tenía pastillas ocultas como parte del contenido de cereales.

El personal penitenciario encontró los comprimidos dentro de tres bolsas de cereales selladas, colocadas de dos en dos para eludir los controles. El material incautado iba dirigido al interno Cristian López Martínez, que se encontraba alojado en el pabellón cinco.

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La intervención fue comunicada a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las acciones que establece la ley

Agentes del INPE frustran el ingreso de 500 pastillas de clonazepam a un penal camufladas en cereales. (Foto: INPE)

Efectos del clonazepam

El clonazepam es un medicamento utilizado principalmente para tratar trastornos de ansiedad, crisis convulsivas y ciertos trastornos del sueño. Su consumo genera efectos depresores sobre el sistema nervioso central, lo que puede producir somnolencia, relajación muscular, disminución de la ansiedad y reducción de las convulsiones.

El uso indebido de clonazepam puede provocar dependencia física y psicológica, así como efectos adversos como alteraciones en la coordinación motora, confusión, dificultad para concentrarse y problemas de memoria.

En dosis elevadas o sin supervisión médica, este fármaco puede ocasionar depresión respiratoria, pérdida de conciencia y, en casos extremos, riesgo de sobredosis. Por estos motivos, su distribución y consumo están regulados estrictamente dentro y fuera de los centros penitenciarios.

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Agentes del INPE frustran el ingreso de 500 pastillas de clonazepam a un penal camufladas en cereales. (Foto: INPE)

Marina, Fuerza Aérea y Ejército controlarán accesos a penales

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control previo de los accesos a cuatro establecimientos penitenciarios del país, como parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad dentro de las cárceles. La estrategia contempla la adquisición de escáneres corporales y equipos para inspeccionar bultos, con tecnología similar a la utilizada en los aeropuertos de Estados Unidos.

El titular del Mindef declaró, durante una entrevista con Exitosa, que la revisión alcanzará a todas las personas que ingresen a los recintos, incluidos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), efectivos de la Policía Nacional y demás servidores. El procedimiento se realizará antes del ingreso y estará bajo responsabilidad de personal militar.

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“Estamos comprando escáneres corporales como hay en los aeropuertos de Estados Unidos, que detectan no solamente metales, sino cualquier elemento acoplado al cuerpo”, declaró Belaúnde.

La primera fase comprenderá los establecimientos de Sarita Colonia, Ancón I, Lurigancho y Challapalca. En estos puntos se instalarán dispositivos destinados a identificar objetos ocultos en el cuerpo, además de sistemas capaces de revisar paquetes, equipajes y otros artículos trasladados hacia el interior.

El funcionario explicó que la medida busca establecer un filtro adicional frente al ingreso de elementos prohibidos. Para ello, cada persona deberá pasar por los mecanismos de inspección antes de acceder a las instalaciones, sin importar si se trata de un visitante, trabajador penitenciario, policía u otro integrante del personal autorizado.

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