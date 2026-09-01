El ministro de Justicia de Perú aboga por la construcción de cárceles siguiendo el modelo de El Salvador

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El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, ha abogado este martes por construir cárceles siguiendo el modelo de El Salvador en el marco de las medidas que valora el Gobierno de Keiko Fujimori para frenar la sobrepoblación carcelaria y reforzar la seguridad.

Álvarez ha explicado en una entrevista con la agencia de noticias Andina que aboga por la construcción de cárceles "tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador", si bien no para albergar a reos violentos, sino a aquellos que no representen "peligro social".

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"Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (...) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre", ha dicho.

Así, el ministro de Justicia ha apuntado a que los presos de alta peligrosidad "no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario" y tener "regímenes sumamente estrictos" en los que se restrinjan "severamente" todo tipo de visitas.

"Aquellas personas que han demostrado que no merecen seguir viviendo en comunidad, en la sociedad peruana, deben tener severas restricciones para separar, efectivamente, los no violentos de los violentos, cosa que no ocurre en las cárceles actualmente", ha argüido durante la entrevista.

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"También tenemos ofrecimiento de algunos gobernadores regionales para construir un penal en zonas alejadas de la ciudad, pero hay un caso curioso: en muchas ciudades se exige mayor seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo no se quiere tener un penal en la región. Es un contrasentido", ha argumentado.

En este sentido, ha apuntado a que "la ola de criminalidad" exige "tener muchos más" centros penitenciarios, tanto para "reos primarios como para reos peligrosos. "Tenemos el terreno y el penal de Ica, que es el segundo penal que va a tener Ica. Estamos trabajando políticamente la posibilidad de ampliar algunos penales de alta seguridad", ha aseverado.

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"En el futuro es posible que podamos construir otros penales, incluso con ayuda y tecnología del extranjero, pero sería un acto de populismo decir que Chalapalca va a ser abandonado. Al contrario, necesitamos más Chalapalcas. Hay que buscar dónde y en qué condiciones", ha agregado, en alusión a la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna.

Álvarez también ha abogado por modificar también el Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como sistema. "Esto es una cadena donde vamos a incidir con decretos legislativos para tratar de modificar la situación actual", ha explicado durante la entrevista.

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