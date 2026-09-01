Ministro de Defensa confirmó pago para liberar a empresario secuestrado en Trujillo: “Estamos siguiendo la ruta del dinero”

El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, participa en una entrevista televisiva. En la pantalla, se muestran imágenes de seguridad de una calle con un vehículo blanco y personas. El ministro confirma que hubo una entrega de dinero en el caso del secuestro de un empresario en Trujillo, indicando que la policía monitoreó la situación y que la operación sigue en curso. Se informa que la persona que recogió el dinero no era el líder de la operación criminal.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que sí hubo una entrega de dinero durante la operación relacionada con el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo, La Libertad. La revelación se produjo durante una entrevista con Canal N, en la que el titular del sector explicó algunos detalles del operativo de inteligencia desplegado para ubicar a los responsables y garantizar la vida de la víctima.

El caso generó conmoción en Trujillo luego de que el empresario fuera secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas. Posteriormente, la Policía confirmó la liberación del empresario y la captura de cinco presuntos implicados. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer quiénes estuvieron detrás de la planificación del crimen.

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En medio de las diligencias, una de las principales interrogantes estaba relacionada con la manera en que se consiguió la liberación del empresario y si la familia había realizado algún pago a los secuestradores. Durante sus primeras declaraciones, las autoridades habían evitado brindar detalles debido a que la operación de inteligencia todavía estaba en desarrollo.

Sin embargo, en la entrevista concedida a Canal N, Rafael Belaúnde Llosa confirmó que sí hubo una entrega de dinero, aunque dejó claro que todavía existen aspectos de la operación que no pueden hacerse públicos.

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

Rafael Belaúnde Llosa confirma la entrega de dinero durante la operación

La periodista de Canal N llevó al ministro directamente al punto que había generado dudas durante la jornada: si efectivamente había ocurrido una entrega de dinero vinculada con el secuestro. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, planteó la periodista.

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“Sí”, respondió Rafael Belaúnde Llosa. El ministro explicó que la operación continúa en desarrollo y que el hecho de que una persona haya acudido a recoger el dinero no significa necesariamente que se trate del máximo responsable de la organización.

“El que ha ido a recoger el dinero, pues no es el jefe de la operación”, señaló. La periodista insistió en precisar si el sujeto que acudió a recoger el dinero no era el cabecilla. “No es el jefe de la operación”, respondió el ministro.

Luego, Belaúnde explicó que la persona enviada a recoger el dinero habría cumplido solamente una función dentro de una estructura mayor. “Es un chico que han mandado”, manifestó. Ante la consulta sobre la importancia estratégica de este individuo, el titular de Defensa agregó: “Y no tiene ningún valor estratégico eso”.

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Ministro de Defensa confirma pago por empresario secuestrado en Trujillo: “Ha estado la Policía”. Captura: Canal N.

Durante la entrevista, la periodista de Canal N preguntó si la entrega del dinero había sido monitoreada por la Policía Nacional del Perú, considerando que el objetivo de las autoridades era seguir los movimientos de los presuntos secuestradores sin poner en riesgo la vida de la víctima.

“O sea, el que ha ido a recoger el dinero no era el cabecilla, en base al seguimiento. Entonces, lo que podemos concluir es que esta entrega de dinero o este, digamos, conversación entre la familia y los delincuentes ha tenido que tener un monitoreo de la policía. ¿Esto es así?”, preguntó.

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“Ha estado la policía”, confirmó Rafael Belaúnde Llosa. La periodista volvió a preguntar para precisar si la Policía había estado presente durante el proceso de seguimiento. “Ha estado la policía”, respondió nuevamente el ministro.

La intervención de las autoridades, según explicó, permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos integrantes de la organización. “Y así han logrado dar con ellos”, señaló la periodista. “Sí, sí”, respondió Belaúnde.

El ministro destacó que el operativo tenía como prioridad proteger la vida del empresario y conseguir la captura de quienes participaron en el secuestro. Según su explicación, las autoridades manejaban desde el inicio una hipótesis sobre el verdadero móvil del ataque.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Rafael Belaúnde Llosa: “El móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato”

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del ministro fue cuando explicó cuál habría sido el móvil que las autoridades identificaron detrás del ataque.

“Lo primero, como se sabía que esto, el móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato, era lograr salvar la vida de la persona y capturar a los que han participado en el secuestro. Y eso es lo que se ha logrado”, afirmó Rafael Belaúnde Llosa.

La declaración plantea que, para las autoridades, el riesgo principal no se encontraba únicamente en que el empresario permaneciera privado de su libertad, sino en la posibilidad de que el secuestro estuviera relacionado con un eventual ataque de sicariato.

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Por ello, el ministro sostuvo que la prioridad fue conseguir que el empresario permaneciera con vida mientras se desarrollaban las acciones de inteligencia. “Ahora, lo que hay que hacer es ahora, s-- y estamos haciendo, es siguiendo la ruta del dinero”, añadió.

El ministro Rafael Belaúnde Llosa se refiere al pago de dinero realizado tras un secuestro en Trujillo y al seguimiento policial del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ministro evita revelar hacia dónde llevó la ruta del dinero

Aunque confirmó que hubo una entrega de dinero, Rafael Belaúnde Llosa evitó brindar información específica sobre el destino de los recursos o hasta dónde llegó el seguimiento realizado por las autoridades.

La periodista preguntó directamente si la Policía estaba siguiendo la ruta del dinero entregado. “Ahora, siguiendo la ruta del dinero entregado”, planteó. El ministro respondió que esa información debía ser confirmada por el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional.

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“Bueno, eso lo tendría que confirmar el general Arriola. Esa parte yo a, yo no lo puedo-”, respondió. La periodista volvió a intervenir, pero el titular de Defensa mantuvo la reserva sobre ese punto. “Confirmar en estos momentos”, precisó.

La decisión de no revelar más detalles estaría relacionada con el carácter reservado de la investigación. Precisamente, durante la jornada las autoridades habían insistido en que se trataba de una operación de inteligencia compleja y en curso. El propio Belaúnde había señalado previamente que no podía proporcionar todos los detalles mientras las diligencias no hubieran concluido.

Ministro de Defensa confirma pago por empresario secuestrado en Trujillo: “Ha estado la Policía”. Captura: Canal N.

¿Yens Lara será interrogado por la investigación?

Durante la entrevista también se abordó la situación de Yens Lara, quien fue mencionado en la conversación por la periodista debido a sus antecedentes y a investigaciones fiscales relacionadas con la comercialización de oro en el extranjero.

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La periodista preguntó si Lara sería interrogado y si su testimonio podría resultar relevante para esclarecer lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes y las personas que habrían cumplido funciones de seguridad para él.

“Ahora, Yens Lara, este, este personaje que tiene antecedentes y que ha sido o es investigado por la fiscalía que comercializa oro en el extranjero, ¿también será interrogado? Porque claro, si él cambia, si él cambia de, de cuidadores y miren quiénes eran sus guardaespaldas, nada más y nada menos que primero los Pulpos y después la otra banda, ¿tendrá mucho que aportar el testimonio de Yens Lara?”, preguntó la periodista.

Ante la consulta, Rafael Belaúnde Llosa evitó adelantar qué ocurrirá con el testimonio del empresario y pidió permitir que las investigaciones continúen.

“Bueno, yo creo que primero es una persona que ha pasado por un proceso traumático. La familia debe estar aterrorizada. Lo que hay que dejar es que las investigaciones sigan su curso”, respondió.

Cuatro personas fueron encontradas muertas dentro de una camioneta. Composición: Infobae

Cinco detenidos tras el secuestro del empresario en Trujillo

La liberación del empresario se produjo en el marco de un operativo policial que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización criminal investigada. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, cuatro de ellos estarían vinculados directamente con el ataque y secuestro, mientras que un quinto detenido habría cumplido una función logística.

La Policía también ha señalado que el trabajo de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron determinantes para ubicar a los sospechosos. La investigación incluye el análisis de comunicaciones y el seguimiento de personas vinculadas con la organización criminal Los Pulpos.

El caso continúa generando interrogantes, especialmente por la violencia empleada durante el ataque y por las circunstancias en las que se produjo la liberación del empresario. La Policía ha sostenido que la negociación forma parte de los procedimientos utilizados para preservar la vida de una víctima, aunque inicialmente evitó confirmar si hubo un pago específico.

De acuerdo con información preliminar, los ocupantes habrían sido atacados por varios sujetos que posteriormente se llevaron por la fuerza al propietario del vehículo. (Roger García)