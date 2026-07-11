Perú

Nueva sede de la Superintendencia del Mercado de Valores requerirá una inversión de S/ 100,8 millones

La obra será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y contempla un edificio de siete pisos y cuatro sótanos para fortalecer la capacidad operativa de la entidad encargada de supervisar y regular el mercado de valores

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La construcción comenzó oficialmente con una ceremonia de colocación de la primera piedra liderada por el ministro de Economía y Finanzas.
La construcción comenzó oficialmente con una ceremonia de colocación de la primera piedra liderada por el ministro de Economía y Finanzas. Foto: Microfinanzas

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contará con una nueva sede institucional, cuya construcción demandará una inversión de S/ 100,8 millones. La iniciativa marcará un precedente para la entidad al convertirse en su primer proyecto de infraestructura desarrollado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

El inicio de la obra fue oficializado con la colocación de la primera piedra en una ceremonia encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas. En la actividad también participaron el superintendente del Mercado de Valores, Juan Pichihua Serna, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

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Proyecto busca fortalecer los servicios de la SMV

Durante el acto, el ministro de Economía destacó que la ejecución de la nueva sede representa un paso importante para el desarrollo de infraestructura pública mediante Obras por Impuestos. Según indicó, este mecanismo permite acelerar inversiones estratégicas orientadas a mejorar la atención y los servicios que ofrecen las entidades del Estado.

“Esta construcción implicará una mejora para la SMV y es un símbolo del impulso que venimos haciendo como Gobierno de transición, que no ha parado su labor de propiciar la inversión y mejorar los servicios públicos. El Gobierno viene dejando una economía estable para la siguiente gestión, con indicadores como el crecimiento de la recaudación, el avance de la inversión pública y un déficit fiscal anualizado por debajo de la meta”, manifestó.

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La obra prevé levantar un edificio que contará con 15.776,50 metros cuadrados de superficie techada.
La obra prevé levantar un edificio que contará con 15.776,50 metros cuadrados de superficie techada. Foto: SMV

Nueva infraestructura ampliará la capacidad operativa

El proyecto contempla la construcción de un edificio con 15.776,50 metros cuadrados de área techada. La infraestructura estará conformada por siete pisos y cuatro sótanos, con espacios destinados al funcionamiento de las distintas áreas de la institución.

De acuerdo con la planificación de la obra, la nueva sede permitirá optimizar las funciones de promoción, supervisión y regulación del mercado de valores, reforzando la capacidad operativa de la SMV para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Participación del sector privado

La ejecución del proyecto estará a cargo del consorcio privado Grupo Flesan, cuyos representantes también asistieron a la ceremonia de inicio de obras, en el marco del esquema de colaboración entre el Estado y el sector privado.

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña señaló que esta iniciativa refleja la apuesta del Gobierno por impulsar mecanismos que faciliten la participación privada en la ejecución de infraestructura pública. Añadió que este tipo de proyectos contribuye a acelerar las inversiones, mejorar la prestación de servicios estatales y reducir las brechas de infraestructura existentes en el país.

La obra estará a cargo del consorcio privado Grupo Flesan
La obra estará a cargo del consorcio privado Grupo Flesan. Foto: TuCambista

Ganancias en la Bolsa de Valores de Lima este viernes

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) tuvo resultados favorables este viernes, mientras los mercados de Estados Unidos operaron en terreno negativo y con elevada volatilidad en las primeras horas de negociación. El Índice General de la BVL, principal referente del mercado local, registró un avance de 0,53%, al pasar de 56.194 a 56.490 puntos. Por su parte, el Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones con mayor volumen de negociación, aumentó 0,83%, al subir de 1.494 a 1.507 puntos.

En el ámbito internacional, las principales bolsas de Asia cerraron la sesión con desempeños mixtos. En tanto, los mercados bursátiles de América Latina mostraron resultados dispares y Wall Street opera con pérdidas. En Nueva York, el índice Dow Jones retrocede 0,08%, el Standard & Poor’s 500 baja 0,05% y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, disminuyó 0,24%.

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