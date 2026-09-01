Dos de cada tres empresas en Perú asume compromisos climáticos, pero solo el 23% cumple su meta de reducción de emisiones

Perú Sostenible advirtió que la gestión climática debe traducirse en planes con metas, presupuesto, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento. EFE/Franck Robichon

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La brecha entre los compromisos climáticos y su aplicación en las operaciones marca uno de los principales retos para las empresas peruanas.

El 63% de las compañías evaluadas en los premios Empresa con Gestión Sostenible (EGS) 2025 asumió públicamente una meta de emisiones netas, pero solo el 23% alcanzó su objetivo de reducción de emisiones de alcance 1, es decir, las generadas de forma directa por sus actividades.

Los compromisos requieren presupuesto, responsables e indicadores

Para Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú Sostenible, la sostenibilidad empieza a tener efectos directos sobre los resultados de las compañías, desde el ahorro de recursos hasta la prevención de interrupciones operativas.

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Durante el Foro Perú Sostenible, sostuvo que el reto consiste en pasar de las declaraciones a planes con metas, presupuestos, responsables y mecanismos de seguimiento.

La sostenibilidad corporativa en Perú muestra una brecha entre compromisos climáticos y ejecución, porque el 63% de las empresas asumió una meta pública y solo el 23% redujo sus emisiones de alcance 1.

“El verdadero desafío es traducirla en planes, responsables, presupuesto, indicadores y resultados”, afirmó la vocera en entrevista con Infobae Perú.

El 15% de las empresas participantes en EGS 2025 todavía no cuenta con un plan concreto para reducir sus emisiones, pese a haber asumido compromisos climáticos. La diferencia revela una dificultad para integrar estos objetivos a las áreas que toman decisiones sobre inversiones, finanzas, operaciones, compras y gestión de riesgos.

El Niño expone los costos de no anticipar los riesgos

Rizo Patrón señaló que los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos como ASG, pueden ayudar a una empresa a entender su exposición a eventos que afectan su continuidad.

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En Perú, un posible fenómeno de El Niño puede generar problemas de infraestructura, transporte, disponibilidad de agua e interrupciones en la logística.

El 15% de las empresas participantes en Empresa con Gestión Sostenible 2025 aún no tiene un plan concreto para bajar sus emisiones pese a haber adoptado compromisos climáticos.

La gestión de esos riesgos puede tener un impacto económico inmediato para compañías que dependen de carreteras, proveedores, recursos hídricos o cadenas de distribución. También puede reducir consumos de energía, agua y materiales, además de evitar gastos derivados de residuos, contingencias regulatorias o daños en la reputación.

En el ámbito laboral, la ejecutiva vinculó una cultura corporativa sólida con una mayor capacidad para atraer y retener talento. La reducción de la rotación puede disminuir los costos de reemplazo, selección y capacitación de trabajadores.

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Aceros Arequipa informó S/ 65 millones por ventas de subproductos

Los resultados de algunas empresas muestran cómo la economía circular puede generar ingresos y ahorros. Aceros Arequipa, que fue la primera compañía en obtener la categoría Excelencia en EGS, informó S/ 65 millones en ventas de productos obtenidos a partir de subproductos durante 2025.

La empresa también evitó S/ 4,8 millones en compras de insumos y ahorró S/ 11,8 millones en la disposición de residuos. A la vez, redujo su consumo de agua de 1,297 m³ a 1,21 m³ por tonelada de producto terminado.

El fenómeno de El Niño puede afectar a las empresas en Perú con daños en infraestructura, problemas de transporte, menor disponibilidad de agua e interrupciones logísticas.

En el caso de Softys, la recuperación de 80 mil toneladas de fibras de papel y cartón permitió reincorporar esos materiales al proceso productivo. La empresa superó el 85% de valorización de residuos en sus operaciones peruanas y elevó la evaluación de proveedores bajo criterios de sostenibilidad del 19% en 2021 al 84% en 2024.

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La trazabilidad de la cadena de proveedores gana peso ante las exigencias de compradores y entidades financieras. Para Rizo Patrón, este tipo de evaluación permite identificar riesgos de abastecimiento y conocer mejor las condiciones ambientales y sociales de los proveedores.

Los estándares internacionales entran en la evaluación de bancos e inversionistas

El acceso a mercados y financiamiento depende cada vez más de la capacidad de las empresas para entregar información comparable, verificable y con criterios comunes. Bancos, fondos de inversión y grandes compradores buscan datos sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo de las compañías antes de tomar decisiones.

Perú inició el proceso de incorporación de las normas internacionales de divulgación de sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2. En la evaluación EGS 2025, el 52,86% de las empresas participantes cumplió los criterios vinculados a NIIF S1 y el 40% los relacionados con NIIF S2.

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Aceros Arequipa informó S/ 65 millones en ventas de productos obtenidos de subproductos y reportó ahorros por insumos, residuos y consumo de agua en 2025. REUTERS/Dado Ruvic

La gerente general de Perú Sostenible indicó que el reporte debe ser una consecuencia de la gestión y no una meta aislada. El 97% de las empresas evaluadas publicó información pública sobre sostenibilidad en 2025, frente al 78% de la edición previa.

Además, el 73% ya realiza un análisis de doble materialidad, una herramienta que mide tanto el impacto de la compañía en su entorno como los efectos de los factores ambientales y sociales sobre el negocio.