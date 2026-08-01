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LAP propone reducir el costo de TUUA de transferencia para que se incluya en el precio de boletos

El administrador del Aeropuerto Jorge Chávez busca acuerdo con las aerolíneas para que la tarifa sea incluida dentro del precio de boletos y los usuarios no hagan el pago extra por fuera. Para eso, proponen reducir su costo

Pasajero en modulo de atención del aeropuerto Jorge Chávez
Los pasajeros internacionales tienen que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. - Crédito LAP
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TUUA de transferencia podría bajar de costo. Como se sabe, esta Tarifa unificada por uso de aeropuerto se aplica a los pasajeros que vienen de otro país y usan el Aeropuerto Jorge Chávez como escala para ir a otros países. Estos hacen el pago en módulos y por web, fuera del boleto de avión.

Así, con el propósito de contribuir a una solución integral que fortalezca la conectividad del Perú y mejore la experiencia de viaje de los pasajeros, Lima Airport Partners (LAP) propuso reducir la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional de US$ 10,05 (+ IGV) a US$ 6,40 (+ IGV) por pasajero, lo que representa una disminución superior a un tercio de la tarifa vigente establecida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

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¿A qué respondería esto? “Esta propuesta implica un esfuerzo económico relevante, orientado a generar una solución equilibrada en beneficio de los pasajeros que realizan conexiones internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, aclara LAP. Esta sería su forma de negociar que las aerolíneas accedan a incluir este costo dentro del precio de los boletos. 

Concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez asegura que este impuesto no está incluido en los pasajes aéreos | Canal N

LAP propone bajar la TUUA de transferencia

LAP plantea incorporar la tarifa en el boleto aéreo, en línea con prácticas ampliamente utilizadas en la industria, lo que permitirá eliminar el pago presencial durante el proceso de transferencia y hacer más simple y eficiente la experiencia del pasajero. 

“La propuesta que planteamos busca poner al pasajero en el centro, simplificando su experiencia de viaje y eliminando fricciones innecesarias en el proceso de conexión. Reafirma, al mismo tiempo, nuestro compromiso con el desarrollo de la conectividad de Perú, promoviendo condiciones que incentiven nuevas rutas, mayores frecuencias y una mayor competitividad del país como hub de servicios aeroportuarios, logísticos y comerciales para la región”, afirmó el gerente general de Lima Airport Partners, Juan José Salmón. 

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Señalan también que esta iniciativa se enmarca en una propuesta integral basada en compromisos compartidos entre el aeropuerto y las aerolíneas, orientados a fortalecer la aviación comercial en Perú. Entre estos compromisos destacan el desarrollo de nuevas rutas, el incremento de frecuencias y una mayor presencia operativa en Lima, generando más opciones de conexión para los viajeros.

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
La TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez asciende a USD 11,86 con IGV incluido, según LAP.

‘Una con otra’

Si bien hasta el momento la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas, LAP reafirma su plena disposición al diálogo y su confianza en alcanzar acuerdos que prioricen una mejor experiencia para los pasajeros, el fortalecimiento de la conectividad del país y el aprovechamiento eficiente de la infraestructura aeroportuaria disponible. 

“Mientras la propuesta no sea aceptada e implementada, y la tarifa no sea incorporada en el boleto aéreo, continuará existiendo el pago presencial durante su conexión, proceso que esta iniciativa busca eliminar”, precisó Salmón.

En la actualidad, más del 93% de los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo hace para vuelos directos (origen-destino); mientras que el 7% corresponde a pasajeros en conexión. 

personas embarcando vuelo en el nuevo aeropuerto del Jorge Chávez
Este año, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez podrás viajar a nuevos destinos sin escalas. - Crédito LAP

En el primer semestre del año, el número de pasajeros internacionales con vuelos directos desde Lima creció 5.2%. En la actualidad, el aeropuerto conecta a Perú con 62 destinos (43 internacionales y 19 nacionales), mediante la operación de 23 aerolíneas. Para el cierre de este año, se proyecta alcanzar los 26,5 millones de pasajeros transportados. 

Desde el inicio de la concesión hasta abril de 2026, LAP ha entregado al Estado peruano US$ 3.853 millones en el marco del contrato de concesión, consolidándose como un socio estratégico para el país. 

En términos operativos, por cada S/100 que recibe la empresa, el 52% se destina al Estado peruano. Solo para este año se proyecta un aporte de US$ 277 millones . En paralelo, LAP ha realizado inversiones acumuladas por US$ 2.574 millones desde el inicio de la concesión, orientadas al desarrollo y modernización de la infraestructura aeroportuaria, contribuyendo al crecimiento sostenible del transporte aéreo en Perú.

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