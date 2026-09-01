Perú

Jenss Lara, empresario secuestrado en Trujillo, figura en investigación fiscal sobre ‘Los Topos del Frío’

El empresario minero de 31 años fue secuestrado en Trujillo y liberado un día después. Su nombre aparece en una investigación iniciada en 2019 por el presunto traslado de mineral aurífero.

Retrato de un hombre con camisa floreada en primer plano sobre la fotografía de una camioneta blanca y policías en una calle
La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)
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El secuestro de Jens Martin Lara Tantaquilla puso bajo la lupa el pasado empresarial del hombre de 31 años, quien fue raptado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, La Libertad. El ataque, perpetrado por sujetos armados, dejó cuatro personas asesinadas y terminó con la liberación del empresario un día después.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cinco presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos tras las acciones desplegadas para ubicar al empresario.

Sin embargo, el caso también ha puesto bajo la lupa el perfil empresarial de Lara Tantaquilla. Reportes periodísticos señalan que su nombre aparece en una investigación fiscal relacionada con una presunta red dedicada a la extracción, acopio y transporte de oro de origen ilegal.

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Lara aparece en una investigación por traslado de mineral

De acuerdo con información difundida por RPP y otros medios, una investigación fiscal iniciada en 2019 derivó en una operación policial realizada en 2020 contra una presunta organización denominada ‘Los Topos del Frío’.

La investigación estaba relacionada con el presunto traslado y comercialización de mineral aurífero utilizando documentación vinculada al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de mineros informales o inactivos.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Lara Tantaquilla apareció dentro de las pesquisas debido a que uno de sus vehículos fue relacionado con el traslado de material aurífero.

Según reportes periodísticos, posteriormente la acusación en su contra fue archivada debido a que la Fiscalía determinó que el mineral hallado en uno de sus camiones procedía de una bocamina legal.

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Un camión vinculado a la investigación terminó en manos del Estado

Uno de los vehículos de propiedad de Lara que había sido utilizado durante aquella investigación tuvo posteriormente otro desenlace judicial.

Según la información difundida, el 25 de julio de 2025 el camión fue incautado en el marco de un proceso de extinción de dominio tramitado ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad y pasó a propiedad del Estado.

Sus vínculos con empresas mineras

Lara Tantaquilla también aparece relacionado con varias empresas constituidas en La Libertad entre 2015 y 2020.

Entre ellas figuran Minera Evil Genius S.A.C., Minera Miraflores y Milenium J y J S.A.C., esta última vinculada a una flota de vehículos.

Además, según registros del Ministerio de Energía y Minas citados en los reportes periodísticos, Lara figura como titular de la concesión denominada Consorcio Minero J y J, con una extensión de aproximadamente 200 hectáreas para actividades de extracción de minerales en Chillia, provincia de Pataz.

Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae
Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae

También aparece información sobre su situación en el Reinfo. Según registros oficiales, el empresario figura como excluido del registro, debido al incumplimiento de determinadas disposiciones relacionadas con la concesión de la empresa minera Miraflores, ubicada en Chillia.

¿Qué se sabe de su situación tras el secuestro?

Lara fue secuestrado durante la madrugada del domingo, cuando se desplazaba por Trujillo. Los atacantes interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a cuatro de sus acompañantes.

El empresario permaneció retenido hasta el lunes, cuando finalmente fue liberado.

El ministro de Defensa confirmó que la Policía consiguió ubicar a los presuntos responsables a partir del seguimiento de comunicaciones. Según Belaúnde, los agentes utilizaron herramientas tecnológicas para triangular llamadas relacionadas con integrantes de Los Pulpos, incluida comunicación proveniente del extranjero.

A partir de la identificación de uno de los presuntos integrantes, los agentes lograron ubicar a otros miembros de la organización y concretar cinco detenciones.

Fiscalía pide reunir pruebas para los detenidos

El fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina señaló que los responsables del secuestro y del cuádruple asesinato podrían enfrentar cadena perpetua, dependiendo de los delitos que finalmente sean acreditados durante la investigación.

El representante del Ministerio Público explicó que la Policía debe reunir evidencias sólidas y científicas que permitan sustentar ante la Fiscalía una eventual solicitud de prisión preventiva contra los detenidos.

Consultado específicamente sobre las versiones que vinculan a Lara con investigaciones fiscales anteriores, Chávez Cotrina afirmó no tener conocimiento de que el empresario tenga actualmente una investigación en curso en la Fiscalía.

Por ahora, las pesquisas sobre el secuestro se concentran en identificar a todos los responsables del ataque, determinar la estructura detrás de la operación y establecer el móvil del crimen.

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