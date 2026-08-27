El Niño pone contra las cuerdas a Perú y lo obliga a relajar las compras públicas de maquinaria

El MTC y el MIDAGRI quedaron habilitados para compras de maquinaria con mayor flexibilidad al salir esos equipos del esquema de homologación obligatoria.

Guardar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso cambios en la adquisición de maquinaria pesada como parte de la estrategia del gobierno peruano para enfrentar las emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño.

La Resolución Directoral N° 0032-2026-EF/54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece la exclusión de ciertos equipos de la lista de homologación obligatoria y prioriza otros, buscando agilizar tareas de descolmatación y respuesta rápida ante eventos climáticos hacia el último cuatrimestre del año.

Exclusión y priorización de equipos para la emergencia

La norma, emitida por la Dirección General de Abastecimiento (DGA), ajusta los anexos del Decreto Legislativo N° 1586 y del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, que regulan la homologación obligatoria de bienes y servicios para la prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos.

PUBLICIDAD

La resolución establece la exclusión de tres equipos de la lista de homologación obligatoria: la excavadora hidráulica sobre oruga de 3.0 m³ y el camión compactador de basura de 5 m³, ambos bajo competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como el tractor agrícola de 150 HP asignado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La resolución del MEF concentró la homologación para el Fenómeno El Niño en una excavadora hidráulica sobre oruga de 1.9 m³ y un tractor agrícola de 90 HP.

Estas exclusiones implican que las entidades públicas dejan de estar obligadas a adquirir únicamente modelos estandarizados de estos equipos, abriendo la posibilidad de comprar distintas marcas o especificaciones según sus necesidades particulares.

En paralelo, la resolución prioriza dos nuevas maquinarias para la homologación obligatoria en el contexto de la mitigación del Fenómeno El Niño. El MTC deberá centrar la homologación en la excavadora hidráulica sobre oruga de 1.9 m³, mientras que el MIDAGRI hará lo propio con el tractor agrícola de 90 HP.

PUBLICIDAD

Según la disposición, los ministerios responsables tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para aprobar las fichas técnicas de estos equipos bajo responsabilidad de sus titulares.

¿Qué implica la homologación obligatoria?

El proceso de homologación consiste en definir requisitos técnicos, condiciones de seguridad y parámetros de calidad que deben cumplir los bienes antes de ser adquiridos por las entidades estatales.

Excluir un bien de este proceso significa que su compra deja de estar sujeta a un estándar nacional unificado, otorgando mayor margen de acción a las oficinas de compras públicas, aunque perdiendo la garantía de uniformidad técnica en todo el aparato estatal.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Perú vinculó la medida al impacto del Fenómeno El Niño sobre la economía y mantuvo su previsión de crecimiento de 3,5% para 2026.

La medida responde tanto a solicitudes técnicas de los ministerios implicados como a la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta frente a las emergencias generadas por el Fenómeno El Niño.

Según el texto normativo, la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI), dependiente de la DGA, evaluó la viabilidad de modificar los bienes y servicios sujetos a homologación, concluyendo que la flexibilidad resulta necesaria.

Impacto económico y perspectivas del MEF

El Gobierno peruano mantiene la expectativa de que la economía crezca 3,5% en 2026, a pesar del fuerte impacto de El Niño costero y global, que ya provocó caídas notables en los sectores pesca y agricultura.

PUBLICIDAD

Recientemente, el MEF explicó que, sin los efectos adversos de este fenómeno climático, el crecimiento podría haber alcanzado entre 4% y 4,5%.

Además, destacó que las expectativas empresariales y de contratación se encuentran en máximos históricos, lo que refuerza el optimismo del Ejecutivo sobre la recuperación de la economía peruana en el corto plazo.