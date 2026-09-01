Secuestros ponen en alerta al Perú: casi tres mil casos de enero a julio de 2026, según el Ministerio Público

El secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo volvió a poner el delito de secuestro en el centro de la preocupación pública. (Andina)

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El reciente secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, ocurrido tras el asesinato de cuatro de sus acompañantes, volvió a situar el delito de secuestro en el centro de la preocupación pública.

En ese escenario, cifras oficiales difundidas por el Ministerio Público dan cuenta de 2.999 denuncias por secuestro entre enero y julio de 2026, de acuerdo con la información recogida por el noticiero 24 Horas.

La cifra forma parte de un registro que muestra un aumento anual de 13,1 % en las denuncias por este delito. El Observatorio del Ministerio Público estima que, si la tendencia se mantiene, el año podría cerrar con un promedio de 5.300 casos, una cantidad superior a la registrada durante el periodo anterior.

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La gerenta general del Observatorio del Ministerio Público, Brenda Belleza, señaló que el número de denuncias equivale a cerca de 428 casos al mes, 14 al día y aproximadamente uno por hora.

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

“Podríamos hablar de 428 delitos de secuestro denunciados al mes. Estaríamos hablando de 14 al día y uno cada hora”, declaró en el informe televisivo.

El caso de Trujillo

La difusión de los datos coincide con la investigación por el secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario minero interceptado durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad. El ataque dejó cuatro víctimas mortales entre las personas que lo acompañaban.

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Según la información disponible, un grupo de delincuentes armados y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptó la camioneta en la que se trasladaba el empresario. Los agresores usaron fusiles de largo alcance, chalecos y cascos durante la intervención vehicular.

Las autoridades vincularon el hecho con la organización criminal Los Pulpos. La Policía informó que los delincuentes obligaron al empresario a bajar del vehículo y luego dispararon contra las demás personas que permanecían en la unidad.

Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

El caso ocurrió en la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, en Trujillo. Tras el ataque, las fuerzas del orden reforzaron los controles en las salidas terrestres de la ciudad ante la posibilidad de que el empresario fuera trasladado a zonas rurales.

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Siete distritos fiscales

El reporte del Ministerio Público también identifica los lugares donde se acumula la mayor cantidad de denuncias. Según Brenda Belleza, siete distritos fiscales reúnen el 51,4 % de los casos de secuestro registrados a escala nacional.

Los distritos fiscales mencionados son Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur. En la clasificación por departamentos, Lima encabeza la lista, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.

La Libertad figura en ambos grupos. La región afronta una serie de hechos violentos que incluye secuestros, homicidios y extorsiones. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante las celebraciones oficiales por el Día de la Policía Nacional del Perú.

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Las autoridades desplegaron acciones de inteligencia en distintos puntos de La Libertad luego del ataque. La PNP también confirmó la detención de varios sospechosos a los que atribuyen una presunta participación en la logística del secuestro y de los asesinatos.

La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

La investigación continúa

Los detenidos permanecen bajo interrogatorio, según informó América TV, tras conocerse que el empresario ya había sido rescatado y puesto a salvo con su familia. La Policía y el Ministerio Público mantienen las diligencias para reconstruir la ruta de huida y determinar la participación de los integrantes del comando armado.

Peritos de Criminalística recogieron evidencias balísticas en el lugar del ataque. Los investigadores también revisan cámaras de seguridad de comercios ubicados en los alrededores de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla.

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El informe de 24 Horas sitúa las cifras nacionales en un momento de debate sobre la respuesta estatal frente al aumento de secuestros. El registro de casi 3.000 denuncias durante los primeros siete meses de 2026 incluye casos reportados ante el Ministerio Público en diversas zonas del país, con mayor concentración en Lima, Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.