Perú

Secuestros ponen en alerta al Perú: casi tres mil casos de enero a julio de 2026, según el Ministerio Público

El Observatorio fiscal registró un alza interanual de 13,1 % en los primeros siete meses, con proyecciones de 5.300 reportes al cierre de este año

El modus operandi de los delincuentes en esta nueva modalidad incluye la violencia física y psicológica, lo que eleva el riesgo de muerte o heridas graves. (Andina)
El secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo volvió a poner el delito de secuestro en el centro de la preocupación pública. (Andina)
Guardar

El reciente secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, ocurrido tras el asesinato de cuatro de sus acompañantes, volvió a situar el delito de secuestro en el centro de la preocupación pública.

En ese escenario, cifras oficiales difundidas por el Ministerio Público dan cuenta de 2.999 denuncias por secuestro entre enero y julio de 2026, de acuerdo con la información recogida por el noticiero 24 Horas.

La cifra forma parte de un registro que muestra un aumento anual de 13,1 % en las denuncias por este delito. El Observatorio del Ministerio Público estima que, si la tendencia se mantiene, el año podría cerrar con un promedio de 5.300 casos, una cantidad superior a la registrada durante el periodo anterior.

PUBLICIDAD

La gerenta general del Observatorio del Ministerio Público, Brenda Belleza, señaló que el número de denuncias equivale a cerca de 428 casos al mes, 14 al día y aproximadamente uno por hora.

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.
El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

“Podríamos hablar de 428 delitos de secuestro denunciados al mes. Estaríamos hablando de 14 al día y uno cada hora”, declaró en el informe televisivo.

El caso de Trujillo

La difusión de los datos coincide con la investigación por el secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario minero interceptado durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad. El ataque dejó cuatro víctimas mortales entre las personas que lo acompañaban.

PUBLICIDAD

Según la información disponible, un grupo de delincuentes armados y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptó la camioneta en la que se trasladaba el empresario. Los agresores usaron fusiles de largo alcance, chalecos y cascos durante la intervención vehicular.

Las autoridades vincularon el hecho con la organización criminal Los Pulpos. La Policía informó que los delincuentes obligaron al empresario a bajar del vehículo y luego dispararon contra las demás personas que permanecían en la unidad.

Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

El caso ocurrió en la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, en Trujillo. Tras el ataque, las fuerzas del orden reforzaron los controles en las salidas terrestres de la ciudad ante la posibilidad de que el empresario fuera trasladado a zonas rurales.

Siete distritos fiscales

El reporte del Ministerio Público también identifica los lugares donde se acumula la mayor cantidad de denuncias. Según Brenda Belleza, siete distritos fiscales reúnen el 51,4 % de los casos de secuestro registrados a escala nacional.

Los distritos fiscales mencionados son Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur. En la clasificación por departamentos, Lima encabeza la lista, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.

La Libertad figura en ambos grupos. La región afronta una serie de hechos violentos que incluye secuestros, homicidios y extorsiones. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante las celebraciones oficiales por el Día de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades desplegaron acciones de inteligencia en distintos puntos de La Libertad luego del ataque. La PNP también confirmó la detención de varios sospechosos a los que atribuyen una presunta participación en la logística del secuestro y de los asesinatos.

Retrato de un hombre con camisa floreada en primer plano sobre la fotografía de una camioneta blanca y policías en una calle
La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

La investigación continúa

Los detenidos permanecen bajo interrogatorio, según informó América TV, tras conocerse que el empresario ya había sido rescatado y puesto a salvo con su familia. La Policía y el Ministerio Público mantienen las diligencias para reconstruir la ruta de huida y determinar la participación de los integrantes del comando armado.

Peritos de Criminalística recogieron evidencias balísticas en el lugar del ataque. Los investigadores también revisan cámaras de seguridad de comercios ubicados en los alrededores de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla.

El informe de 24 Horas sitúa las cifras nacionales en un momento de debate sobre la respuesta estatal frente al aumento de secuestros. El registro de casi 3.000 denuncias durante los primeros siete meses de 2026 incluye casos reportados ante el Ministerio Público en diversas zonas del país, con mayor concentración en Lima, Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.

Temas Relacionados

Secuestros en PerúTrujilloLos PulposMinisterio Públicoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

Luis Linares, presidente del club de las ‘diosas’, confirmó que la dominicana renovó y tendrá una temporada más en el equipo de Natalia Málaga

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

La transferencia de boletos para los tres conciertos en Lima se habilitará de manera escalonada durante septiembre. La medida permitirá a los compradores enviar sus entradas a través de la aplicación oficial.

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

Bancos aceleran ganancias y alcanzan los S/9.936 millones hasta julio, impulsados por créditos y menores provisiones

Será un año de ensueño para los bancos en Perú. Solo hasta julio, entidades han ganado casi 20% más que hace un año, gracias al aumento del crédito y mejoras en la calidad de la cartera. Retail y consumo encabezaron el crecimiento con 42,8%, aunque corporativo cayó

Bancos aceleran ganancias y alcanzan los S/9.936 millones hasta julio, impulsados por créditos y menores provisiones

La inflación de Lima se aleja cada vez más del rango meta y El Niño alista a los mercados para un impacto atroz

La inflación en Lima Metropolitana llegó a 4,44% en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática

La inflación de Lima se aleja cada vez más del rango meta y El Niño alista a los mercados para un impacto atroz

¿Puertas abiertas? Perú mantiene 9 casos antidumping sin fallo mientras aceleran importaciones desde China

El impacto de las importaciones bajo análisis también alcanza a proveedores de insumos, operadores logísticos, distribuidores y otros servicios vinculados con la actividad industrial

¿Puertas abiertas? Perú mantiene 9 casos antidumping sin fallo mientras aceleran importaciones desde China
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja reapareció pidiendo transferencias por Yape desde Brasil: “Estoy medio borracha la verdad”

Angie Jibaja reapareció pidiendo transferencias por Yape desde Brasil: “Estoy medio borracha la verdad”

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren y lo tilda de ‘migajero’ por buscar foto en bar con ella: “Son fans confundidos”

DEPORTES

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”