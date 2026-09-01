Bancos aceleran ganancias y alcanzan los S/9.936 millones hasta julio, impulsados por créditos y menores provisiones

El mercado cambiario aportó S/2.062 millones a las utilidades de la banca peruana por diferencia de cambio.

Guardar

La banca peruana acumuló S/9.936 millones en ganancias netas entre enero y julio de 2026, un alza de 20,2% frente al mismo período del año anterior, impulsada por el crecimiento del crédito, mayores ingresos por servicios financieros y una caída de los costos y de las provisiones, según un análisis de César Antúnez, especialista en Finanzas Corporativas.

La mejora, analizada en base a datos de la SBS, llegó junto con un descenso de la morosidad del sistema bancario, que pasó de 3,5% a 2,9% en términos interanuales. En julio, además, los créditos castigados sumaron S/527 millones, 5,4% menos que un año antes.

PUBLICIDAD

El resultado también incluyó un aporte del mercado cambiario. Las entidades financieras registraron S/2.062 millones por diferencia de cambio, equivalente al 20,8% de las utilidades acumuladas al séptimo mes, una cuenta que reúne la valorización de posiciones en moneda extranjera y las operaciones de compra y venta de divisas.

El crédito avanzó en todos los segmentos y elevó los ingresos de la banca

Los créditos directos crecieron 8% frente a julio de 2025. La expansión abarcó tanto los préstamos mayoristas, con un alza de 4,3%, como las colocaciones minoristas, que avanzaron 11,1%.

Dentro de ese desempeño, el crédito personal subió 11,2%. La mayor variación correspondió a los préstamos de consumo, con un aumento de 14,3%, seguidos por los créditos a pequeñas y medianas empresas, que crecieron 12,6%, los dirigidos a microempresas, con 10,8%, y los hipotecarios, con 7,8%.

PUBLICIDAD

Los créditos directos crecieron 8% hasta julio, con avances en los préstamos mayoristas y en las colocaciones minoristas.

El mayor volumen de colocaciones elevó los ingresos financieros de los bancos en 6,7%. A la vez, los ingresos por servicios financieros, categoría que incluye comisiones y otros cobros asociados a productos bancarios, aumentaron 13,8%.

El dato central del período fue ese: los bancos ganaron más porque prestaron más, cobraron más por servicios y apartaron menos recursos para cubrir eventuales impagos. El análisis atribuye esa combinación al mejor comportamiento de la cartera y a una estructura de costos más favorable.

La caída de provisiones y del gasto financiero reforzó la rentabilidad

La rentabilidad del sector también se explicó por una baja de 3,5% en el gasto financiero y por una reducción de 16,6% en las provisiones. Esos fondos son reservas que las entidades constituyen para cubrir posibles pérdidas derivadas de préstamos con riesgo de incumplimiento.

PUBLICIDAD

El ratio de gastos financieros sobre ingresos financieros descendió de 23,8% en julio de 2025 a 21,5% en julio de este año. Eso significa que una porción menor de los ingresos generados por las entidades se destinó a cubrir los costos asociados a sus fuentes de financiamiento.

La rentabilidad de la banca peruana se fortaleció por la baja de 3,5% en el gasto financiero y por la reducción de 16,6% en las provisiones.

La disminución de las provisiones coincidió con una mejora en la calidad de cartera. Aunque la morosidad general retrocedió, los mayores niveles de incumplimiento siguieron concentrados en los segmentos empresariales de menor escala.

La pequeña empresa registró una morosidad de 8,99%, la mediana empresa de 6,8% y la microempresa de 5,1%. Según el análisis, estos negocios suelen estar más expuestos a cambios en la actividad económica, problemas de liquidez y eventos climáticos que afectan sus ventas o sus cadenas de suministro.

PUBLICIDAD

La banca de consumo fue la que más elevó sus utilidades

El desempeño no fue uniforme entre los distintos modelos de negocio. Las entidades especializadas en retail y consumo encabezaron el aumento de ganancias con un crecimiento de 42,8%, favorecidas por el avance de los préstamos personales y por la mejora en los indicadores de riesgo.

La banca mixta, con operaciones orientadas tanto a personas como a empresas, elevó sus utilidades en 17,2%. La banca corporativa, en cambio, registró una caída de 6,3% en un entorno de menor dinamismo y de mayor competencia por compañías de alta calidad crediticia.

El informe señala que la evolución de los préstamos de consumo y de la cartera de pequeñas empresas será determinante para saber si la reducción de provisiones puede sostenerse durante la segunda mitad del año.

PUBLICIDAD