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Deportivo Géminis aseguró a su figura: Florangel Terrero renovó y se quedará en la Liga Peruana de Vóley

Luis Linares, presidente del club de las ‘diosas’, confirmó que la dominicana renovó y tendrá una temporada más en el equipo de Natalia Málaga

Luis Linares dio a conocer sus incorporaciones nacionales y extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: De Una / Ovación.
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Todos los rumores apuntaban que las dominicanas de Deportivo Géminis no iban a seguir en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El futuro de Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta estaba en el exterior; sin embargo algunas cosas cambiaron a pocas semanas del arranque del torneo nacional.

Luis Linares, presidente del club de las ‘diosas’, reveló que tiene todo arreglado con Terrero y se quedará toda la temporada en la escuadra de Natalia Málaga pese a tener ofertas del exterior. La central que tuvo una gran campaña fue una de las figuras y está lista para seguir destacando en su equipo.

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Y todo hace indicar que Peralta también le seguirá los pasos, el mandamás de la institución aseguró que la punta está a punto de marcar su renovación y todo se resolverá en los próximos días.

Como se sabe, Alonzo decidió tomar otro rumbo y dio el gran salto a Europa: fichó por Afyon Belediye Yüntaş, club recién ascendido a la máxima categoría de Turquía. Una nueva La atacante caribeña destacó en Perú durante su única temporada y su desempeño la convirtió en una de las jugadoras más determinantes del torneo.

Florangel Terrero se queda en Deportivo Géminis para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. (Dosis voleibol)
Florangel Terrero se queda en Deportivo Géminis para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. (Dosis voleibol)

Regreso confirmado de la ‘China’ Eve

El regreso de Lisvel Eve a Deportivo Géminis quedó confirmado para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. La central dominicana se reincorporará al club después de cumplir la sanción por dopaje que la mantuvo fuera de las canchas.

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Luis Linares, presidente del club de Comas, anunció la vuelta de la jugadora durante una entrevista con el programa De Una. “Ya lo puedo anunciar de manera formal: vuelve la ‘China’ Lisvel Eve a vestir la camiseta de Géminis”, afirmó.

Eve se sumará al plantel cuando termine sus compromisos con la selección de República Dominicana. La deportista podría ser convocada al Final Four de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), previsto para fines de septiembre.

La central llegaría al Perú pocos días después de finalizar su participación internacional. “Cuando termine su participación, dos o tres días después viajará a Perú para incorporarse al equipo”, explicó Linares al programa.

La dominicana volverá a defender los colores de Géminis tras tres temporadas. Su última campaña con el equipo fue la 2023/2024, cuando el club terminó en el tercer puesto del campeonato nacional.

'China' Eve fue sancionada tras dar positivo en doping en julio del 2024.
'China' Eve fue sancionada tras dar positivo en doping en julio del 2024.

¿Quiénes son los refuerzos de Deportivo Géminis?

Deportivo Géminis sumó tres refuerzos nacionales para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley: una punta y dos opuestas.

Las opuestas serán María Paula Rodríguez, procedente de Universitario de Deportes, y Andrea Sandoval, quien disputó la última campaña con la Universidad San Martín. Ambas se incorporarán al plantel para reforzar esa posición.

La nueva punta será Alondra Alarcón, integrante de la selección peruana. La jugadora llegará al club tras su regreso de Estados Unidos.

Mapi Rodriguez tuvo poca continuidad en Universitario.
Mapi Rodriguez tuvo poca continuidad en Universitario. Crédito: Prensa U

Nuevo inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 ya no se disputaría el 5 de octubre y sería reprogramado para el 17 del mismo mes. La Federación Peruana de Vóley anunciará la nueva fecha en los próximos días.

La postergación todavía no es oficial, pero ubicaría el comienzo del torneo durante la tercera semana de octubre. El cambio modificaría el calendario previsto para la competencia.

La medida podría favorecer a los clubes que aportan varias jugadoras a la selección peruana, que participará en el Campeonato Sudamericano. Entre ellos aparece Universitario de Deportes, que cuenta con más de cuatro voleibolistas convocadas a la ‘bicolor’.

El nuevo calendario también permitiría que los equipos disputen más partidos amistosos antes del arranque de la temporada. Ese tiempo adicional serviría para completar la preparación de los planteles y organizar sus presentaciones oficiales.

La reprogramación evitaría problemas logísticos similares a los registrados durante la Tarde Blanquiazul de Alianza Lima en la campaña anterior, según la información proporcionada.

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley.
Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley.

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