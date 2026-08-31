TC: Ganaderos advierten impacto en demanda de leche fresca si se deroga regulación sobre evaporada

Agalep atribuyó el aumento de la producción de leche a reglas claras que permitieron invertir, elevar la productividad y ampliar la oferta de leche fresca peruana.

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La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) advierte que la eventual derogatoria del D.S. 004-2022-Midagri por parte del Tribunal Constitucional podría afectar la demanda de leche fresca nacional y el sustento de miles de familias ganaderas.

El sector se mantiene en alerta ante la inminente decisión, que consideran clave para la estabilidad y el crecimiento de la ganadería lechera en el país.

Una norma que garantiza transparencia y diferenciación

El D.S. 004-2022-Midagri estableció que solo los productos elaborados a partir de leche fresca pueden denominarse “leche evaporada”.

De acuerdo con Agalep, la norma no prohíbe la importación, el uso ni la comercialización de leche en polvo, ni impide que la industria elabore productos reconstituidos con este insumo.

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El D.S. 004-2022-Midagri establece que solo los productos elaborados con leche fresca pueden denominarse leche evaporada.

Lo que exige es que los productos fabricados con leche en polvo sean identificados y etiquetados de manera clara, evitando que se confundan con los elaborados a partir de leche fresca.

Para la asociación, este marco regulatorio permite que el consumidor diferencie entre productos y tome decisiones informadas. “El D.S. 004-2022-MIDAGRI permite que el consumidor pueda elegir una leche hecha 100% con leche peruana”, afirma Carlos Lozada García, presidente de Agalep.

Impacto en la producción nacional y en las familias ganaderas

De acuerdo con Agalep, la producción nacional de leche ha experimentado un crecimiento anual del 4,5% en los últimos dos años, luego de un periodo de estancamiento.

La asociación atribuye estos avances a la existencia de reglas claras que han permitido invertir, elevar la productividad y aumentar la oferta de leche fresca peruana.

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Agalep sostuvo que el D.S. 004-2022-Midagri no prohíbe importar, usar ni comercializar leche en polvo ni fabricar productos reconstituidos.

Para el gremio, la derogatoria de la norma enviaría una señal negativa al sector, lo que podría afectar la confianza de los productores y la capacidad de abastecer el mercado nacional.

La asociación subraya que la demanda sostenida de leche fresca constituye una oportunidad para los pequeños y medianos ganaderos, quienes enfrentan la competencia permanente de la leche en polvo importada.

En ese contexto, mantener la diferenciación de productos y la claridad en el etiquetado resulta fundamental para consolidar el desarrollo local y proteger el empleo en el campo.

El consumidor y la información veraz

Agalep sostiene que la regulación vigente no implica restricción alguna para la comercialización de productos elaborados a partir de leche en polvo, sino que busca garantizar información veraz al consumidor.

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Insiste en que la leche evaporada, elaborada exclusivamente con leche fresca, conserva mejor los nutrientes en comparación con las leches recombinadas y reconstituidas, lo que refuerza la necesidad de distinguir ambas alternativas en el mercado.

El gremio pidió al TC una decisión que considere la protección del consumidor, el desarrollo de la producción nacional y el sustento de miles de familias ganaderas.

Según Lozada, “el D.S. 004-2022-MIDAGRI es la expresión legítima del rol regulador del Estado en la fabricación y comercio de alimentos, en aras de garantizar una información veraz al consumidor”.

Agrega que la regulación no introduce una denominación nueva, sino que recoge el estándar utilizado en la mayoría de países de la región para identificar la leche evaporada.

Expectativa por la decisión del Tribunal Constitucional

El sector lechero espera que el Tribunal Constitucional resuelva el proceso considerando el interés general, la protección del consumidor y el desarrollo de la producción nacional. “Los productores necesitan reglas de juego claras, y las familias peruanas tienen derecho a conocer cómo se produce la leche que adquieren”, concluye Lozada.

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Para Agalep, el futuro de miles de familias ganaderas y la consolidación de la producción de leche fresca dependen de una regulación que promueva la transparencia y la competitividad en el mercado.