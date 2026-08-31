Perú

TC: Ganaderos advierten impacto en demanda de leche fresca si se deroga regulación sobre evaporada

La producción nacional de leche creció 4,5% anual en los últimos dos años, según la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú

Agalep atribuyó el aumento de la producción de leche a reglas claras que permitieron invertir, elevar la productividad y ampliar la oferta de leche fresca peruana.
Agalep atribuyó el aumento de la producción de leche a reglas claras que permitieron invertir, elevar la productividad y ampliar la oferta de leche fresca peruana.
Guardar

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) advierte que la eventual derogatoria del D.S. 004-2022-Midagri por parte del Tribunal Constitucional podría afectar la demanda de leche fresca nacional y el sustento de miles de familias ganaderas.

El sector se mantiene en alerta ante la inminente decisión, que consideran clave para la estabilidad y el crecimiento de la ganadería lechera en el país.

Una norma que garantiza transparencia y diferenciación

El D.S. 004-2022-Midagri estableció que solo los productos elaborados a partir de leche fresca pueden denominarse “leche evaporada”.

De acuerdo con Agalep, la norma no prohíbe la importación, el uso ni la comercialización de leche en polvo, ni impide que la industria elabore productos reconstituidos con este insumo.

PUBLICIDAD

leche - vaca
El D.S. 004-2022-Midagri establece que solo los productos elaborados con leche fresca pueden denominarse leche evaporada.

Lo que exige es que los productos fabricados con leche en polvo sean identificados y etiquetados de manera clara, evitando que se confundan con los elaborados a partir de leche fresca.

Para la asociación, este marco regulatorio permite que el consumidor diferencie entre productos y tome decisiones informadas. “El D.S. 004-2022-MIDAGRI permite que el consumidor pueda elegir una leche hecha 100% con leche peruana”, afirma Carlos Lozada García, presidente de Agalep.

Impacto en la producción nacional y en las familias ganaderas

De acuerdo con Agalep, la producción nacional de leche ha experimentado un crecimiento anual del 4,5% en los últimos dos años, luego de un periodo de estancamiento.

La asociación atribuye estos avances a la existencia de reglas claras que han permitido invertir, elevar la productividad y aumentar la oferta de leche fresca peruana.

PUBLICIDAD

Producción industrial de leche y yogurt. Créditos: SNI
Agalep sostuvo que el D.S. 004-2022-Midagri no prohíbe importar, usar ni comercializar leche en polvo ni fabricar productos reconstituidos.

Para el gremio, la derogatoria de la norma enviaría una señal negativa al sector, lo que podría afectar la confianza de los productores y la capacidad de abastecer el mercado nacional.

La asociación subraya que la demanda sostenida de leche fresca constituye una oportunidad para los pequeños y medianos ganaderos, quienes enfrentan la competencia permanente de la leche en polvo importada.

En ese contexto, mantener la diferenciación de productos y la claridad en el etiquetado resulta fundamental para consolidar el desarrollo local y proteger el empleo en el campo.

El consumidor y la información veraz

Agalep sostiene que la regulación vigente no implica restricción alguna para la comercialización de productos elaborados a partir de leche en polvo, sino que busca garantizar información veraz al consumidor.

Insiste en que la leche evaporada, elaborada exclusivamente con leche fresca, conserva mejor los nutrientes en comparación con las leches recombinadas y reconstituidas, lo que refuerza la necesidad de distinguir ambas alternativas en el mercado.

leche - calcio
El gremio pidió al TC una decisión que considere la protección del consumidor, el desarrollo de la producción nacional y el sustento de miles de familias ganaderas.

Según Lozada, “el D.S. 004-2022-MIDAGRI es la expresión legítima del rol regulador del Estado en la fabricación y comercio de alimentos, en aras de garantizar una información veraz al consumidor”.

Agrega que la regulación no introduce una denominación nueva, sino que recoge el estándar utilizado en la mayoría de países de la región para identificar la leche evaporada.

Expectativa por la decisión del Tribunal Constitucional

El sector lechero espera que el Tribunal Constitucional resuelva el proceso considerando el interés general, la protección del consumidor y el desarrollo de la producción nacional. “Los productores necesitan reglas de juego claras, y las familias peruanas tienen derecho a conocer cómo se produce la leche que adquieren”, concluye Lozada.

Para Agalep, el futuro de miles de familias ganaderas y la consolidación de la producción de leche fresca dependen de una regulación que promueva la transparencia y la competitividad en el mercado.

Temas Relacionados

lecheTribunal Constitucionalperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desde mañana, alerta roja en la costa y sierra del Perú: este fenómeno afectará Lima y 20 regiones, según el Senamhi

Desde la medianoche de este martes 1 de septiembre hasta la el jueves 3, el país permanecerá en vigilancia por un evento que alcanzará gran parte del territorio nacional

Desde mañana, alerta roja en la costa y sierra del Perú: este fenómeno afectará Lima y 20 regiones, según el Senamhi

Trujillo EN VIVO: últimas noticias tras el secuestro del empresario minero y asesinato de cuatro personas

El ataque ocurrió a las 2:47 del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín. Los agresores simularon un operativo policial, ejecutaron a los ocupantes de una camioneta y se llevaron a Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. La PNP apunta a la banda Los Pulpos y reconoció que sabía desde hacía tres meses que se planeaba un secuestro

Trujillo EN VIVO: últimas noticias tras el secuestro del empresario minero y asesinato de cuatro personas

Videos del atentado en Trujillo: Imágenes impactantes revelan cómo secuestraron a un empresario y asesinaron a sus cuatro acompañantes

Cámaras de seguridad registraron el momento en que criminales disfrazados de policías interceptaron a un joven empresario, asesinaron a cuatro personas y huyeron con la víctima

Videos del atentado en Trujillo: Imágenes impactantes revelan cómo secuestraron a un empresario y asesinaron a sus cuatro acompañantes

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

El periodista arremetió contra el entrenador peruano y la plana dirigencial ‘rimense’ por el presente del equipo en el Torneo Clausura 2026

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Dos sismos de magnitud 3.6 y 3.7 se registraron durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Moquegua y Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

GORE La Libertad protesta contra Keiko Fujimori y exige su presencia inmediata ante secuestro de empresario y masacre

ENTRETENIMIENTO

Youna revela la suma que paga por la pensión de su hija con Samahara Lobatón: “Es un esfuerzo que hago como padre”

Youna revela la suma que paga por la pensión de su hija con Samahara Lobatón: “Es un esfuerzo que hago como padre”

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más encabezan el Reggaeton Lima Festival 7: fecha, lugar, artistas y cómo acceder a las entradas

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

DEPORTES

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

Carlos Zambrano apuntó contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys: “Es muy incómodo, el trabajo se ve manchado”

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Erick Delgado lapidó a Sporting Cristal tras derrota ante Sport Boys: “Este equipo no me representa, roza lo vergonzoso”

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima: “Queremos campeonar, vale la pena soñar”