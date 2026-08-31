Perú

Ministros de Defensa e Interior viajarán a Trujillo tras atentado: Gobierno de Keiko Fujimori promete acciones inmediatas

El Ejecutivo envía a los ministros de Defensa e Interior a Trujillo tras la masacre y el secuestro. El gobierno exige facultades especiales para combatir a las bandas criminales responsables de la violencia en La Libertad

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El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, informó que los titulares de Defensa e Interior viajarán a Trujillo tras el atentado y secuestro ocurridos en la región La Libertad, en medio de la conmoción por la reciente masacre y el secuestro de un empresario en esa ciudad del norte peruano. La declaración se produjo luego de una reunión de emergencia con la presidenta Keiko Fujimori, en la que participaron los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y del Interior, César Astudillo.

Reacción inmediata del Ejecutivo

Frente a los hechos violentos registrados en Trujillo, el gobierno adoptó una postura activa. Galarreta explicó que “nuestra Policía Nacional se ha movilizado, incluso desde Lima, un grupo ya se encuentra en La Libertad realizando diferentes operativos”. El titular de Defensa, Rafael Belaúnde, viajará personalmente a la región para coordinar directamente las acciones junto a las Fuerzas Armadas.

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La agenda en la zona incluye reuniones con autoridades regionales y locales para evaluar la situación de seguridad y definir nuevas estrategias. Según las declaraciones oficiales, se espera que tanto la policía como el Ministerio de Defensa emitan reportes sobre los operativos en las próximas horas.

Luis Galarreta junto a los ministros del Interior y Defensa
Luis Galarreta junto a los ministros del Interior y Defensa

El contexto: violencia y demanda de facultades

El despliegue ministerial responde al asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario por individuos que se hicieron pasar por policías, hechos que han generado alarma social en La Libertad.

Galarreta insistió en la urgencia de que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Remarcó la necesidad de que el servicio de inteligencia cuente con herramientas legales para identificar y neutralizar a bandas criminales antes de nuevos ataques, al margen de si los hechos corresponden a disputas internas entre organizaciones delictivas.

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Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

Acciones y coordinación interinstitucional

El gobierno evalúa la posibilidad de identificar formalmente como grupos terroristas a las bandas criminales responsables de la violencia, lo que permitiría la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Galarreta subrayó que la delegación de facultades no solo facilitaría el control de perímetros urbanos y penitenciarios, sino que fortalecería el intercambio de información clasificada entre la policía y los servicios de inteligencia.

“Esperamos que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando, y eso es un mensaje a estos delincuentes, nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos”, afirmó Galarreta, quien ratificó el compromiso gubernamental de mantener la presión sobre los responsables y de implementar nuevas medidas en los próximos días.

Expectativa por la identificación de responsables

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos en distintas zonas de La Libertad. El presidente del Consejo de Ministros anunció que en las próximas horas se darán a conocer los nombres de los presuntos cabecillas identificados, tras las primeras diligencias de la policía. El Ministro del Interior, César Astudillo, coordinará acciones paralelas antes de trasladarse a la región.

Las autoridades han reiterado que la intervención ministerial busca restablecer el orden y enviar un mensaje de firmeza frente al crimen organizado. El ejecutivo peruano aguarda la pronta aprobación de facultades legislativas para fortalecer la respuesta del Estado y restituir la seguridad en Trujillo y otras zonas afectadas.

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