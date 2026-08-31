Liberan a empresario secuestrado en Perú y presuntos responsables son detenidos

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Lima, 31 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, anunció este lunes que el empresario minero secuestrado el domingo en la ciudad de Trujillo mediante un falso operativo policial fue liberado, a la vez que los presuntos responsables, quienes asesinaron a los cuatro acompañantes del hombre raptado, fueron detenidos.

En una rueda de prensa, acompañado por autoridades policiales, Belaúnde dijo que "la víctima de secuestro se encuentra liberada y acompañada de su familia", tras aparentemente haberse realizado el pago exigido por los secuestradores.

"Los delincuentes, los autores materiales, los cuatro ocupantes de esa camioneta (en la que se ejecutó el secuestro) se encuentran detenidos, en custodia policial, incluido el 'gatillero' que disparó contra las víctimas", informó el ministro en referencia a los cuatro fallecidos en el ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos.

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Asimismo, Belaunde indicó que la Policía también detuvo al operador del secuestro, quien coordinó con la banda Los Pulpos, quien entregó las armas y uniformes policiales usados por los sospechosos. EFE