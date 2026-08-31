Perú

Ministro de Defensa anuncia intervención de penales, pero no sabe cuándo: “Necesitamos que nos dejen gobernar”

La medida fue planteada tras informar que el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo fueron coordinados desde tres penales por ‘Los Pulpos’

Rafael Belaúnde
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de ciertos penales para impedir el ingreso de objetos prohibidos y frenar la coordinación de organizaciones criminales desde las cárceles
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció este domingo que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de algunos establecimientos penitenciarios del país, aunque reconoció que todavía no puede precisar cuándo comenzará esta intervención.

En diálogo con Cuarto Poder, el titular del portafolio explicó que el Gobierno prepara un decreto supremo para establecer las condiciones de la participación militar en los penales, una medida que, según dijo, busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y frenar las operaciones de las organizaciones criminales que se coordinan desde las cárceles.

“Los penales son la última trinchera del delito, son los centros de operaciones del crimen organizado”, afirmó al señalar que el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes fueron planificados desde tres establecimientos penitenciarios bajo el control de la organización criminal ‘Los Pulpos.’

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En ese sentido, planteó la instalación de retenes militares y sistemas de escáneres corporales para controlar a las personas, vehículos y proveedores que ingresen a los establecimientos.

El jefe de la Policía en La Libertad ofrece detalles sobre el reciente secuestro de un empresario, explicando que fue un crimen planificado y no un hecho ocasional. La investigación apunta a las bandas criminales 'La Jauría' o 'Los Pulpos'. Facebook: Ovejanegra

Consultado sobre el inicio de la intervención, el titular de Defensa evitó precisar una fecha y dijo que espera la firma del decreto supremo. “Ya tengo todo el equipamiento para un primer penal”, afirmó al mencionar que entre los establecimientos considerados figuran El Milagro, en Trujillo, Challapalca y los penales de Ancón.

Explicó que la implementación dependerá de la aprobación de la norma y la disponibilidad de equipos, aunque aseguró que ya dispone de algunos escáneres corporales utilizados durante el proceso electoral y que gestiona otros con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el apoyo de Estados Unidos.

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La intervención anunciada se limitaría al control de los perímetros de los penales, mientras que el objetivo de combatir directamente a las organizaciones criminales requeriría que estas sean declaradas “grupos hostiles”, una condición que permitiría a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares contra ellas.

Belaúnde mencionó que organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Pulpos’, ‘Los Choneros’ de Ecuador y el ‘Comando Vermelho’ de Brasil, estas dos últimas presentes en el país, deberían recibir esa calificación.

Requisa en el penal El milagro. (Foto: INPE)
El Gobierno prepara un decreto supremo para definir las condiciones de la participación militar y la intervención dependerá de la aprobación de esta norma y la disponibilidad de equipos, aunque ya cuentan con algunos escáneres corporales y gestionan otros con la Sunat y el apoyo de Estados Unidos

También reconoció que las Fuerzas Armadas no cuentan con efectivos suficientes para desplegar militares en cada línea de transporte, una de las actividades más afectadas por las extorsiones y asesinatos.

Ante las críticas por la respuesta del Estado frente a la inseguridad, el funcionario pidió tiempo al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y afirmó que se está reconstruyendo el sistema de seguridad y penitenciario. “Yo entiendo que la población, y con derecho, esté indignada, pero necesitamos también que nos dejen gobernar”, afirmó.

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En 2020, fue detenido durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en esa provincia.

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