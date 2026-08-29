Abejas en el Metropolitano: un gran panal provoca el cierre de la estación Ricardo Palma

Estación Ricardo Palma cerrada por panal de abejas - Paula Elizalde

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Las primeras horas del sábado transcurrieron con normalidad en la estación Ricardo Palma del Metropolitano, hasta que un video que llegó a Infobae Perú evidenció la aparición de un panal de abejas de mediano tamaño en la estructura superior de la estación, en el sector correspondiente al embarque hacia el Centro de Lima. El hallazgo ocurrió en plena mañana y fue advertido por varios pasajeros, quienes reportaron la presencia de los insectos volando alrededor del panal.

Según las imágenes, los usuarios procuraban esquivar a las abejas para evitar ser picados, mientras el sistema de transporte continuaba operando con aparente normalidad. La información fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que supervisa la operación y seguridad del sistema Metropolitano.

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Un enorme enjambre de abejas ha sido captado en video instalado bajo la estructura de un puente en una concurrida estación de transporte. Los pasajeros caminan por debajo, ajenos al espectáculo natural que cuelga sobre ellos.

ATU confirma cierre y explica medidas adoptadas

Alrededor del mediodía, la Autoridad de Transporte Urbano informó oficialmente la suspensión temporal de la estación. En un comunicado publicado en redes sociales, la ATU detalló: “Como medida preventiva, se dispone el cierre temporal de la estación Ricardo Palma, debido a presencia de enjambre de abejas en la zona”. La entidad agregó que personal especializado realizará acciones para el retiro seguro de las abejas.

Abejas en el Metropolitano

La presencia del panal motivó el despliegue de un equipo de especialistas en control de plagas y rescate urbano, cuya labor consiste en asegurar la remoción sin dañar a los insectos y en condiciones de seguridad para las personas. Hasta el cierre de esta edición, la estación permanecía cerrada y el flujo de pasajeros fue redirigido a paraderos alternativos.

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Estación Ricardo Palma cerrada

Riesgos y recomendaciones ante un panal de abejas en espacios públicos

La aparición de enjambres en infraestructuras urbanas representa un riesgo para la salud pública. Las picaduras de abeja pueden causar reacciones de diversa gravedad, desde molestias leves hasta cuadros de alergia severa. Especialistas sugieren que ante la presencia de un panal de abejas se debe mantener la calma y evitar movimientos bruscos o intentos de retiro por medios propios.

Horarios de operación del Metropolitano los sábados

Cabe indicar que El Metropolitano mantiene un horario regular de funcionamiento los sábados, con el servicio troncal activo desde las 05:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Las rutas regulares A, B, C y D cubren los principales ejes viales de la ciudad, aunque pueden presentar variaciones en los horarios de inicio según el sentido de circulación de cada estación.

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Los servicios expresos, como el Expreso 5 o Expreso 1, funcionan con programación especial y periodos más cortos en comparación con los días hábiles. Por su parte, los buses alimentadores extienden la atención hasta la medianoche, permitiendo a los usuarios conectar con diferentes puntos de Lima incluso después del cierre de las estaciones principales. La ATU recomienda consultar la web oficial y las plataformas de monitoreo en tiempo real para conocer detalles actualizados de cada ruta y evitar contratiempos.

Este incidente resalta la importancia de contar con protocolos de seguridad y respuesta rápida ante situaciones imprevistas en el transporte público, así como la cooperación entre los pasajeros, las autoridades y los equipos técnicos especializados.

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