Más de dos mil abejas desatan pánico en San Luis: vecinos exigen medidas urgentes ante colmena en poste cerca a viviendas y colegios

Abejas generan alarma en San Luis: vecinos temen por su seguridad. Fuente: Panamericana Televisión

La presencia de más de dos mil abejas en un poste hueco del parque Miguel Grau, en el distrito de San Luis, mantiene la preocupación entre los vecinos. La colmena, instalada dentro de la estructura, obliga a numerosos residentes a mantener las ventanas cerradas debido al temor a que los insectos ingresen en sus viviendas.

Este problema alcanza a cerca de cincuenta familias que residen en los alrededores del parque. La ausencia de intervención inmediata por parte de las autoridades ha elevado la alarma en la comunidad, especialmente durante la noche, cuando las abejas aumentan su actividad y la visibilidad es escasa.

El nivel de preocupación también crece por la proximidad de instituciones educativas como el colegio San Juan Macías y el colegio Bicentenario, donde circulan a diario un alto número de niños. La cercanía de los insectos convierte la situación en un riesgo constante para los más vulnerables de la zona.

Colmena de abejas genera alarma entre residentes

Los vecinos relatan que el problema no es reciente. Una residente explicó a 24 Horas de Panamericana Televisión: “Ya este problema se viene suscitando hace más de tres años. Hemos llamado a diferentes instituciones, a la municipalidad, hemos llamado a la policía, a Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), y nadie nos ha hecho caso. Hasta de Luz del Sur le hemos dicho, por favor, que vean que ese poste es un poste hueco y que ahí están las abejas metidas”.

Más de dos mil abejas se concentran dentro de un poste hueco en el parque Miguel Grau, generando alarma entre los vecinos de San Luis. Foto: Composición Infobae Perú

La colmena, situada en la parte superior del poste, se ha fragmentado por la gran cantidad de abejas. Un vecino informó que la colonia comenzó a extenderse desde la base, aumentando la presencia de insectos y la alarma en la zona.

En horas de la tarde, un apicultor particular acudió al parque y ofreció rescatar a las abejas; no obstante, su intervención sigue supeditada a la autorización de Luz del Sur, empresa responsable del poste. Los residentes temen que la demora prolongue la exposición al riesgo y altere la tranquilidad de la comunidad.

Vecinos exigen protección para menores ante presencia de abejas

La proximidad de los colegios y un centro inicial cercano convierten el problema en un peligro constante para los niños. Una vecina comentó: “En la mañana pasan los niños, en las tardes también. Entonces, es muy peligroso y muy riesgoso”. La comunidad exige acciones inmediatas para proteger tanto a los menores como a las personas más vulnerables.

Vecinos mantienen sus ventanas cerradas y evitan acercarse al parque Miguel Grau por el riesgo que representan las abejas para niños y transeúntes. Foto: Composición Infobae Perú

Antecedentes en otros distritos, como Jesús María, donde una joven resultó atacada por abejas y fue hospitalizada con múltiples picaduras, amplifican la preocupación. Los vecinos remarcan que es fundamental evitar episodios similares en San Luis.

La presencia de las abejas, además del riesgo físico, restringe el uso del parque y afecta la vida cotidiana de los habitantes. Los residentes insisten en que se priorice la seguridad de los menores y que las autoridades actúen con rapidez para retirar la colmena de forma segura.

Municipalidad de San Luis coordina acciones para retirar colmena

El gerente municipal de San Luis, Raúl Jara, informó que la municipalidad ha implementado medidas inmediatas frente a la emergencia. “Hemos comunicado a Serfor y también a Luz del Sur para que puedan trabajar el poste, ya que es una propiedad privada y poder atender esta emergencia inmediata”, señaló.

El gerente municipal de San Luis, Raúl Jara, aseguró que se han coordinado medidas con Serfor y Luz del Sur para retirar la colmena y resguardar la seguridad de los vecinos. Foto: Composición Infobae Perú

Jara agregó que Seguridad Ciudadana ha colocado resguardo alrededor del poste para evitar que el público se aproxime mientras se coordinan las acciones. Aunque aún no se determina la cantidad exacta de abejas, las autoridades aseguran que se han adoptado las medidas pertinentes para proteger a los vecinos.

Hasta que la situación se resuelva, la comunidad permanece en estado de alerta a la espera de una solución definitiva. La coordinación entre la municipalidad y la empresa eléctrica resultará fundamental para remover la colmena sin riesgo, permitiendo a residentes y escolares circular por la zona con tranquilidad.