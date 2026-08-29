Gobierno busca derogar Ley antiusura y eliminar tope de tasas de interés en entidades financieras

Bancos podrían subir las tasas de interés a usuarios, pero así incluirían a mayor número de personas en el sistema formal (a quienes no les habrían dado préstamos con menores tasas). - Crédito Difusión

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Keiko Fujimori va por el tope de tasas. Como se recuerda, La Ley 31143, que ‘protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros’ introdujo un límite a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos.

“Las tasas de interés que cobran las empresas del sistema financiero se señalan libremente, dentro del límite establecido por el Banco Central de Reserva en aplicación del artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú”, señala la Ley actual luego de la modificación.

Pero ahora el gobierno de Fujimori, en el pedido de facultades legislativas, que ya se ha presentado ante la cámara de diputados en el Congreso, se incluye una medida justamente para derogar ese tope de tasas. Es decir, que los bancos y entidades financieras podrían aumentar estos porcentajes. La justificación del Gobierno es que permitirá a mayor parte de la población al crédito formal.

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El gobierno de Keiko Fujimori ha pedido facultades para que el Ejecutivo pueda legislar. - Crédito Presidencia

¿Adiós al tope de tasas?

El pedido de facultades legislativas plantea modificar el articulo 6 de la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, y el artículo 9 de la Ley N.’ 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Esto, con el “fin de eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés introducidas por la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”.

Además, plantea establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero, medida que iría de la mano con la otra.

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Una Ley actual pone un tope a las tasas de interés que te puede cobrar el banco, pero el gobierno de Keiko Fujimori sostiene que esto limita a una parte de la población a obtener préstamos. - Crédito Andina

¿Qué busca el Gobierno?

En la práctica, esto hará que los bancos y entidades financieras puedan ofrecer préstamos a mayor tasa de interés, pero el Gobierno señala que estos se hace para que más personas y emprendedores puedan acceder a préstamos, que si bien serían con intereses más altos, al menos serían en el sistema formal y no accedan a prestarse de personas informalmente, y que se puedan exponer a peligros.

“La evidencia generada durante su aplicación [del tope a las tasas de interés] muestra que dicho mecanismo ha producido efectos adversos sobre el acceso al crédito formal, particularmente respecto de personas de menores ingresos, clientes con reducido historial crediticio y operaciones de menor monto. El sustento remitido para la presente delegación identifica precisamente la exclusión financiera generada por los topes como el problema principal que justifica la reforma”, aclara el texto.

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En su momento el presidente de la Comisión de Economía del Congreso explicó la medida promovida para buscar eliminar el top de tasas de interés. - Crédito RPP

Esto también es sustentado con las opiniones de entidades relevantes:

“La SBS concluye que la regulación de tasas máximas habría limitado la incorporación al sistema financiero de determinados deudores de mayor riesgo que, de haber accedido a un primer crédito, podrian posteriormente haber obtenido condiciones de financiamiento más favorables”

“El BCRP ha concluido que las tasas máximas de interés no constituyen un mecanismo adecuado para mejorar las condiciones de acceso al crédito de la población ni para promover la inclusión financiera, y que una eventual suspensión o eliminación de dichos topes contribuiría a que un mayor número de deudores pueda acceder al crédito formal”.