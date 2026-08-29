Fenómeno El Niño persistirá hasta el verano de 2027 y podría alcanzar magnitud extraordinaria, según ENFEN

La costa peruana registraría temperaturas muy por encima de sus valores habituales entre septiembre y noviembre, con posibilidad de nuevos récords - Créditos: Andina.

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuvo el estado de alerta del fenómeno del Niño y advirtió que este evento climático podría persistir hasta el verano de 2027. De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 15-2026, existe una probabilidad igual o superior al 62 % de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El organismo señaló que durante febrero y marzo del próximo año la intensidad fluctuaría entre fuerte y extraordinaria. Para el otoño de 2027 se prevé una transición gradual hacia condiciones neutras, aunque el comportamiento dependerá de la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical.

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Costa tendría temperaturas muy por encima de lo normal

Entre septiembre y noviembre, las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa, con una alta posibilidad de que se registren nuevos récords. El escenario plantea especial atención ante los efectos que podrían generar las condiciones cálidas sobre la población, las actividades económicas y los ecosistemas.

Los cambios en las condiciones oceánicas también modificarían la distribución de diversas especies marinas frente al litoral peruano - Créditos: Enfen.

En cuanto a las precipitaciones, la costa norte tendría mayores probabilidades de registrar acumulados superiores a lo normal. Además, desde noviembre podrían presentarse episodios de lluvias de débil a moderada intensidad. En contraste, la sierra suroriental afrontaría un panorama con valores inferiores a lo habitual, mientras que el sector suroccidental tendría registros entre normales e inferiores.

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El Niño también se intensificaría en el Pacífico central

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, el ENFEN mantiene una probabilidad igual o superior al 58 % de que las condiciones alcancen una magnitud muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027. La máxima intensidad se produciría entre noviembre y diciembre.

Para febrero, el fenómeno podría situarse entre fuerte y muy fuerte antes de iniciar una disminución progresiva. Según las proyecciones, esta evolución conduciría hacia una condición neutra durante el otoño del siguiente año.

Respecto a las condiciones hidrológicas, se espera que los ríos de la vertiente del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales. En las regiones hidrográficas de la Amazonía y el Titicaca, en cambio, predominarían valores normales a inferiores, con una tendencia que podría acentuarse desde noviembre.

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En el Pacífico central, El Niño tendría al menos 58 % de probabilidad de alcanzar una magnitud muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027 - Créditos: Enfen.

Impacto previsto sobre la pesca peruana

El comportamiento del océano también tendría repercusiones sobre los recursos marinos. Durante las próximas semanas, el stock norte-centro de anchoveta permanecería replegado hacia la franja costera y presentaría cardúmenes profundizados. Asimismo, se prevé una mayor actividad reproductiva de esta especie.

Frente al litoral central continuarían presentes ejemplares asociados a aguas ecuatoriales y oceánicas, entre ellos la sierra, samasa, perico, barrilete, melva, bonito y diversas especies de atún. Mientras tanto, peces propios del litoral norte, como la cachema, el chiri y el pámpano, continuarían desplazados hacia el sur de su distribución habitual.

Autoridades deberán reforzar medidas preventivas

El ENFEN recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo contenidos en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes. La finalidad es fortalecer las acciones destinadas a reducir el impacto de posibles peligros y preparar una respuesta oportuna durante la temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

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La comisión exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente información oficial del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). El monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras continuará de manera permanente. El próximo comunicado oficial será emitido el 14 de septiembre de 2026.