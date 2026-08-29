Mototaxistas anuncian paro para el 15 de septiembre luego de atentado contra dirigente que denunció extorsiones

Este video es un reportaje noticioso que presenta a una presentadora de estudio y una reportera en exteriores. Se documentan dos atentados explosivos registrados en el sector de Huáscar, San Juan de Lurigancho. El primer incidente afectó una bodega y nueve viviendas, dejando un hombre de 66 años herido. El segundo ataque ocurrió en la casa de un dirigente de mototaxistas, causando daños a su vivienda y su vehículo de trabajo. Estos hechos de extorsión han motivado la convocatoria a un paro por parte del gremio de mototaxistas para el 15 de septiembre. La policía investiga ambos casos.

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El gremio de mototaxistas anunció un paro para el próximo 15 de septiembre ante el incremento de las extorsiones y ataques contra sus conductores. La medida fue planteada luego de que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades el pasado 14 de agosto, uno de los dirigentes que participó en aquella reunión fuera víctima de un atentado contra su vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Representantes del gremio, que agrupa a más de 180 mil conductores, se reunieron el pasado 14 de agosto con el ministro del Interior, César Astudillo, y el general de la Policía Nacional Óscar Arriola. Durante el encuentro expusieron la inseguridad que enfrenta el sector y las amenazas de organizaciones criminales.

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Entre los compromisos anunciados por las autoridades figuraban la implementación de patrullaje integrado en distintos paraderos y el desarrollo de labores de inteligencia para identificar a las bandas dedicadas a extorsionar y atacar a los mototaxistas.

Sin embargo, la madrugada de este 29 de agosto, uno de los dirigentes que participó en aquella reunión sufrió un nuevo atentado. Delincuentes dejaron un explosivo frente a su vivienda y ocasionaron daños en el inmueble y en la mototaxi que utilizaba para trabajar.

Dos explosiones causaron daños en Huáscar

Los ataques se registraron en el sector 8 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, donde dos explosiones ocurridas durante la madrugada afectaron a más de nueve viviendas.

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Una mano sostiene una réplica de arma plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul estacionado en una calle urbana. (Composición: Infobae Perú)

El primer explosivo fue colocado frente a una vivienda de cuatro pisos donde funciona una bodega. De acuerdo con los vecinos, el ataque estaría dirigido contra el hijo de la propietaria, quien tendría otro negocio y ya habría recibido amenazas.

Los residentes señalaron que los extorsionadores habrían exigido hasta 50 mil soles como pago de cupo. El atentado también dejó herido a un hombre de 66 años, quien tuvo que ser trasladado a un establecimiento de salud.

A solo una cuadra se produjo el segundo ataque. Esta vez, el objetivo habría sido la vivienda de un dirigente de mototaxistas. La explosión destruyó puertas y ventanas y dejó inservible una mototaxi.

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El dirigente contó que ya había recibido amenazas contra él y los trabajadores que dependen de su actividad. Tras el atentado, los delincuentes dejaron una carta extorsiva que llevaba la firma de “La Nueva Generación de Huáscar”.

Gremio exige reunión con presidenta Keiko Fujimori

Ante estos nuevos hechos, los representantes de los mototaxistas cuestionaron que las medidas anunciadas por las autoridades no hayan evitado nuevos ataques contra el sector.

El gremio advirtió que realizará un paro el 15 de septiembre si no consigue una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para abordar directamente las acciones contra la extorsión y la inseguridad que afectan a los conductores.

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Mientras tanto, la Policía Nacional investiga los dos atentados registrados en Huáscar. Los vecinos también solicitaron una intervención urgente ante el temor de que los ataques continúen y terminen provocando víctimas mortales.