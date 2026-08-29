Operativo de la ATU en Los Olivos termina con 12 vehículos enviados al depósito y dos detenidos

Dos choferes realizaron maniobras temerarias con pasajeros a bordo para intentar evadir el control y posteriormente abandonaron sus vehículos - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Municipalidad de Los Olivos, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo de alto impacto contra el transporte público informal en las avenidas Alfredo Mendiola y Carlos Izaguirre. La intervención permitió retirar de circulación a 12 vehículos que prestaban el servicio sin autorización y que, además, presentaban incumplimientos relacionados con las condiciones mínimas de seguridad.

Durante la fiscalización, los inspectores trasladaron al depósito 12 unidades por carecer de la habilitación correspondiente de la ATU y no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Las autoridades también constataron que estos automotores eran reincidentes en infracciones asociadas con la informalidad. En conjunto, acumulaban multas que llegaban aproximadamente a S/300.000, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo encargado de regular el transporte urbano.

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La jornada de control también permitió identificar a seis choferes que circulaban sin licencia de conducir. Esta situación representa un riesgo para los pasajeros y demás usuarios de las vías, debido a que quienes se encuentran al volante deben acreditar que cumplen con los requisitos establecidos para desarrollar dicha actividad. La ausencia del permiso correspondiente constituye una infracción y puede derivar en otras medidas por parte de las autoridades.

Los vehículos no contaban con SOAT, incumpliendo requisitos indispensables para brindar el servicio de transporte público.

Dos de los intervenidos protagonizaron, además, maniobras temerarias mientras trasladaban pasajeros, con el propósito de evitar el control. Los involucrados condujeron de manera peligrosa y, posteriormente, abandonaron sus respectivos vehículos en plena vía pública. Se trataba de las unidades con placas F3V-871 y AHF-905, cuyos ocupantes fueron posteriormente ubicados e intervenidos por las autoridades competentes.

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A solicitud del Ministerio Público, ambos individuos fueron conducidos a la comisaría Sol de Oro junto con los vehículos que utilizaban. La medida se adoptó debido a que habrían incurrido en los delitos de resistencia a la autoridad y exposición de personas al peligro. El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, que deberán determinar las responsabilidades derivadas de los hechos registrados durante la intervención.

Este operativo forma parte de las acciones conjuntas que desarrollan las instituciones encargadas de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de transporte. La participación de la Policía y el Ministerio Público permite reforzar los controles frente a conductas que, además de vulnerar las normas, pueden poner en peligro la integridad de quienes utilizan diariamente las principales arterias de Lima Metropolitana y el Callao.

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La ATU señaló que continuará realizando este tipo de intervenciones en coordinación con los gobiernos locales, la PNP y el Ministerio Público. El objetivo es combatir la prestación informal del servicio, retirar de las calles a los automotores que no reúnen las condiciones legales requeridas y fortalecer la seguridad vial. Estas acciones buscan proteger a los pasajeros, peatones, conductores y demás personas que se desplazan por la ciudad, especialmente en zonas donde existe una alta circulación de transporte público.

Las unidades intervenidas acumulaban multas por aproximadamente S/300.000, debido a infracciones reincidentes vinculadas con el transporte informal - Créditos: ATU.

Funciones de la ATU

Regular el transporte público urbano de Lima y Callao.

Planificar un sistema integrado, seguro, eficiente y sostenible.

Fiscalizar que las empresas y conductores cumplan las normas vigentes.

Sancionar las infracciones cometidas por operadores del servicio.

Autorizar la prestación de determinadas modalidades de transporte público.

Supervisar las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos.

Combatir el transporte informal mediante operativos de control.

Gestionar servicios como el Metropolitano y los corredores complementarios.

Promover la integración de los distintos sistemas de movilidad.