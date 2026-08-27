Perú

Eclipse lunar de hoy 27 de agosto en Perú: ¿a qué hora empieza y cómo verlo?

El eclipse lunar parcial podrá observarse desde todo el territorio peruano durante la noche del jueves 27 de agosto. La Luna comenzará a ingresar en la penumbra terrestre a las 8:24 p. m. y el máximo del fenómeno ocurrirá a las 11:13 p. m. Conoce el horario de cada fase y qué necesitas para observarlo

Luna llena rojiza cubierta parcialmente por una sombra, ubicada sobre un cielo estrellado y la silueta de montañas.
Un eclipse lunar parcial expone la Luna de tono rojizo sobre el horizonte montañoso durante una noche estrellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La noche de hoy jueves 27 de agosto de 2026, los peruanos tendrán la oportunidad de observar uno de los principales acontecimientos astronómicos del año: un eclipse lunar parcial que será visible desde todo el territorio nacional.

El fenómeno se extenderá durante varias horas y tendrá su momento de mayor interés cerca de la medianoche. Aunque el eclipse está catalogado como parcial, se trata de un evento particularmente profundo: alrededor del 93% del diámetro de la Luna entrará en la umbra de la Tierra, por lo que gran parte del disco lunar adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza.

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La NASA incluye este fenómeno entre los cuatro eclipses de 2026: dos solares y dos lunares. El de agosto será el segundo y último eclipse lunar del año.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Perú?

Para quienes se encuentran en Perú, el fenómeno comenzará a las 20:24 horas del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra.

Sin embargo, esta primera etapa será difícil de distinguir a simple vista porque la penumbra genera un oscurecimiento mucho más tenue sobre la superficie lunar.

El momento verdaderamente visible del eclipse parcial llegará a las 21:34 horas, cuando la Luna empiece a ingresar en la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra.

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El calendario para Perú queda así:

  • 20:24 hrs: comienza la fase penumbral.
  • 21:34 hrs: comienza el eclipse lunar parcial.
  • 23:13 hrs: máximo del eclipse.
  • 00:52 hrs del 28 de agosto: termina la fase parcial.
  • 2:02 hrs: termina completamente la fase penumbral.

Por ello, si una persona quiere observar solamente el momento más espectacular, debería estar pendiente del cielo aproximadamente entre las 22:30 hrs y la medianoche, con especial atención a las 23:13 hrs

Luna eclipsada de color rojo en un cielo nocturno con estrellas sobre montañas, bosques y un lago.
Un eclipse lunar tiñe el satélite de tonos rojizos sobre un valle montañoso iluminado por la Vía Láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar?

El máximo ocurrirá a las 23:13 hrs del jueves 27 de agosto, según las predicciones astronómicas para Lima y otras localidades del Perú.

En ese momento, la Luna estará bastante elevada sobre el horizonte en Lima, aproximadamente a 76 grados, lo que ofrece condiciones favorables para observarla si el cielo se encuentra despejado.

Esto constituye una ventaja para los observadores peruanos, porque el fenómeno no ocurrirá cuando la Luna esté cerca del horizonte, sino cuando se encuentre en una posición alta en el cielo.

¿El eclipse lunar se podrá ver en todo el Perú?

Sí. Las predicciones disponibles indican que el eclipse podrá observarse desde las diferentes regiones del país.

Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, Tacna, Puno, Loreto, Ucayali y otras localidades tendrán acceso al fenómeno, aunque las condiciones concretas dependerán principalmente de la nubosidad y de la contaminación lumínica.

En otras palabras, no será necesario encontrarse en una ciudad específica para observarlo.

¿Se necesita telescopio para ver el eclipse?

No. Una de las ventajas de los eclipses lunares es que pueden observarse directamente y no requieren filtros especiales para proteger los ojos, a diferencia de los eclipses solares.

La Luna puede observarse a simple vista durante todas las fases del fenómeno. Binoculares o un telescopio pueden ayudar a distinguir mejor los detalles de la superficie lunar, pero no son indispensables.

Luna llena de tono cobrizo en eclipse parcial sobre el horizonte con siluetas de rocas y un cielo nocturno estrellado.
Un eclipse lunar parcial muestra la Luna con tonos rojizos sobre un paisaje rocoso y un cielo estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la Luna se verá roja?

Durante el máximo del eclipse, parte de la Luna podrá adquirir tonos rojizos, anaranjados o cobrizos.

Esto ocurre porque la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y bloquea directamente parte de la luz solar. Sin embargo, la atmósfera terrestre desvía y filtra parte de esa luz hacia la superficie lunar.

Los tonos azules son dispersados con mayor facilidad por la atmósfera, mientras que las longitudes de onda rojizas pueden atravesarla y llegar hasta la Luna. Por eso, incluso durante un eclipse parcial, la parte de la Luna que permanece dentro de la sombra puede adquirir una apariencia rojiza.

Infografía. Ilustración de Luna roja y Luna en fase de eclipse. Gráficos de Tierra, Luna, sol, reloj, mapa global y persona observando con binoculares.
Una infografía describe el eclipse lunar parcial de agosto de 2026, presentando datos clave sobre su visibilidad en América y Europa, cobertura del 96,2% y el efecto "Luna de Sangre". (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El eclipse lunar del 27 de agosto será una Luna de sangre?

Popularmente, el fenómeno puede ser descrito como una “Luna de sangre” debido a su color rojizo.

Sin embargo, conviene precisar que no será un eclipse lunar total. Se trata de un eclipse parcial muy profundo. La diferencia es importante: durante un eclipse total, la Luna completa queda dentro de la umbra; en este caso, una pequeña parte del disco lunar permanecerá fuera de la umbra.

Vista de primer plano de una luna llena de color rojo cobrizo con cráteres visibles rodeada por un cielo nocturno con estrellas.
Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo observar mejor el eclipse desde Perú?

Lo ideal es buscar un lugar con una vista despejada del cielo y reducir, en la medida de lo posible, la interferencia de luces artificiales.

En una ciudad como Lima, una terraza, azotea o espacio abierto con buena visibilidad puede ser suficiente. No es indispensable viajar fuera de la ciudad.

También es recomendable llegar unos minutos antes de la fase parcial para acostumbrar la vista a la oscuridad y poder seguir la evolución del fenómeno.

El dato clave: si solo tienes tiempo para observar una etapa, apunta a las 23:13 hrs, cuando se producirá el máximo del eclipse lunar parcial en Perú

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