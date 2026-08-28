Perú rompe su propio récord de muertes por dengue: en ocho meses del 2026 ya hay más víctimas que en todo el 2025

(Andina)

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El dengue continúa avanzando en el Perú y los indicadores epidemiológicos muestran un escenario que genera preocupación. Hasta la semana epidemiológica (SE) 33, correspondiente al periodo con información al 22 de agosto, el país acumula 46.669 casos y 57 fallecidos por esta enfermedad, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa).

La cifra de defunciones ya superó las 49 muertes registradas durante todo 2025, pese a que todavía faltan más de cuatro meses para concluir el año. La curva acumulada de fallecimientos muestra, además, un ascenso marcado durante las últimas semanas de 2026, hasta ubicarse por encima de la tendencia registrada el año pasado.

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En cuanto a los contagios, los 46.669 casos acumulados representan un incremento de 53% respecto de los 30.587 registrados en el mismo periodo de 2025. Asimismo, las defunciones presentan una variación de 16% frente a las 49 acumuladas durante el mismo periodo del año pasado, según el reporte del CDC-Minsa.

En entrevista con Infobae Perú, César Munayco, epidemiólogo y director del CDC del Minsa, señaló que el incremento de casos aún no alcanza los niveles registrados en 2023 y 2024. Sin embargo, advirtió que el escenario podría complicarse en 2027 por el fenómeno El Niño: “Podría empeorar la situación el siguiente año cuando empiecen las lluvias”, sostuvo.

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Piura concentra la mayor cantidad de casos de dengue

La distribución territorial evidencia que la transmisión se mantiene especialmente activa en el norte del país. Piura encabeza el registro nacional con 8.958 casos acumulados, de acuerdo con el reporte epidemiológico hasta la SE 33.

Investigación advierte que mosquito transmisor del dengue mutó genéticamente y desarrolló resistencia a fumigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Le siguen San Martín, La Libertad y Lima, además de Lambayeque y Ucayali, regiones que también concentran una importante cantidad de casos.

“En algunas zonas del país, precisamente en la costa norte, hay epidemias de dengue. Hay incrementos importantes en Lambayeque, La Libertad, Piura”, explicó Munayco.

El especialista agregó que Ucayali mantiene la transmisión y que en Lima, aunque se registró un incremento inicial que posteriormente descendió, todavía se presentan casos debido a que las temperaturas continúan elevadas.

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Altas temperaturas favorecen la transmisión

Para el director del CDC Minsa, el comportamiento del dengue está relacionado con las condiciones climáticas que atraviesa el país. Según explicó, la presencia del fenómeno El Niño desde febrero ha contribuido a mantener temperaturas por encima de los valores históricos.

“No hemos tenido invierno”, sostuvo el epidemiólogo, al explicar que las temperaturas elevadas generan condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

El especialista señaló que, aunque el incremento actual se encuentra dentro de lo esperado en el contexto de El Niño y todavía no alcanza las dimensiones observadas durante 2023 y 2024, la transmisión podría prolongarse mientras persistan las altas temperaturas.

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El servicio meteorológico Senamhi reporta un incremento de temperaturas extremas en Perú debido al fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el riesgo no estaría limitado a los próximos meses. El inicio de una temporada de lluvias intensas podría generar condiciones adicionales para la aparición de otras enfermedades y complicaciones sanitarias.

El 5% de pacientes puede desarrollar complicaciones

Aunque la mayoría de pacientes evoluciona favorablemente, el especialista recordó que existe un grupo que requiere especial vigilancia.

“El 95% generalmente se recupera sin ningún problema, pero hay un 5% que generalmente son los adultos mayores, los niños o los que tienen comorbilidades que pueden hacer alguna complicación”, explicó.

En estos casos, remarcó que la atención médica debe ser inmediata, especialmente ante signos de alarma que puedan indicar una evolución hacia dengue grave.

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¿Qué otras enfermedades podrían aumentar con El Niño?

El dengue no es la única preocupación sanitaria asociada a las condiciones climáticas. Munayco explicó que el CDC-Minsa también mantiene vigilancia frente a otras enfermedades que podrían incrementarse dependiendo de la evolución del fenómeno climático.

Entre ellas se encuentra la leptospirosis, cuyo riesgo aumenta principalmente cuando se producen inundaciones y las personas entran en contacto con agua contaminada.

También existe riesgo de zika y chikungunya, debido a que comparten al mosquito vector con el dengue.

A ello se suman enfermedades como rickettsiosis y peste, especialmente en determinadas zonas del país, además de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias que podrían aparecer en escenarios de inundaciones, interrupción del servicio de agua o concentración de personas en albergues.

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El especialista recordó que durante el fenómeno de El Niño de 2023 se produjo, por ejemplo, un brote de rotavirus en Tumbes relacionado con problemas en la producción de agua potable.

Minsa amplía vacunación contra el dengue

Frente al incremento de casos, el Ministerio de Salud viene ampliando la vacunación contra el dengue. Actualmente, la población objetivo comprende niños y adolescentes de 10 a 16 años.

La estrategia contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas.

Munayca explicó que la vacuna puede reducir en alrededor de 70% el riesgo de hospitalización y entre 50% y 60% el riesgo de infección en algunos casos.

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La vacunación ya se viene desarrollando en regiones como Ucayali, Loreto, Piura y Tumbes, y se ha ampliado a Lambayeque, La Libertad y San Martín.

El especialista precisó que actualmente no se está aplicando esta vacuna a adultos, debido a que la estrategia se concentra en el grupo etario para el cual existe evidencia y autorización correspondiente.

Preparación ante las próximas lluvias

Ante la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien durante los próximos meses, el CDC-Minsa insiste en la preparación de las autoridades y de la población.

Munayco recomendó revisar las viviendas, prevenir filtraciones y garantizar que el agua pueda drenar adecuadamente para evitar inundaciones. En caso de aniegos, pidió evitar el contacto con aguas estancadas, debido a que pueden mezclarse con aguas residuales y aumentar el riesgo de leptospirosis.

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