Perú

Así avanza el Hospital Papa Francisco de Manchay: conoce todos los detalles de este gran proyecto

El nosocomio tendrá 110 camas de hospitalización, 21 de observación, cinco tópicos de urgencias y emergencias, y cuatro ambientes para operaciones

La infraestructura se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 27 mil metros cuadrados y contará con cinco pisos y un sótano - Créditos: Minsa.
La infraestructura se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 27 mil metros cuadrados y contará con cinco pisos y un sótano - Créditos: Minsa.
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El nuevo Hospital Papa Francisco de Manchay, ubicado en el distrito de Pachacámac, alcanzó un avance físico acumulado de 28,23 % al 19 de agosto de 2026, según el progreso registrado en la ejecución del proyecto. La infraestructura es desarrollada por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de ampliar y modernizar la capacidad de atención sanitaria en esta zona de Lima.

La obra cuenta con una inversión actualizada superior a S/ 576,5 millones y permitirá que más de 392 mil habitantes accedan a servicios hospitalarios modernos y especializados. El establecimiento tendrá categoría II-1 y se levanta sobre un terreno de aproximadamente 27 mil metros cuadrados. El complejo contempla cinco pisos, un sótano, siete ascensores y dos montacargas, elementos destinados a facilitar el desplazamiento de pacientes, personal médico y equipos.

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Durante agosto, los trabajos alcanzaron un avance mensual de 2,20 %, con diferentes frentes operativos activos. En el componente estructural se desarrolla la colocación de acero, el encofrado y el vaciado de concreto en cimentaciones, columnas, vigas y losas de techo correspondientes a los bloques secundarios. También prosigue la ejecución de columnetas para los muros de ladrillo, mientras que la estructura metálica del bloque A avanza hasta integrar actualmente todos sus niveles.

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En el área de arquitectura continúan diversas labores para acondicionar los espacios que formarán parte del futuro establecimiento. Entre ellas figuran el asentado de ladrillos, el tarrajeo de muros y columnas, el solaqueo de cielos rasos y la construcción de contrapisos. De manera paralela, se instalan bandejas y tuberías destinadas a los sistemas eléctricos y de comunicaciones, componentes necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas asistenciales y administrativas.

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Los trabajos también incluyen la fabricación e instalación de ductos correspondientes a los sistemas de ventilación y aire acondicionado. En cuanto a las instalaciones sanitarias, se realiza el tendido de tuberías de desagüe y la colocación de conductos destinados al sistema de agua contra incendios. Estas labores forman parte de las especialidades técnicas contempladas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y atención.

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Una vez culminado, el Hospital Papa Francisco de Manchay contará con 18 consultorios médicos y 17 no médicos, además de cinco tópicos de urgencias y emergencias. La infraestructura asistencial tendrá 21 camas de observación y 110 de hospitalización. Asimismo, dispondrá de dos salas de parto y cuatro ambientes destinados a operaciones, lo que permitirá ampliar la oferta de servicios para la población beneficiaria.

El equipamiento previsto también comprende dos ambulancias, un tomógrafo, un mamógrafo, dos equipos de rayos X, un ecógrafo y un equipo de densitometría ósea, entre otros dispositivos. La incorporación de esta tecnología busca reforzar las capacidades de diagnóstico y tratamiento, además de facilitar la atención de diversas necesidades médicas sin que los pacientes tengan que desplazarse hacia otros establecimientos de mayor complejidad.

La futura puesta en funcionamiento del establecimiento representará una ampliación de la capacidad resolutiva disponible para miles de familias de Pachacámac y zonas aledañas, en un contexto de crecimiento de la demanda por servicios públicos de salud.

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