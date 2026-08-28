Perú

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

La figura de Fernando Lucero, símbolo de la gastronomía popular y la simpatía en redes sociales, inicia un proceso de cambio personal y profesional que podría modificar su identidad y sus seguidores ya lo acompañan

El video es un reportaje televisivo que presenta al chef Fernando Miguel Lucero, conocido en redes como 'Chef con Triglicéridos'. Se observan escenas del chef en un restaurante 'Entre Maderas', interactuando con un entrevistador, y mostrando diversos platos de comida marina. El contenido aborda su popularidad viral en TikTok y su proceso de preparación para una cirugía de salud. Las imágenes muestran al chef en diferentes entornos, incluyendo la calle y el interior de un local gastronómico. Finaliza con una mesa llena de mariscos.
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Fernando Miguel Lucero Echevarne, más conocido como el Chef con Triglicéridos, se ha convertido en uno de los rostros más populares de TikTok en el Perú. Su carisma y espontaneidad lo han llevado a superar los 180.000 seguidores y a alcanzar cifras de hasta cinco millones de visualizaciones en algunos de sus videos, según registran los datos de la plataforma. En los últimos meses, su nombre trasciende las redes sociales y resuena en los restaurantes de Villa María del Triunfo, donde trabaja y recibe a decenas de seguidores que buscan una foto o un saludo personal.

El apodo que lo hizo famoso surgió de manera inesperada. Según relató el propio Lucero Echevarne, el sobrenombre nació tras conocer los resultados de unos exámenes médicos, donde le detectaron triglicéridos elevados. Posteriormente, una conversación con amigos sobre un plato de arroz chaufa desencadenó la creación de su primer video viral, que superó los cinco millones de vistas.

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La popularidad de este chef no solo radica en su cocina. Su sencillez y sentido del humor han sido clave para conectar con la audiencia. “Mi peso ideal siempre ha sido setenta, ochenta kilos”, compartió Fernando Lucero durante un encuentro con Latina. El cocinero recordó cómo, a partir de los veinticinco años, su estilo de vida cambió por completo cuando empezó a vivir solo y a consumir comida rápida en exceso, lo que provocó un aumento significativo de peso hasta alcanzar los 213 kilos.

Chef con Triglicéridos: la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse
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Conciencia y transformación: el chef frente a un nuevo desafío

Lejos de resignarse a las consecuencias de su fama, el Chef con Triglicéridos decidió emprender un proceso de transformación. “La operación es real. Algunos piensan que es mentira, pero sí es real. Ya estoy yendo a unos procesos, unos exámenes, que es lo primero que tengo que hacer. No es que me operen al toque”, explicó el cocinero en diálogo con Latina. La noticia de su próxima intervención quirúrgica ha generado expectativas entre sus seguidores, quienes no solo lo identifican por sus recetas, sino también por su actitud positiva ante los desafíos.

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El chef anticipó que, tras la cirugía, su identidad podría evolucionar en redes: “Estamos viendo en Chef Fitness, Chef con Anemia. Estamos viendo cuál ahí, cuál pega ahora, pero por ahora seguimos Chef, Chef con Triglicéridos”. Este proceso, que incluye evaluaciones médicas y cambios en su rutina, marca un punto de inflexión tanto en su vida personal como en su carrera digital.

Chef con Triglicéridos: la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse
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El fenómeno en redes sociales y su impacto en la comunidad

La presencia de Fernando Lucero trasciende el mundo virtual. A diario, decenas de personas llegan hasta el restaurante donde trabaja en Villa María del Triunfo para conocerlo en persona y tomarse una fotografía. Su éxito ha generado un efecto multiplicador: otros cocineros y personajes de la gastronomía peruana han comenzado a utilizar las redes para compartir sus propias historias y recetas, inspirados por la cercanía que el chef ha logrado con su público.

Latina recopiló testimonios de clientes y seguidores que describen la experiencia de conocer al chef como “inolvidable” y destacan la variedad de platos que ofrece, desde alitas y ceviche hasta arroz con mariscos y chicharrón. El menú, cargado de sabores marinos y toques criollos, ha sido parte fundamental de su propuesta, pero también de su historia de vida y superación.

Chef con Triglicéridos: la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse
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La despedida y los próximos pasos

Antes de la operación, el Chef con Triglicéridos organizó una especie de despedida con sus seguidores y clientes más cercanos. Preparó un menú especial con los platos más demandados y compartió momentos de humor y camaradería, fiel a su estilo. “Usted le diga al doctor: ‘Doctor, si usted me quita todo, usted me lo tiene que poner, ah’”, bromeó durante la entrevista, reflejando la mezcla de nervios y entusiasmo que lo acompañan en esta nueva etapa.

El futuro de Fernando Lucero en las redes sociales parece encaminado hacia una transformación que podría cambiar no solo su imagen, sino también el mensaje que transmite a su audiencia. Por ahora, el chef continúa al frente de su cocina, compartiendo recetas, anécdotas y una energía que lo ha convertido en un referente de la gastronomía popular peruana.

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