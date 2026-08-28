Perú

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Miles de fieles acudirán al Centro Histórico de Lima el 30 de agosto para participar en la festividad de Santa Rosa, bajo un despliegue especial de seguridad, desvíos y orientación implementado por la Municipalidad Metropolitana

- MML
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La Municipalidad Metropolitana de Lima implementará este 30 de agosto el Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026 con el despliegue de más de 1000 agentes municipales, ante la llegada de hasta 50 000 fieles al Centro Histórico de Lima por la festividad de la santa patrona. El operativo, coordinado con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones, busca asegurar una celebración segura, ordenada y accesible en las inmediaciones de la avenida Tacna, donde se ubica el santuario.

Acceso y salidas diferenciadas: Pozo de los Deseos e iglesia de Santa Rosa de Lima

La Municipalidad de Lima ha dispuesto dos ingresos en la avenida Tacna para evitar confusiones y aglomeraciones. El Ingreso 1 será para quienes deseen visitar el Pozo de los Deseos y la ermita (la cola estará en jirón Callao e irá hacia la avenida Alfonso Ugarte); estos fieles saldrán por el jirón Conde de Superunda. El Ingreso 2 estará destinado al acceso a la iglesia de Santa Rosa de Lima, con salida lateral junto a la puerta principal del templo.

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Habrá un acceso preferencial para personas con necesidades especiales, con el objetivo de facilitar su recorrido durante la jornada. Las autoridades recomiendan que los visitantes identifiquen previamente el lugar que desean visitar y utilicen el ingreso asignado, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal y policial.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Plan de movilidad y rutas de evacuación en el Centro Histórico

El tránsito y la seguridad en los alrededores del Santuario de Santa Rosa de Lima estarán bajo estrictas medidas. Según la Municipalidad de Lima, dos carriles de la avenida Tacna, en dirección del Rímac hacia Lima, permanecerán cerrados para facilitar el desplazamiento de los fieles. También se bloqueará el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte.

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El jirón Conde de Superunda se utilizará como ruta de evacuación y salida hacia la feria del Parque Santa Rosa. Para reforzar la vigilancia, la Gerencia de Seguridad Ciudadana intensificará el patrullaje con serenos a pie, motorizados, brigada canina y drones, apoyados por el monitoreo desde el Centro de Control de Operaciones (CECOP).

Simultáneamente, la Gerencia de Fiscalización y Control desplegará 350 inspectores para supervisar el comercio y las actividades autorizadas en los puntos de mayor concentración. Estos equipos especializados, acompañados de la unidad UNOES y los GIR, además de drones, operarán desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche.

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres asumirá acciones de prevención y respuesta ante emergencias. Contará con brigadistas, zonas seguras y carpas para atención de menores extraviados. El control de aforo y el ingreso al santuario también quedarán bajo su supervisión.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Orientación, limpieza y apoyo durante la festividad

Más de 60 orientadores de la Gerencia de Desarrollo Económico distribuirán información en los alrededores del santuario y la feria, y entregarán las cartas para la tradicional dinámica del Pozo de los Deseos. De acuerdo con Lesdi Meneses, gerente de la dependencia, estos orientadores estarán presentes tanto en el perímetro de la iglesia como en la parte posterior de la feria.

El área de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental mantendrá labores continuas de limpieza y recuperación del entorno. Según Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad, se ha parchado veredas y pistas, y se han repintado sectores clave como la avenida Tacna, el jirón Callao, Conde de Superunda y el jirón Chancay. Durante la festividad, se reforzará la limpieza de los espacios de mayor afluencia.

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) instalará una ambulancia en el Parque Santa Rosa, en coordinación con la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y el Ministerio de Salud, para atender cualquier emergencia médica.

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