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Explosivos por medio millón de soles, la PNP frustra traslado ilegal de dinamita en Puno

Un operativo en el distrito de San Miguel permitió la captura de un hombre que conducía un camión con 34 cajas de dinamita, mechas, detonadores y fulminantes, bienes valuados en más de S/ 500 mil. La investigación sigue abierta

PNP detiene a sujeto que trasladaba 34 cajas con dinamita y material explosivo valorizado en más de S/ 500 mil.
PNP detiene a sujeto que trasladaba 34 cajas con dinamita y material explosivo valorizado en más de S/ 500 mil.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, en Puno, un cargamento de dinamita y otros materiales explosivos valuados en más de S/ 500 mil. La intervención ocurrió en la intersección de los jirones Mama Ocllo y San Pedro, punto donde los agentes interceptaron un camión que trasladaba el material.

El operativo, que contó con la participación del Área de Investigación Criminal (Areincri) PNP Juliaca y la Dirección de Inteligencia (Dirin), permitió decomisar 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, tres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes.

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Según informó la PNP, el valor del cargamento ascendía a S/ 580 mil y el vehículo utilizado estaba tasado en aproximadamente S/ 100 mil. Las autoridades, citadas por La República, aseguraron que los explosivos retirados de circulación suelen estar asociados a delitos como minería ilegal y extorsión.

En el lugar fue detenido Wilber Condori Quispe, de 46 años, conocido como “Yerno”. El hombre quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley. Las primeras indagaciones buscan determinar la procedencia del material, los posibles destinos y si existe relación con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas en la región.

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PNP detiene a sujeto que trasladaba 34 cajas con dinamita y material explosivo valorizado en más de S/ 500 mil.
PNP detiene a sujeto que trasladaba 34 cajas con dinamita y material explosivo valorizado en más de S/ 500 mil.

La ruta de la dinamita

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), la información que permitió la intervención surgió a partir de labores de inteligencia desarrolladas por agentes especializados de la Dirin. El seguimiento al camión, que circulaba por rutas habituales del comercio local, concluyó en la detención en una zona estratégica de San Miguel.

La cantidad de explosivos incautados, según describió la propia PNP, representa un volumen capaz de generar daños de alta magnitud, si se compara con casos previos de incautaciones similares en el sur del país. “El cargamento tendría un valor aproximado de S/ 580 mil”, precisó una fuente policial recogida por medios locales.

La investigación se enfoca ahora en el mapeo de los contactos del detenido, la procedencia del camión y la identificación de posibles cómplices. Autoridades confirmaron que el caso se mantiene bajo reserva para evitar filtraciones que puedan afectar el desarrollo de futuras acciones en la zona.

“Los agentes incautaron 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, tres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes”, detalló la PNP. El vehículo y la totalidad del material quedaron a disposición de las autoridades competentes, y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para esclarecer la red de traslado de explosivos en la región.

La Policía Nacional del Perú destacó que el operativo constituye uno de los decomisos más importantes del año en el altiplano, por el volumen y el valor económico de los bienes incautados. La vigilancia sobre el tráfico de explosivos se ha intensificado en Puno por la cercanía con zonas de actividad minera informal, donde la demanda de dinamita suele incrementarse.

Fuentes oficiales no descartan nuevas intervenciones, dado que la incautación podría formar parte de una cadena mayor de distribución de material explosivo. El caso continúa en investigación y se mantiene la coordinación entre distintas divisiones de la PNP y el Ministerio Público.

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