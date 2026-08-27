Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de agosto

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 3,93 soles, experimentando una variación del 1,01% con respecto al precio de cierre anterior de 3,9 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,45%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 0,98%.