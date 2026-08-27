Demuelen viviendas en Puente Piedra para para habilitar vía auxiliar de la Panamericana Norte, según municipalidad

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La Municipalidad de Puente Piedra inició la demolición de once viviendas ubicadas en la zona de La Soledad, a lo largo de la vía auxiliar de la Panamericana Norte, con el objetivo de recuperar espacio público y habilitar una vía auxiliar para el tránsito vehicular.

La acción se desarrolló desde la madrugada de este jueves 27 de agosto con maquinaria pesada. Esta situación provocó resistencia entre las familias desalojadas, quienes afirman poseer títulos de propiedad sobre los predios intervenidos.

Según informó Canal N, la operación fue ejecutada por la Municipalidad de Puente Piedra, tras varios meses de notificaciones y procedimientos legales. El gerente de Ordenamiento Urbano del distrito explicó que los predios demolidos ocupaban de manera irregular un tramo de aproximadamente novecientos metros cuadrados sobre la franja destinada a la vía auxiliar.

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Demolición de viviendas en Puente Piedra causa tensión entre familias y municipalidad| Foto: Municipalidad de Puente Piedra

“Las ocupaciones impedían la transitabilidad y deterioraban la infraestructura de la Panamericana Norte, ya que en algunos casos se realizaban actividades comerciales como lavado de autos. Además, se identificaron conexiones clandestinas de agua y electricidad”, detalló el funcionario.

El representante municipal precisó que la demolición responde a un plan para habilitar la vía auxiliar, como ya ocurre en otros distritos del norte de Lima, con el fin de aliviar los cuellos de botella existentes en la entrada a la ciudad.

“Tras el retiro de las edificaciones, la zona recibirá un afirmado provisional para mejorar el tránsito vehicular, a la espera de una obra de mayor envergadura”, señaló en diálogo con Canal N.

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Testimonios de los afectados y reclamos de propiedad

Las familias desalojadas permanecieron en el lugar mientras avanzaban los trabajos de demolición, mostrando documentos que, según su versión, acreditan la propiedad de los predios.

“Tenemos título desde 1988, pagamos autovalúo, servicios y estamos registrados en la Sunat. No se trata de invasiones, compramos con documentos en regla”, sostuvo una de las afectadas ante las cámaras de Canal N.

Familias desalojadas por obras viales en Puente Piedra, denuncian falta de reubicación| Foto: Municipalidad de Puente Piedra

De acuerdo con los testimonios recogidos, al menos once familias habitaban las viviendas demolidas, aunque algunas casas albergaban a más de una familia. Entre los desalojados se encuentran personas de la tercera edad y niños.

“Pedimos ayuda para que nos indemnicen o nos reubiquen. La municipalidad nos dijo que no hay recursos para indemnización ni terrenos para reubicación”, manifestó una de las habitantes.

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Con la demolición avanzada, la municipalidad prevé nivelar y compactar el área liberada para facilitar el paso de vehículos, como parte de un plan mayor orientado a descongestionar la Panamericana Norte.

Desalojo en Carabayllo

Un caso similar sucedió en otro distrito. Decenas de comerciantes del mercado La Cumbre, en Carabayllo, fueron desalojados durante la madrugada por la Municipalidad de Carabayllo y la Policía. Las autoridades argumentan que el mercado funcionaba de manera informal desde hace más de 40 años y ocupaba áreas de la avenida Túpac Amaru.

Los afectados denuncian que no recibieron notificación previa y que pagaban permisos y tasas municipales para operar, por lo que exigen explicaciones y compensación. Las autoridades aseguran que la presencia policial continuará para evitar la reinstalación del mercado en la zona.

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