Cómo fue el megaterremoto de 9,5 que sacudió a Chile en 1960 y cambió la historia de la sismología

La falta de sistemas de alerta efectivos agravó el impacto, evidenciando la necesidad de protocolos internacionales (Corbis / The Grosby Group)

El 22 de mayo de 1960, un sismo de magnitud 9,5 sacudió el sur de Chile y desató una cadena de catástrofes cuyo impacto llegó hasta Asia y Oceanía. El fenómeno alteró de manera abrupta la vida de millones de personas, superó la capacidad de respuesta de la época y obligó a repensar la gestión del riesgo sísmico a nivel internacional. Más de 2.000 personas murieron, varias ciudades quedaron reducidas a escombros y el desastre se convirtió en una referencia insoslayable para la memoria y la ciencia.

El epicentro, situado en las cercanías de Valdivia, activó fuerzas geológicas sin precedentes instrumentales. Grandes extensiones de tierra se elevaron o hundieron; comunidades enteras desaparecieron bajo los escombros y la geografía fue rediseñada en cuestión de minutos. La onda expansiva fue tan violenta que desencadenó un tsunami cuya energía recorrió el océano Pacífico y provocó destrucción en lugares tan remotos como Hawái y Japón.

A pesar del alcance global de la tragedia, el número de víctimas mortales fue notablemente menor que en otros grandes terremotos: la baja densidad de población en el sur chileno fue clave para que la cifra de fallecidos no superara las 2.000 personas. Así, la catástrofe dejó lecciones insoslayables sobre la influencia de factores demográficos en la dimensión de los desastres naturales.

El epicentro cerca de Valdivia causó grandes deformaciones geográficas y la destrucción de ciudades enteras (AP Photo)

Días previos: la secuencia sísmica que anticipó la tragedia

El 21 de mayo, una serie de 12 temblores con magnitudes entre 8,1 y 8,3 impactó la región, derrumbando edificios y causando decenas de muertes en ciudades como Concepción. Estos movimientos pusieron en alerta a la población, pero también anticiparon la llegada de un evento mucho mayor y más devastador.

El terremoto principal, ocurrido 24 horas después, se originó cuando la placa de Nazca se desplazó abruptamente bajo la Sudamericana, liberando una energía sísmica descomunal. Las deformaciones del terreno alteraron el cauce de ríos, generaron nuevas lagunas y hundieron amplias superficies, mientras las ondas sísmicas llegaban a otras zonas del continente.

Tsunami: el desastre que cruzó el océano

El colapso del fondo marino generó un tsunami con olas de hasta diez metros que arrasó la costa chilena y sorprendió a las poblaciones costeras, anegando puertos, viviendas y rutas.

Pero el fenómeno no se detuvo en América del Sur: el tsunami atravesó el Pacífico y provocó daños en Hawái, Filipinas y Japón, donde se registraron más de 100 muertes adicionales.

El sismo dejó más de 2.000 víctimas y provocó un tsunami que cruzó el Pacífico, afectando Asia y Oceanía (AP Photo)

La falta de sistemas de alerta efectivos quedó expuesta. The New York Times y BBC News subrayan que numerosas comunidades no recibieron advertencias a tiempo, lo que agravó el saldo trágico del desastre. Dos días después del evento principal, la erupción del volcán Cordón Caulle complicó aún más los trabajos de rescate, aunque no se sumaron nuevas víctimas por la baja densidad poblacional en la zona afectada.

La devastación en Valdivia y el sur chileno

Valdivia fue la ciudad más golpeada: numerosas calles quedaron sepultadas por escombros, distintos barrios se anegaron y se formaron lagunas donde antes existían zonas habitadas. La infraestructura local colapsó, los servicios básicos dejaron de funcionar y hospitales y rutas permanecieron inutilizables durante semanas.

En Puerto Montt y otras ciudades del sur, miles de familias perdieron sus casas y millones de personas resultaron afectadas, muchas de ellas desplazándose hacia el norte del país.

La dispersión geográfica y la baja altura de las construcciones redujeron el riesgo de derrumbes masivos en áreas densamente pobladas, lo que ayudó a evitar una tragedia aún mayor en términos de víctimas fatales. La experiencia enseñó la importancia de la planificación urbana y de la gestión del riesgo en entornos sísmicos.

El megaterremoto de 1960 en Chile, de magnitud 9,5, es el mayor registrado en la historia mundial (Archivo)

El impacto global en la ciencia y la respuesta a desastres

El megaterremoto de 1960 representó un punto de quiebre para la investigación y la protección civil. Por primera vez, especialistas pudieron analizar un sismo de magnitud superior a nueve utilizando instrumental moderno, lo que permitió constatar que el desplazamiento brusco del lecho marino es el principal origen de los tsunamis de gran escala.

El análisis pormenorizado del evento y sus consecuencias llevó a la creación de sistemas de monitoreo sísmico y de alerta temprana en la cuenca del Pacífico, además de nuevos protocolos de respuesta coordinada.

Según BBC News y The Washington Post, el caso chileno consolidó a Chile como referente mundial en regulación antisísmica, educación y prevención.

Seis décadas después, el megaterremoto de Valdivia sigue siendo un referente fundamental para la sismología y la gestión de la resiliencia social. El desastre enseñó al mundo que la preparación, la educación y la infraestructura segura son las principales defensas ante los eventos naturales extremos.

Su huella persiste en cada sistema de alerta, en los planes urbanos y en la memoria colectiva de Chile y del planeta: la ciencia y la prevención, más que nunca, marcan la diferencia frente a la fuerza imprevisible de la naturaleza.