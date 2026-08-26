Perú

El precio del pollo se desploma a S/8,67 por kilo: baja 25% en menos de un mes y marca récord en mercados de Lima

Su nivel más bajo en 2026. La caída se exlica por el aumento de la producción, el mayor peso de las aves y una demanda debilitada tras las subas de julio, según fuentes de MIDAGRI

Rebanadas de pollo con piel dorada sobre tabla de cortar de madera y cuchillo de cocina con mango de madera.
Un trozo de pollo con piel dorada se presenta laminado sobre una tabla de madera, junto a un cuchillo de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio del pollo en los mercados minoristas de Lima descendió a S/8,67 por kilo, alcanzando su nivel más bajo en lo que va del año y el menor registrado desde septiembre de 2025.

Tras acercarse a S/12 por kilo en julio, la baja representa una reducción del 25% en menos de un mes, equivalente a casi S/3 por kilo. En el mercado mayorista, el precio cayó de S/7,20 a S/4,10 por kilo entre el 20 de julio y el 24 de agosto, acumulando una disminución del 43,1% en ese periodo.

El pollo alcanza su precio más bajo desde septiembre de 2025

De acuerdo a lo informado por RPP Noticias, esta tendencia a la baja se explica principalmente por un aumento en la producción avícola, impulsado por condiciones climáticas favorables asociadas al Fenómeno El Niño, que han mejorado el desarrollo de las aves y favorecido la oferta diaria en los mercados.

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Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el peso promedio del pollo en Lima es de 2,799 kilos por ave, lo que sitúa el gasto promedio en aproximadamente S/24,30 por pieza.

pollo - mercados
El precio del pollo en Lima cayó a S/8,67 por kilo, su nivel más bajo de 2026 y el menor desde septiembre de 2025.

Por su parte, la Asociación Peruana de Avicultura (APA) señaló para la radioemisora que el precio del pollo responde a factores cíclicos como la oferta, la demanda, los costos de alimentación y el clima.

A pesar de las fluctuaciones recientes, el gremio destaca que el precio al consumidor se ha mantenido entre S/7 y S/12 por kilo en la última década, sin variaciones significativas en términos reales.

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Clima favorable y producción en alza: las claves de la caída

Pese a la reciente baja, los precios del pollo en Lima atravesaron fuertes subas y caídas abruptas en el abastecimiento durante julio y agosto de 2026.

El precio mayorista alcanzó S/5,44 por kilo en agosto, el valor más alto del año, en un contexto de ingreso mínimo histórico de aves a los centros de distribución, con una caída interanual del 22,9% en el abastecimiento.

Miles de pollos blancos se agrupan en un gran galpón industrial con comederos, bebederos y estructuras metálicas bajo iluminación artificial.
Una intensificación del Fenómeno El Niño podría afectar la producción y el abastecimiento de pollo en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto de precios afectó directamente a los hogares de ingresos medios y bajos, ya que el pollo es la principal proteína animal consumida en Lima. Los precios subieron un 33,9% en julio y un 5,6% adicional en agosto, antes de estabilizarse y mostrar la baja reportada posteriormente.

El fenómeno de precios altos y menor oferta también se replicó en otras regiones como Arequipa, donde el precio del pollo vivo llegó a S/7,62 por kilo, con un alza del 24,2% anual.

Mientras el pollo mostraba estas oscilaciones, productos como el huevo y el pescado registraron leves bajas o estabilidad, lo que resalta la particularidad de la situación en el mercado avícola.

El precio del pollo cayó, pero por sobreoferta

Fuentes del Midagri explican para Infobae Perú que, debido a los precios insualmente altos, muchos hogares dejaron de consumir pollo en el mes de estudio.

Al mismo tiempo, la producción se mantuvo elevada y, debido a la menor demanda, “los pollos comenzaron a engordar más de lo habitual, aumentando así la cantidad de carne disponible en el mercado”.

El precio del huevo también se ha mantenido estable en las últimas semanas, según datos del SISAP.
El precio del huevo también se ha mantenido estable en las últimas semanas, según datos del SISAP.

Esta combinación de mayor peso y alta producción generó un exceso de oferta, lo que provocó una caída del precio que, en agosto, se ubicó entre S/4 y S/5 por kilo.

Este descenso responde a una situación coyuntural, motivada por el rebote entre la oferta y la demanda. Además, el comportamiento actual del precio es muy similar al registrado en el mismo periodo de 2025.

Los precios bajos también se explican por un contexto favorable en los costos de insumos internacionales, como el maíz, y por condiciones climáticas adecuadas para la crianza.

No obstante, advierte que si el Fenómeno El Niño se intensifica, podrían presentarse dificultades que afecten la cadena de producción y el abastecimiento, aunque por ahora el pollo sigue siendo una opción prioritaria para los consumidores. Así que, a comer pollo esta semana.

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