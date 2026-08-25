Christian Meier se enfrentó a su hija Gia en una original ‘batalla de aura’ en Zaca TV

El actor Christian Meier y su hija Gia Meier participan en un segmento del programa transmitido por Zaca TV. La secuencia incluye a Christian Meier haciendo gestos con las manos sobre la cabeza, simulando orejas, y a Gia realizando movimientos expresivos. Los presentadores reaccionan a las acciones de los participantes. El contenido corresponde a una batalla de aura.

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El martes 25 de agosto, el pódcast Zaca TV celebró su episodio número cien con la presencia especial de Christian Meier. La visita del actor y cantante se volvió aún más significativa porque compartió el escenario con su hija Gia, quien forma parte del equipo de presentadoras del programa. El encuentro reunió emoción, complicidad y una cuota de sorpresa para los seguidores de ambas figuras.

Durante la grabación, padre e hija compartieron recuerdos de infancia y anécdotas familiares. Gia relató cómo, cuando era pequeña, no reconocía la notoriedad pública de su padre y convivía con naturalidad con celebridades durante reuniones o salidas familiares. Esta relación cercana se reflejó en pantalla, mostrando una dinámica familiar espontánea y cálida.

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Uno de los momentos más esperados llegó cuando los conductores propusieron una ‘batalla de farmear aura’. Este reto, que se ha vuelto viral entre jóvenes, consiste en una competencia de pasos y gestos que buscan transmitir energía positiva y carisma.

El actor Christian Meier y su hija Gia realizan una dinámica de gestos en el plató del programa Zaca TV.

Christian y Gia aceptaron el desafío y salieron al escenario, donde desplegaron secuencias inspiradas en el trend six-seven, movimientos de girasoles y el paso scuba, entre otros. Meier sorprendió al público y a su hija con una serie de pasos inesperados, sumando su propio estilo y creatividad a la dinámica.

El ambiente se mantuvo distendido y divertido. Gia, sorprendida por la destreza de su padre, expresó su sorpresa con sonrisas y gestos de complicidad. Los presentadores y el público celebraron la participación de ambos, reconociendo la capacidad de Christian Meier para integrarse con soltura a tendencias actuales y conectar con la audiencia joven. Al cierre del reto, los conductores declararon ganador a Christian Meier, quien desplazó a su hija en una competencia amistosa y dejó a los espectadores con una imagen cargada de buena energía.

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La participación de ambos no solo fue motivo de celebración para los seguidores del programa, sino que también reforzó el vínculo personal y profesional entre padre e hija. El episodio se sumó a la lista de momentos memorables del pódcast, que se consolida como un espacio de encuentro para diferentes generaciones.

El actor Christian Meier hace un gesto de silencio durante su participación en el programa Somos lo que somos del canal Zaca TV.

¿Qué es ‘farmear aura’ y cómo llegó la moda a Perú?

La ‘batalla de farmear aura’ representa una de las tendencias más populares entre los usuarios de TikTok en los últimos meses. Se trata de un reto en el que dos o más participantes compiten realizando movimientos corporales coordinados, con el objetivo de proyectar energía positiva, creatividad y presencia escénica. Generalmente, las secuencias incluyen gestos, pasos de baile y coreografías breves acompañadas de música electrónica y efectos visuales. La idea central es “cultivar” el aura, entendido como una manifestación de carisma y actitud en la pista.

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El formato de la batalla pone a prueba la capacidad de improvisar movimientos originales y la interacción con el público. Los creadores de contenido y figuras públicas han adoptado esta dinámica, compartiendo videos en plataformas como TikTok e Instagram, donde la viralidad ha impulsado la tendencia más allá de las redes sociales.

Jóvenes de Perú exhiben gestos y poses en una competencia de batallas de aura, una tendencia que se populariza en Lima con premios en efectivo. (Composición: Infobae Perú)

En Perú, la moda comenzó a ganar terreno a partir de la participación de influencers locales y celebridades que replicaron el reto en programas de televisión y pódcasts. El atractivo principal radica en la espontaneidad y la posibilidad de conectar con públicos de diferentes edades, ya que lo importante no reside solo en la destreza física, sino en la capacidad de captar la atención y generar empatía con la audiencia.

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El éxito de la ‘batalla de farmear aura’ reside en la combinación de creatividad, improvisación y carisma. Esta tendencia ha permitido que personas de distintas generaciones encuentren un punto de encuentro en la cultura digital, consolidando el formato como uno de los favoritos en el entretenimiento actual. La propuesta sigue expandiéndose en diversos espacios, tanto en redes como en eventos presenciales, y continúa sumando seguidores a lo largo del país.