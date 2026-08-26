Perú

Petroperú: sobreestadías en altamar por falta de dinero para descargar crudo ya superan los USD 39 millones en 2026

A inicios de agosto, Infobae Perú advirtió pérdidas de 17,2 millones de dólares solo por cinco buques. Ahora, la Contraloría atribuye las sobreestadías a la falta de liquidez y confirma un riesgo para el abastecimiento de combustibles

Petroperú
La Contraloría señaló que los sobrecostos en Petroperú se originaron en incumplimientos de prepago, descargas fraccionadas y exceso del laytime pactado.
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Luego de que Infobae Perú revelara hace unas semanas un perjuicio económico causado a Petroperú por la acumulación de buques petroleros fondeados en las costas del país -con sobrecostos derivados de demoras y penalidades por sobreestadía-, la Contraloría General de la República difundió un informe que da una nueva dimensión al problema: la suma total pagada por este concepto ya supera los 39 millones de dólares en lo que va de 2026.

De acuerdo con ese informe de Orientación de Oficio N° 014-2026-OCI/0084-SOO, las pérdidas se originan en la falta de liquidez de la estatal, que impide efectuar los pagos a tiempo y provoca largas esperas para la descarga de hidrocarburos y biocombustibles en los principales puertos del país.

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Las sobreestadías de Petroperú ya superan los USD 39 millones

La primera alerta se conoció a través de la investigación de Infobae Perú, que documentó la situación de cinco embarcaciones —Nordic C, K Lucky, Hafnia Africa, Victory y Prabhu Mihika— forzadas a permanecer en las inmediaciones de los puertos de Bayóvar, Callao y Conchán, sin poder descargar por problemas internos de gestión y autorización.

En ese momento, el costo de la sobreestadía ya ascendía a 17,2 millones de dólares, pero la cifra siguió creciendo conforme el flujo de barcos afectados se mantuvo y la estatal enfrentó nuevas restricciones financieras.

Petroperú
El informe de la Contraloría sumó otros USD 20,7 millones entre mayo y agosto y elevó el costo anual por sobreestadías por encima de años anteriores.

Entre los buques más afectados destaca el “Victory”, con 4,5 millones de dólares en penalizaciones, seguido de cerca por el “Nordic C” y el “K Lucky”, ambos con multas superiores a los 4 millones.

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Ahora, el reporte de la Contraloría, elaborado entre mayo y agosto, identifica sobrecostos por 20,7 millones de dólares en ese periodo, y el monto total pagado por sobreestadía en los primeros ocho meses del año se disparó a 39,1 millones, superando lo registrado en años anteriores.

Las razones oficiales incluyen incumplimientos de prepago, descargas fraccionadas y la superación del tiempo máximo pactado en los contratos —el llamado “laytime”—, todo ello atribuido a las restricciones financieras de la empresa.

Contraloria - obras paralizadas
El directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark, debe informar en 5 días hábiles qué medidas adoptará ante una crisis que afecta la logística y el suministro de hidrocarburos.

Contraloría: los buques no descargan por falta de plata, no por oleajes

La normativa vigente obliga a Petroperú a gestionar pagos y logística para evitar estos retrasos, pero los mecanismos internos para tramitar reclamos y responsabilidades suelen extenderse sin plazos definidos, dificultando la solución.

El impacto de esta crisis repercute en la programación logística, la disponibilidad de inventario y la capacidad de abastecimiento de combustibles para el mercado nacional.

La Contraloría notificó al directorio de la estatal, presidido por Oliver Stark Preuss, para que informe en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las medidas preventivas y correctivas que se implementarán.

Petroperú
El informe oficial descartó que las demoras en los puertos respondieran al clima y sostuvo que las restricciones financieras explican los retrasos de Petroperú.

Además, el informe confirma que las demoras no se deben a causas externas, como el clima o factores ajenos a la operación de la empresa -como la petrolera aseguró en su momento-, sino a la falta de recursos para cumplir los pagos en tiempo y forma.

Esta situación, que se repite desde hace varios años, se agravó en 2026 y amenaza con afectar la continuidad del abastecimiento energético, refiere el organismo contralor.

“Las demoras no responderían únicamente a circunstancias climatológicas u operativas propias de las actividades portuarias, sino que estarían relacionadas principalmente por las restricciones financieras por las que viene atravesando Petroperú S.A.”, concluye el documento.

Para la Contraloría, la situación afecta directamente la continuidad y los objetivos del proceso de compra y suministro de hidrocarburos, y solicitó una intervención urgente con documentación de respaldo.

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