Petroperú al borde del colapso: petrolera deja dos buques varados y la refinería de Talara se ahoga por falta de fondos

La paralización de la refinería de Talara coincide con un mercado internacional con el Brent en USD 89 y el diésel por encima de USD 178 por barril.

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La Refinería Talara, gestionada por Petroperú, permanece completamente fuera de servicio desde el 28 de julio, en medio de un escenario internacional de precios elevados para el petróleo y los combustibles.

La falta de liquidez ha forzado la paralización de todas las unidades de proceso, una situación inédita que expone la fragilidad financiera de la principal empresa estatal de hidrocarburos en el país.

Según información obtenida por Infobae, la empresa no dispone de fondos para comprar crudo ni para pagar a sus proveedores, lo que ha causado que dos buques contratados para abastecer la planta permanezcan fondeados en la costa norte a la espera de la autorización para descargar.

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Un negocio imposible: altos precios internacionales y refinería inactiva

La coyuntura global presenta un contexto favorable para las empresas del sector. El crudo Brent se cotiza en 89 dólares por barril, mientras el diésel supera los 178 dólares por barril, cifras que en condiciones normales asegurarían un margen de rentabilidad considerable para Petroperú.

Sin embargo, la falta de liquidez ha impedido aprovechar este escenario. Fuentes del sector hidrocarburos indicaron a Infobae que el stock de crudo disponible en Talara ronda los 30 mil barriles, cantidad insuficiente para sostener la operación siquiera durante medio día.

Dos buques contratados para abastecer a Petroperú permanecen fondeados frente a la costa norte a la espera de autorización para descargar crudo en Talara.

La unidad de flexicoquing (FCK) permanece detenida debido a una parada programada, mientras que el resto de las plantas han cesado actividades por ausencia de materia prima.

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La estatal no solo enfrenta dificultades para adquirir nuevo crudo, sino que tampoco logra cumplir con los pagos a proveedores y contratistas, lo que agrava el círculo de crisis.

Dos buques varados y un círculo vicioso de desabastecimiento

La situación se complica por la presencia de dos buques con combustible, contratados por Petroperú, que esperan frente a la costa norte el desembolso correspondiente para poder descargar.

La falta de recursos por parte de la empresa estatal ha bloqueado la operación, profundizando el desabastecimiento y la inactividad de la refinería.

La paralización, que se extiende al menos hasta el 5 de agosto, fue atribuida oficialmente a “una restricción en el suministro de petróleo crudo, derivada de las condiciones actuales de liquidez” y al cierre temporal del puerto de Talara por oleajes anómalos.

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Sin embargo, otras fuentes consultadas por Infobae aseguraron que el factor determinante es la falta de fondos para adquirir crudo, mientras que el cierre portuario solo agravó una crisis preexistente.

La Refinería Talara de Petroperú está paralizada desde el 28 de julio por falta de liquidez y no puede comprar crudo ni pagar proveedores.

¿Fricciones entre ProInversión y Petroperú?

El Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado el 11 de mayo, autorizó la entrega de 2.000 millones de dólares para garantizar la continuidad operativa de Petroperú.

El manejo de estos recursos quedó en manos de ProInversión, que estableció controles estrictos y destinó el financiamiento exclusivamente al sostenimiento operativo, prohibiendo su uso para el pago de otras deudas.

Hasta el momento, no se ha constituido el vehículo fiduciario para administrar el rescate, dejando congelados los recursos asignados por el Estado.

Comunicaciones internas muestran cómo ProInversión, a través de su presidente ejecutivo Luis del Carpio, insta a acelerar la habilitación de los fondos ante el riesgo de colapso operativo.

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El plazo para liberar los primeros 500 millones de dólares venció sin que se concrete el desembolso, y la situación financiera de la estatal se deteriora cada día.

Petroperú atribuyó la paralización a restricciones en el suministro de petróleo crudo por problemas de liquidez y al cierre temporal del puerto de Talara por oleajes anómalos.

Impacto en la oferta energética y advertencias previas

La crisis en Talara no constituye un hecho aislado. En abril, la administración anterior de Petroperú ya había advertido sobre el riesgo de detener las refinerías de Talara y Conchán si no se concretaba el financiamiento.

La falta de liquidez afecta no solo la adquisición de petróleo, sino el pago a proveedores de toda la cadena, generando un efecto dominó en el abastecimiento de combustibles.

Mientras la refinería continúa paralizada y los precios internacionales se mantienen elevados, la oportunidad de captar divisas para el país se diluye, y la incertidumbre sobre el futuro de la principal empresa petrolera estatal se incrementa.

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