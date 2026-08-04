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Petroperú reporta utilidades por USD 121 millones, pero el diésel en Talara se acaba esta semana

A la estatal no le alcanzan las ventas para pagar el desembarque diario de crudo en la refinería de Talara, que permanece paralizada, con buques esperando desde mayo y con menos de cuatro días de capacidad almacenada

Petroperú - refinería de Talara
Petroperú cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de USD 121 millones, pero la Refinería Talara no tiene crudo para más de cuatro días de operación. Por eso, sigue apagada.
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La petrolera estatal Petroperú registró en el primer semestre de 2026 una utilidad neta de USD 121 millones, pero enfrenta una restricción operativa crítica: la Refinería Talara, su principal activo, se encuentra detenida y cuenta con crudo suficiente para no más de cuatro días de funcionamiento a su ritmo habitual.

Según sus estados financieros, la compañía pasó de una pérdida de USD 278 millones en el mismo periodo del año anterior a un resultado positivo. Este repunte responde a factores puntuales, como la valorización de inventarios en un periodo de alza internacional del precio del crudo.

También se cuentan el cierre de contratos de licencia temporales que redujeron gastos y una mayor contribución de los lotes petroleros bajo su control. Ese entorno favorable ya no se sostiene: tras el pico de precios entre marzo y mayo, el barril de crudo descendió a USD 85 en junio y continuó su caída por debajo de USD 80 en julio.

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Además, el capital de trabajo de Petroperú se mantiene en terreno negativo: -USD 1.427 millones a junio de 2026. Pese a la mejora frente al año anterior, este cambio obedece únicamente a la reestructuración de deudas, no a un aumento real de liquidez.

Se acabó la bonanza de los precios para Petroperú, ¿qué sigue para la refinería de Talara?

Mientras tanto, la situación operativa en Talara es delicada. El reporte de inventario al 2 de agosto muestra la existencia de 288.725 barriles de crudo en tanques, entre importado y nacional.

La refinería está diseñada para procesar entre 65.000 y 95.000 barriles por día. Con ese inventario, el complejo solo podría operar a plena capacidad por poco más de tres días, o hasta 4,4 días en el límite inferior del rango.

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En la práctica, la refinería se encuentra completamente fuera de servicio. Ninguna de sus plantas está procesando actualmente, ya que el volumen de crudo disponible resulta insuficiente para un ciclo operativo estable.

Petroperú - refinería de Talara
Talara está diseñada para procesar entre 65.000 y 95.000 barriles diarios, pero hoy ninguna de sus plantas procesa crudo por falta de stock suficiente.

Se recibió recientemente un embarque de crudo liviano de algo más de 100.000 barriles, pero esa cantidad no permite reactivar la operación. El criterio actual es acumular inventarios hasta alcanzar un nivel mínimo de 500.000 barriles, lo que permitiría mantener la planta en marcha por unos cinco días, aunque de forma ajustada.

Y es que el proceso de recepción y preparación del crudo en Talara es complejo. Cada buque descargado debe reposar al menos 48 horas para separar el agua residual antes de iniciar el procesamiento.

Una vez encendida la destilación primaria, se requieren al menos 36 a 48 horas adicionales para obtener productos terminados. Esto implica que, aun cuando se reciba un embarque hoy, la refinería no podrá despachar combustibles antes de dos o tres días más.

Mucho depende del rescate financiero de hasta USD 2.000 millones administrado por ProInversión desde mayo de 2026, pero los fondos aún no han llegado a Petroperú. Desde el Directorio de la estatal se espera el desembolso entre julio y agosto, en el mejor de los casos.

Se necesitan 500.000 barriles para prender las máquinas, ¿cuántos días resistirán los inventarios?

La crisis de liquidez condiciona toda la operación. Petroperú afronta restricciones severas para pagar nuevos cargamentos de crudo. Hasta tres buques permanecen fondeados en la bahía a la espera de autorización para descargar, ante la falta de liquidez para pagar el crudo.

Uno de los embarques más antiguos, en espera desde finales de mayo, ha acumulado sobreestadía superior a los USD 2 millones, solo por concepto de permanencia. Es decir, procesar ese crudo ya tampoco sale rentable, pues solo pagar la sobre estadía erosina todo el margen que debía dejar.

Petroperú - refinería de Talara
Hasta tres buques esperan descargar crudo para Talara y uno de los embarques detenido desde mayo ya acumuló una sobreestadía superior a USD 2 millones.

La falta de inventario no solo afecta a la producción de combustibles. El diésel, que representa cerca del 70% de las ventas de la empresa, es el producto con inventarios más críticos. Al 2 de agosto, Talara almacena unos 469.000 barriles de diésel y 354.000 de gasolinas.

A inicios de semana, se estimaba que el stock de diésel alcanzaría para apenas seis o siete días, considerando los contratos vigentes, incluido el compromiso de suministro a la generadora eléctrica Enel, usuaria clave del sistema interconectado nacional (SEIN).

Para gestionar la escasez, la empresa ha optado por racionar la venta de todos sus productos, incluido el gas licuado de petróleo (GLP), que es un subproducto del proceso de refinación. Cada decisión sobre el despacho de combustibles depende de la disponibilidad de caja diaria. Solo se liberan volúmenes mínimos, en la espera de reunir recursos suficientes para asegurar el ingreso de un nuevo buque.

En medio de este escenario, la empresa experimentó recientes cambios en su plana gerencial. El gerente corporativo de finanzas y dos exgerentes generales, vinculados al área de control financiero y reducción de gastos, dejaron sus cargos en julio.

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