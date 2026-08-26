¿MBA, entre la flexibilidad y el retorno de inversión? Auge de modalidades híbridas gana terreno en empresas de Perú

El MBA online ganó terreno porque permite trabajar mientras se estudia y sostener la competitividad profesional.

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La demanda de MBA en el mercado peruano refleja los cambios estructurales que atraviesa la economía y la gestión empresarial. La aceleración tecnológica y la globalización han modificado la manera en que los ejecutivos deciden invertir en capacitación.

La modalidad de cursado, ya sea presencial, online o híbrida, se ha vuelto un factor decisivo para quienes buscan avanzar profesionalmente y aumentar su competitividad en un entorno de negocios cada vez más dinámico, según un análisis de Harson University.

Factores determinantes en la elección de modalidad

El tiempo disponible, las responsabilidades laborales y las metas profesionales son los principales elementos que inciden al momento de elegir un MBA.

El formato online surge como respuesta a la necesidad de especialización sin abandonar el trabajo, lo que resulta fundamental para ejecutivos que desean mantener su posición en el mercado mientras estudian.

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Un MBA en Perú puede representar la oportunidad para acceder a puestos de liderazgo, adquirir herramientas para dirigir empresas, potenciar emprendimientos o fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

La modalidad presencial del MBA favorece el contacto directo y las redes profesionales, pero exige traslados y horarios estrictos.

Modalidades de MBA y sus implicancias económicas

La modalidad presencial favorece el contacto directo y la construcción de redes profesionales, pero exige traslados y horarios estrictos. Esta opción puede generar costos asociados al transporte y a la eventual reducción de horas productivas.

En contraste, la opción híbrida permite combinar clases presenciales con actividades virtuales, optimizando el uso del tiempo y reduciendo gastos logísticos.

El formato online, por su parte, elimina la necesidad de desplazamiento y facilita la compatibilidad con responsabilidades laborales, lo que puede traducirse en mayor productividad y menor inversión en movilidad.

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El formato híbrido del MBA combina clases presenciales y virtuales para optimizar el tiempo y reducir gastos logísticos.

Flexibilidad, una demanda creciente

La tendencia a priorizar la flexibilidad se consolida entre los ejecutivos peruanos, según el análisis de Harson University. Se identifican varias razones económicas y prácticas detrás de esta preferencia:

Reducción de costos indirectos: Al optar por la modalidad online, se disminuyen gastos en transporte, alimentación y materiales físicos.

Optimización del tiempo: La ausencia de traslados permite a los estudiantes dedicar más horas a sus actividades laborales o personales, aumentando su eficiencia y manteniendo su nivel de ingresos durante el periodo de estudios.

Ajuste a la agenda ejecutiva: Quienes ocupan cargos de responsabilidad, gestionan negocios o viajan habitualmente encuentran en el formato online una alternativa que se adapta a la dinámica de su trabajo.

Acceso a programas internacionales: La modalidad virtual permite acceder a programas de MBA ofrecidos por instituciones extranjeras sin incurrir en los costos de mudanza o estadía, abriendo nuevas oportunidades de formación con un impacto directo en la empleabilidad y el potencial de ingresos futuros.

Compromiso y autoexigencia: La flexibilidad no implica menor rigor académico. El estudiante debe organizar sus horarios, participar activamente y sostener la disciplina durante todo el programa, lo que puede fortalecer habilidades de autogestión y productividad valoradas en el mercado laboral.

Importancia del perfil profesional y la alineación con los objetivos

No existe una única modalidad adecuada para todos los ejecutivos. La elección debe basarse en la disponibilidad de horarios, el estilo de aprendizaje y las metas individuales.

Según Harson University, es clave que el MBA seleccionado ofrezca herramientas relevantes y aplicables a los desafíos actuales del entorno empresarial.

La revisión del plan de estudios, la experiencia del cuerpo docente y la posibilidad de especialización son factores que pueden incidir en el retorno de la inversión educativa.

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La cursada virtual de un MBA reduce costos indirectos en transporte, alimentación y materiales físicos, según Harson University.

Decisión estratégica para el desarrollo profesional

La elección entre un MBA presencial, online o híbrido constituye una decisión estratégica. Para los ejecutivos peruanos, optar por una modalidad flexible puede facilitar la integración del aprendizaje con la vida laboral y personal, lo que representa una ventaja competitiva en el mercado actual.

El análisis de Harson University concluye que adaptar la formación a las necesidades del ejecutivo es fundamental para potenciar el desarrollo profesional y responder a las demandas de la economía peruana.