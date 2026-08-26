Penal de Challapalca enfrentará temperaturas de hasta -13 °C por el intenso frío en las zonas altoandinas de Tacna, según el Senamhi

Un corresponsal en Tacna informa sobre las severas condiciones climáticas que afectan a la región. Una representante de Senamhi explica el pronóstico, que prevé temperaturas de hasta -13 grados en las zonas altas, impactando lugares como el penal de Challapalca. Buenos Días Perú

Guardar

El frío intenso continúa en las zonas altoandinas de Tacna y mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. Entre los puntos expuestos a estas temperaturas se encuentra el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a gran altitud y sometido durante el invierno a registros bajo cero.

La situación meteorológica también incluye precipitaciones sólidas, lloviznas, vientos y reducción de la visibilidad. En los exteriores del establecimiento penitenciario se observó una capa de nieve, mientras la neblina y el granizo formaron parte de las condiciones registradas en el sector.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la temperatura actual en las zonas altas de Tacna llega a -10 °C. El pronóstico contempla un nuevo descenso, con valores que podrían alcanzar los -13 °C en los sectores ubicados a mayor altitud.

PUBLICIDAD

En áreas más bajas, como Tarata y Candarave, los registros previstos son diferentes. Según la Dirección Zonal 7 del Senamhi, los termómetros podrían aproximarse a los 0 °C durante este periodo de bajas temperaturas.

Senamhi vincula las condiciones meteorológicas con la DANA

Edualda Medina Chávez del Carpio, responsable de la Dirección Zonal 7 del Senamhi, explicó que los recientes cambios atmosféricos en Tacna guardan relación con la presencia de sistemas DANA. La especialista señaló que estos fenómenos estuvieron asociados con las precipitaciones y los vientos registrados en distintos sectores de la región.

Medina indicó que las condiciones observadas corresponden a los pronósticos y avisos emitidos por el Senamhi. “Hemos tenido vientos y todo lo que ha ocurrido ha estado acorde con los avisos emitidos por el Senamhi”, declaró la funcionaria.

PUBLICIDAD

La especialista también diferenció el comportamiento térmico entre las zonas altas y los sectores ubicados a menor altitud. En las áreas altoandinas, la temperatura mínima descendió hasta -10 °C después de jornadas con nubosidad y precipitaciones.

Temperaturas de hasta -13 °C en las zonas altas

Este penal a alta altitud, donde el frío extremo y el difícil acceso son constantes, alberga a algunos de los criminales más notorios del país, reforzando su reputación como inquebrantable. Foto: Penal de Challapalca| La República

El pronóstico del Senamhi contempla un descenso adicional de la temperatura mínima. Medina precisó que las zonas altas podrían registrar hasta -13 °C, mientras que los sectores situados a menor altitud podrían acercarse a los 0 °C.

La responsable de la Dirección Zonal 7 explicó que la presencia de nubosidad durante el día también modifica el comportamiento de la temperatura mínima. En una jornada previa, los registros se situaron entre -2 °C y -4 °C, antes del descenso posterior hasta los -10 °C.

PUBLICIDAD

Estas condiciones corresponden al periodo invernal y afectan de forma diferenciada a los sectores de la región. El Senamhi mantiene avisos para las zonas altoandinas y para el área costera y litoral de Tacna.

Nieve y vientos afectan el entorno del penal

El penal de máxima seguridad de Challapalca se encuentra en una zona de elevada altitud, donde las condiciones climáticas pueden presentar temperaturas inferiores a los registros previstos para otros sectores de Tacna.

Según los registros meteorológicos citados en el informe, durante el invierno las temperaturas de esta zona pueden descender hasta -20 °C, -22 °C e incluso -28 °C. A estos valores se suman episodios de nieve, lluvia, granizo, fuertes vientos y neblina.

PUBLICIDAD

La combinación de estos factores también reduce la visibilidad en los alrededores del establecimiento penitenciario. Las precipitaciones sólidas cubrieron parte de los exteriores del penal, mientras los vientos reforzaron la sensación térmica de frío.

Internos reportan dificultades por las bajas temperaturas

Challapalca está ubicado en una zona extrema de Tacna, a más de 5 mil m.s.n.m.

Las condiciones dentro del establecimiento también fueron descritas por algunos internos. Uno de ellos señaló que el frío resulta insoportable y afirmó que el agua destinada al aseo permanece prácticamente congelada.

El penal alberga a cabecillas y miembros de organizaciones criminales y se ubica en un sector caracterizado por su aislamiento y altitud. Durante los meses de invierno, las temperaturas bajo cero forman parte de las condiciones habituales del entorno.

PUBLICIDAD

El pronóstico vigente del Senamhi establece para las zonas altas de Tacna un descenso de la temperatura hasta los -13 °C, mientras que los sectores de menor altitud podrían registrar valores próximos a los 0 °C.