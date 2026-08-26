Las empresas arriesgan su clima interno cuando cambian líderes por percepciones

Las organizaciones corren el riesgo de perder buenos líderes cuando toman decisiones basadas solo en percepciones informales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay decisiones que una empresa tarda años en corregir. Cambiar una estrategia es posible. Recuperar un cliente también. Incluso revertir una mala campaña comercial. Pero perder un buen líder por haber tomado una decisión basada únicamente en percepciones puede afectar durante mucho tiempo el clima laboral, el compromiso de los equipos y, finalmente, los resultados del negocio.

Lo preocupante es que esto ocurre con más frecuencia de la que imaginamos, especialmente en empresas pequeñas y medianas, donde la cercanía entre las personas hace que muchas decisiones sobre liderazgo se construyan a partir de comentarios informales, conflictos puntuales o percepciones aisladas, sin un análisis integral de lo que realmente está ocurriendo.

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Durante los últimos años, las organizaciones han comprendido —y correctamente— que escuchar al colaborador ya no es una opción, sino una necesidad. Hoy existen encuestas de clima, reuniones de retroalimentación, entrevistas de permanencia y múltiples mecanismos para conocer cómo viven las personas su experiencia dentro de la empresa. Durante mucho tiempo las decisiones se tomaban únicamente desde la mirada de la gerencia. Hoy sabemos que esa visión, por sí sola, resulta insuficiente.

Gallup encontró que los colaboradores que sienten que su opinión es escuchada tienen 4,6 veces más probabilidades de realizar un trabajo sobresaliente. Además, la misma organización ha demostrado que los equipos con mayor compromiso alcanzan mejores resultados en productividad, rentabilidad, retención de talento y satisfacción del cliente.

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Escuchar, entonces, no solo es una práctica de liderazgo. Es una decisión inteligente.

En las empresas pequeñas y medianas, el liderazgo suele evaluarse a partir de comentarios aislados y conflictos puntuales sin un análisis integral. (Andina)

Sin embargo, escuchar no significa concluir. Y cuando ambas cosas se confunden, las decisiones dejan de ser objetivas para convertirse en reacciones.

Una percepción merece toda la atención de la organización. Pero una percepción sigue siendo una parte de la realidad, no necesariamente la realidad completa.

Un colaborador puede sentir que su jefe no lo escucha, cuando en realidad ese líder está corrigiendo problemas de desempeño que durante años nadie abordó. Otro puede interpretar que existe favoritismo cuando simplemente desconoce información estratégica que explica determinadas decisiones. Del mismo modo, un líder puede creer que su equipo está comprometido porque nadie expresa incomodidad, cuando en realidad las personas dejaron de hablar porque sienten que hacerlo no cambiará nada.

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Todos pueden estar diciendo la verdad desde el lugar que ocupan.

Pero ninguno posee toda la verdad.

Por eso las organizaciones más maduras entienden que las decisiones importantes no pueden depender de una sola mirada.

Las organizaciones incorporaron encuestas de clima, retroalimentación y entrevistas de permanencia para escuchar al colaborador.(Imagen Ilustrariva Infobae / Gemini)

Gallup sostiene que el gerente inmediato explica hasta el 70 % de la variación en el compromiso de los equipos. Dicho de otra manera, cuando una empresa decide cambiar a un líder no está reemplazando únicamente a una persona; está modificando la experiencia diaria de todo un equipo y, con ello, una variable que influye directamente en la productividad, la permanencia del talento y la experiencia que finalmente recibe el cliente.

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Precisamente por eso, una decisión de ese nivel merece mucho más que una conversación de pasillo o la opinión de unas cuantas personas.

Merece evidencia.

Con demasiada frecuencia observo organizaciones donde la evaluación de un líder termina construyéndose sobre quién habló primero o quién expresó con mayor fuerza su inconformidad. Sin proponérselo, la empresa empieza a reaccionar en lugar de analizar. Y ahí aparece uno de los riesgos más silenciosos del liderazgo.

Los buenos líderes no siempre son los más populares. Quien establece límites, corrige errores, exige resultados o impulsa cambios difíciles probablemente genere incomodidad en determinados momentos. Liderar no consiste en agradar permanentemente, sino en ayudar al equipo a alcanzar resultados sostenibles.

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Escuchar al colaborador es necesario, pero no alcanza para concluir ni decidir sin evidencia.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no significa ignorar la voz del colaborador. Al contrario. Significa darle el valor que realmente tiene. Escuchar debe ser el punto de partida del análisis, nunca el punto final de la decisión.

Por eso cada vez más organizaciones fortalecen sus procesos de evaluación incorporando múltiples fuentes de información. No solo escuchan al colaborador. También analizan indicadores de desempeño, cumplimiento de objetivos, rotación, ausentismo, resultados del negocio, experiencia del cliente y la percepción de diferentes actores que interactúan con ese líder.

Una percepción merece ser escuchada, pero una decisión merece ser comprobada

Cuando una organización aprende a diferenciar ambas cosas, cambia la calidad de sus decisiones. También cambia la confianza.

Las personas aceptan con mayor facilidad una decisión cuando perciben que fue tomada con criterios claros, evidencia suficiente y un proceso justo. Incluso cuando el resultado no las favorece.

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Las organizaciones más maduras combinan percepciones con indicadores de desempeño, rotación, ausentismo, resultados del negocio y experiencia del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo contrario también ocurre. Cuando las decisiones parecen responder únicamente a presiones, comentarios aislados o percepciones sin contrastar, la confianza empieza a deteriorarse. Los líderes sienten que cualquier decisión difícil puede volverse en su contra. Los colaboradores perciben falta de consistencia. Y poco a poco la organización comienza a perder credibilidad.

Hoy hablamos mucho de poner a las personas en el centro de las organizaciones. Y ese es, sin duda, el camino correcto. Pero poner a las personas en el centro no significa darle automáticamente la razón a quien habla más fuerte. Significa construir decisiones que sean justas para todos.

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Eso implica escuchar al colaborador.

Escuchar al líder.

Escuchar al cliente.

Escuchar los resultados.

Escuchar el contexto.

Y recién entonces decidir.

La confianza en las organizaciones se fortalece cuando las decisiones sobre liderazgo se toman con criterios claros, evidencia suficiente y un proceso justo. (Andina)

Antes de cuestionar el liderazgo de una persona o tomar una decisión que cambiará el rumbo de un equipo, quizá valga la pena hacerse algunas preguntas: ¿estamos escuchando todas las voces o solo las más visibles? ¿Estamos reaccionando a una percepción o comprendiendo una realidad? ¿Tenemos evidencia suficiente para tomar una decisión que impactará a muchas personas?

Escuchar seguirá siendo una de las herramientas más poderosas del liderazgo. Pero las organizaciones que realmente marcarán la diferencia serán aquellas capaces de transformar esa escucha en decisiones equilibradas, transparentes y sostenibles.

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Porque, al final, las mejores decisiones no nacen de la voz más fuerte. Nacen de la evidencia.