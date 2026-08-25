Perú y su eterno reto de invertir en tiempos de incertidumbre política: ¿pesan más las tasas y la inflación?

El inversor de largo plazo debe observar si el entorno económico ofrece condiciones previsibles para financiar proyectos y proyectar retornos futuros.

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El entorno político en Perú suele despertar inquietud entre quienes evalúan invertir o buscan construir patrimonio a largo plazo. Sin embargo, analistas del sector financiero remarcan que las decisiones de inversión deben centrarse en fundamentos económicos y financieros antes que en la coyuntura política.

La visión de largo plazo exige poner el foco en variables como tasas de interés, inflación, liquidez y crecimiento, que inciden con mayor peso en los resultados de las inversiones.

La política genera volatilidad, pero los fundamentos marcan el rumbo

Cada episodio de incertidumbre política puede provocar movimientos bruscos en los mercados peruanos. No obstante, especialistas consultados sostienen que el efecto de estas turbulencias rara vez se prolonga en el tiempo.

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La evidencia histórica muestra que, superada la coyuntura, los factores estructurales como el comportamiento de las tasas y los precios tienen impacto más duradero en la valorización de los activos.

Los especialistas sostienen que las tasas de interés, la inflación, la liquidez y el crecimiento definen la valorización de los activos en Perú.

Las tasas de interés resultan determinantes en el acceso al crédito, tanto para empresas como para consumidores. Una reducción en las tasas mejora las condiciones para financiar proyectos, expande la actividad empresarial y fortalece el valor de las acciones en el mercado.

Según explica Mateo Reschini, Head de Research de la SAB INVIU, “la valuación de una empresa se basa en el descuento de sus flujos de caja futuros a valor presente. Cuando las tasas de interés suben, la tasa de descuento usada en ese cálculo también aumenta y se reduce el valor actual de esos flujos”, menciona.

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“A la vez, tasas más altas encarecen el costo de oportunidad de invertir en activos de riesgo, ya que la renta fija ofrece retornos atractivos con menor incertidumbre, lo que le resta atractivo relativo a apostar por el crecimiento de un negocio”, agrega el ejecutivo.

Inflación estable: una condición clave para planificar

La inflación es otro factor central para quienes analizan inversiones a largo plazo. La estabilidad de los precios facilita la proyección de costos, ingresos y márgenes futuros, tanto para empresas como para inversionistas.

Reschini sostiene que un entorno de precios predecibles reduce la incertidumbre sobre los flujos de caja y habilita la toma de decisiones con mayor confianza.

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La inflación baja y estable permite proyectar costos, ingresos y márgenes con más precisión y reduce la incertidumbre para la inversión.

El experto detalla que una economía con inflación baja y estable es más fácil de proyectar, tanto para las empresas como para quienes invierten en ellas. Así, si los precios se mueven predeciblemente, es sencillo estimar costos, ingresos y márgenes futuros, reduciendo la incertidumbre sobre los flujos que generará un negocio.

“Esa previsibilidad permite tomar decisiones de inversión con más confianza y planificar a mediano y largo plazo, sin la necesidad de cubrirse constantemente ante shocks de precios”, subraya.

Liquidez, desempeño y visión de largo plazo

Además de las tasas y la inflación, variables como la liquidez del mercado y la salud financiera de las empresas ocupan un lugar relevante para quienes evalúan oportunidades de inversión en el país.

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La disponibilidad de información económica confiable ayuda a los inversionistas a mantener la resiliencia durante episodios de incertidumbre, sin apartarse de sus metas patrimoniales de largo plazo.

Aunque el contexto político puede influir en el ánimo del mercado peruano, la experiencia internacional y local indica que las inversiones a largo plazo se benefician de un análisis centrado en los fundamentos económicos.

Para Reschini, la disciplina para priorizar indicadores clave como tasas, inflación y liquidez permite sobrellevar los vaivenes del ciclo político y sostener estrategias orientadas a la generación de valor en el tiempo.