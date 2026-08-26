Perú

Un hospital de EsSalud acaba de igualar a los gigantes de EE UU y Europa en cirugía de páncreas

El Hospital Almenara ha alcanzado una mortalidad inferior al 5% en pacientes sometidos a cirugía pancreática compleja, igualando estándares de los principales centros internacionales

EsSalud
El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima realizó 414 pancreaticoduodenectomías consecutivas en 15 años con una mortalidad institucional menor al 5%.
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La aplicación de protocolos rigurosos, la gestión multidisciplinaria y un sistema de monitoreo continuo han permitido al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) de Lima exhibir tasas de supervivencia y seguridad en cirugía pancreática equiparables a las de centros líderes de Estados Unidos y Europa.

A lo largo de 15 años, el equipo del hospital ha realizado 414 pancreaticoduodenectomías, la operación abdominal considerada de mayor riesgo, logrando una mortalidad institucional inferior al 5% y consolidando un modelo de referencia en la región, según documentó la revista HPB Journal.

Un modelo de mejora continua y transparencia absoluta

El Servicio de Cirugía de Páncreas del HNGAI, liderado por el doctor Gustavo Reaño-Paredes y el doctor Fritz Kometter Barrios, ha implementado un sistema de registro y análisis de cada intervención, lo que ha permitido identificar complicaciones, perfeccionar técnicas y fortalecer protocolos de atención.

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“La cirugía del páncreas representa el ‘Monte Everest’ de la medicina por su dificultad técnica. Si no investigamos y medimos, no sabemos si realmente tenemos éxito”, afirmó Reaño-Paredes en declaraciones recogidas por HPB Journal.

Render biomédico hiperrealista de un páncreas humano parcialmente transparente. Un tumor oscuro en el interior es rodeado por miles de partículas virales luminosas.
La cirugía pancreática del HNGAI alcanzó resultados comparables con centros de referencia de Estados Unidos y Europa pese a un perfil biológico más complejo de los pacientes.

El hospital adoptó una política de transparencia absoluta en la comunicación de resultados, reportando todas las complicaciones de manera exhaustiva y siguiendo las últimas definiciones internacionales. Esto ha provocado un incremento en la tasa de complicaciones mayores reportadas, que pasó de 13,4% a 33,1% en el último quinquenio.

Según los autores, “un mayor reporte de complicaciones es síntoma de madurez institucional y escrutinio riguroso, no de deterioro clínico”. La mortalidad, sin embargo, permaneció estable, con menos del 5% de los pacientes fallecidos tras la operación.

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Resultados comparables con hospitales de primer nivel mundial

El desempeño del Hospital Almenara fue evaluado frente a veinte centros internacionales de alto volumen, incluyendo el Instituto Pancreático de Verona (Italia) y el Massachusetts General Hospital (Estados Unidos).

La mortalidad a 90 días se ubicó en 4,8%, muy cercana a la de Holanda (2,2%) y Estados Unidos (1,0%), aunque en un contexto más desafiante. En el 60,1% de los casos se alcanzó un “resultado ideal” —sin muerte ni complicaciones graves—, cifra que iguala o supera a varios registros de Europa y Norteamérica.

EsSalud
Las complicaciones mayores en la cirugía pancreática subieron de 13,4% a 33,1% por un registro más exhaustivo y por el ajuste a definiciones internacionales.

Las complicaciones más comunes, como las fístulas y el vaciamiento gástrico lento, también coincidieron en porcentaje con los reportes de los centros internacionales de referencia. “Las tasas de complicaciones específicas en Almenara son un espejo casi exacto de los reportes del Instituto Pancreático de Verona”, concluyó el equipo.

Un perfil biológico más desafiante en Perú

El análisis epidemiológico resalta la singularidad del contexto peruano. En Almenara, el adenocarcinoma ampular —un tipo de tumor con glándulas más blandas y conductos más finos— representó el 43,2% de los casos, frente a apenas el 10% en Europa y Estados Unidos.

Estas diferencias anatómicas elevan el riesgo de complicaciones técnicas. El 87,2% de las operaciones realizadas por adenocarcinoma ampular en Lima presentaron características adversas superiores a las de las series internacionales.

El equipo médico identificó que, pese a estos factores de riesgo biológicos, los resultados de recuperación y supervivencia se mantienen en línea con los mejores estándares globales, gracias a la adaptación técnica y la vigilancia clínica permanente.

Hospital Almenara - EsSalud
La mortalidad a 90 días se mantuvo en 4,8% y el 60,1% de los casos logró un resultado ideal sin muerte ni complicaciones graves.

Innovación técnica y reducción del sangrado

El hospital ha incorporado técnicas mínimamente invasivas que permitieron reducir el sangrado promedio durante las operaciones, pasando de un rango intercuartílico de 500 mL (2009-2013) a 350 mL (2019-2023), según el reporte institucional.

Aunque el tiempo quirúrgico se incrementó levemente, este avance refleja “mayor precisión anatómica”, según el equipo. La técnica de anastomosis Blumgart Modificada se implementó en el 99% de los casos recientes, lo que contribuyó a mejorar la seguridad y los resultados posoperatorios.

Entre los factores que aumentan el riesgo de muerte o complicaciones severas, el grupo identificó la edad superior a 70 años, el tiempo operatorio prolongado (más de 300 minutos) y la presencia de conductos pancreáticos pequeños.

Los tratamientos actuales para el cáncer de páncreas tienen muy poca eficacia (Freepik)
En Lima, el adenocarcinoma ampular representó el 43,2% de los casos y expuso a los pacientes a una cirugía pancreática de mayor dificultad técnica.

A pesar de ello, la mortalidad no se incrementó, lo que demuestra la efectividad de los protocolos de recuperación rápida y la capacidad del hospital para responder oportunamente ante complicaciones, estrategia que denominan “rescate institucional”.

El sistema rechaza la idea de “cero complicaciones” en cirugías de esta magnitud y prioriza una cultura de control de daños y mejora continua. “El verdadero indicador de madurez es que las complicaciones no se traducen en muerte”, sostiene el grupo médico.

Impacto en la vida de los pacientes y en la salud pública

Los pilares del éxito declarados por el hospital —estandarización técnica, monitoreo y adaptabilidad permanente y capacidad de rescate institucional— han permitido que la salud pública peruana aborde enfermedades de alta complejidad con estándares internacionales.

Así, el Hospital Almenara se consolida como el centro con mayor experiencia en Perú en cirugía pancreática de alta complejidad, evaluando y corrigiendo controles de calidad durante quince años y 414 cirugías consecutivas.

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