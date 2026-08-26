El mango se hunde por El Niño, mientras los precios mundiales llevan al cacao peruano a perder 58% de su valor

El Fenómeno El Niño golpeó la agroexportación de Perú en el primer semestre de 2026 y amenaza con dejar al sector por debajo del récord de USD 15.013 millones de 2025. REUTERS/Johannes Christo

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El Fenómeno El Niño ha generado estragos visibles en la cadena agroexportadora peruana, con bajas sensibles en volumen y valor para varios productos estratégicos.

Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la caída más drástica corresponde al cacao en grano, que perdió un 58,2% de su valor exportado pese a un aumento en el volumen enviado. El mango, la cebolla fresca y los espárragos también muestran retrocesos importantes.

El propio Midagri advierte en su informe que la situación podría agravarse en el segundo semestre y convertirse en retroceso histórico si los riesgos climáticos y logísticos no se gestionan con urgencia.

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Los peores golpes: productos y cifras al borde del abismo

El balance semestral del sector agroexportador peruano confirma que los daños no son coyunturales ni menores. Los siguientes productos encabezan la lista negra:

Cacao en grano: Valor exportado: -58,2% (de US$ 361 millones a US$ 151 millones) Volumen: +5,7% Motivo: desplome de precios internacionales, agravado por dificultades logísticas y sanitarias.

Mango congelado: Volumen: -24,1% Motivo: calor extremo e irregularidades en floración.

Cebolla fresca: Volumen: -10,9%

Mangos frescos: Volumen: -10,8%

Preparaciones para alimentación animal (piensos): Volumen: -8,3%

Demás frutas congeladas: Volumen: -7,4%

Espárragos frescos: Volumen: -6,0%

Uvas frescas: Volumen: -0,2%



De acuerdo con el ministerio, la magnitud de estas caídas revela un deterioro estructural, con efectos directos en empleo, ingresos y sostenibilidad, especialmente en regiones rurales.

Midagri advirtió que el 63% del volumen anual exportado de Perú se concentra en los meses de mayor amenaza climática, con riesgo de un retroceso en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Midagri: el riesgo se multiplica en el segundo semestre del año

El informe de Midagri es contundente al advertir que el grueso de las exportaciones —el 63% del volumen anual— se concentra justo en los meses de mayor amenaza climática.

Si la tendencia negativa de mayo y junio se mantiene, el sector podría cerrar 2026 por debajo del récord de US$ 15.013 millones alcanzado en 2025, marcando el primer retroceso relevante en más de una década.

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Las perspectivas para 2027 son aún más preocupantes: lluvias intensas, huaicos, bloqueos viales y anomalías térmicas ponen en jaque la logística y la producción, con cultivos de alto valor económico en la línea de fuego.

¿Cultivos en zona roja? La lista de los más expuestos en 2027

El análisis oficial de riesgos del Midagri advierte que el mango encabeza la lista de productos más amenazados por el Fenómeno El Niño, con una exposición crítica por riesgo de floración fallida y desplome de la producción.

Le siguen la uva y el arándano, ambos con prioridad muy alta, ya que la coincidencia de lluvias intensas con la cosecha y las noches cálidas generan condiciones propicias para el rajado, la aparición de hongos y la pérdida de calidad exportable.

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La palta fresca fue una excepción en la agroexportación de Perú, con un aumento de 7,6% en volumen y de 14% en valor FOB durante el primer semestre de 2026. Créditos: DIFUSIÓN

Palta y espárrago también figuran entre los cultivos en alto riesgo para lo que resta del año, debido al exceso de humedad, los abortos florales y la reducción de productividad.

Café y cacao enfrentan un escenario similar, con lluvias fuera de temporada que favorecen enfermedades como la roya y la moniliasis, además de complicar la logística y retrasar cosechas.

La quinua, por su parte, está expuesta a sequías y heladas en la sierra sur, lo que podría afectar la próxima campaña. Otros cultivos relevantes, como banano, cítricos, cebolla y frutas congeladas, también figuran entre los afectados.

¿Un oasis en el desierto? Palta, la excepción que confirma la regla

Pese a este escenario de alto riesgo, algunas de las joyas de la corona agroexportadora han logrado sortear la adversidad en el primer semestre de 2026.

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La palta fresca, por ejemplo, no solo resistió, sino que creció un 7,6% en volumen y un 14% en valor FOB, impulsada por condiciones relativamente favorables y una cosecha adelantada.

Junto a la palta, destacan el arándano fresco, el limón Tahití, el café, la quinua y el banano. Pero no todo es alegría: los pronósticos oficiales advierten que la exposición a El Niño podría revertir estos resultados en la segunda mitad del año si las condiciones climáticas empeoran.

El llamado de atención: prevención o crisis prolongada

El diagnóstico de Midagri no deja margen para el optimismo pasivo: “una reacción lenta puede transformar el riesgo climático en un problema económico grave, comprometiendo empleos, divisas e infraestructura estratégica del país”.

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Las medidas preventivas y la articulación institucional se vuelven urgentes —y, por ahora, insuficientes— ante el escenario de vulnerabilidad extrema que enfrenta la agroexportación peruana por el impacto de El Niño.