El IGP reporta tres sismos en Perú en menos de cinco horas durante la madrugada de hoy 26 de agosto

Los sismos en Perú tuvieron epicentros en Tumbes, Junín y Huánuco y no dejaron daños materiales graves ni víctimas confirmadas. (Andina / IGP)

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En menos de cinco horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos que sacudieron diferentes regiones del país la madrugada de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026. Los movimientos telúricos, con epicentros en Huánuco, Junín y Tumbes, se reportaron en intervalos que generaron alerta entre la población, aunque por su leve intensidad no generaron daños materiales ni víctimas.

El primer movimiento sísmico del día se produjo a la 1:26 horas, con una magnitud de 4.0. El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes, al norte del Perú, y se registró a una profundidad de 97 kilómetros. Las coordenadas geográficas fueron -3.69 de latitud y -79.76 de longitud. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el temblor alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli.

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A las 2:40 horas de este miércoles, un nuevo sismo se sintió en la región Junín. El epicentro se localizó a 17 kilómetros al sur de Chupaca, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 10 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron -12.21 de latitud y -75.32 de longitud. El evento alcanzó una intensidad de II-III en Chupaca, según el informe oficial del IGP.

Chupaca sumó otro temblor la noche del 25 de agosto, de magnitud 3.8 y con epicentro a 16 kilómetros al sur de la provincia. (Chupaca Noticias)

El tercer sismo de la jornada ocurrió a las 5:02:31, con epicentro a 20 kilómetros al oeste de la región Huánuco, en la región homónima. Este evento alcanzó una magnitud de 3.5 y una profundidad de 15 kilómetros. Las coordenadas señaladas por el IGP fueron -9.88 de latitud y -76.42 de longitud. La intensidad registrada fue II-III.

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Chupaca no deja de temblar

La provincia de Chupaca, en Junín, ha sido escenario de constantes movimientos sísmicos en las últimas semanas. Además del sismo del 26 de agosto, la noche anterior, a las 21:51 horas del martes 25 de agosto, se reportó un temblor de magnitud 3.8, con epicentro a 16 kilómetros al sur de esta localidad y una profundidad de 11 kilómetros. La intensidad fue de nivel III, según el reporte oficial.

Esta sucesión de sismos ocurre en un contexto en el que Chupaca se recupera de un reciente terremoto que dejó al menos cinco muertos. La persistencia de los movimientos telúricos en la zona mantiene la preocupación entre los habitantes y las autoridades locales, que continúan monitoreando la actividad sísmica.

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Un mapa de relieve del Perú señala el epicentro de un sismo en Ayacucho y las zonas de alerta en las regiones adyacentes del sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales del Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma y seguir las siguientes indicaciones ante la ocurrencia de sismos:

Identificar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.

Tener lista una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua, linterna, radio y botiquín de primeros auxilios.

Ubicar y señalizar las rutas de evacuación.

No utilizar ascensores durante el sismo.

Alejarse de ventanas, espejos y elementos que puedan caer.

Después del sismo, revisar el estado de las viviendas, cortar el suministro de gas y electricidad si es necesario y estar atentos a la información oficial de las autoridades.

Recordar, en todo momento, la importancia de mantener la calma durante y despés del movimiento telúrico.

Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa reúne los elementos esenciales de sobrevivencia recomendados para afrontar sismos o desastres en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes del IGP evidencian actividad sísmica en diversas regiones del país, especialmente en el área central y norte. Los constantes temblores, sumada a los recientes antecedentes en Chupaca, refuerza la importancia de que la población mantenga la preparación ante posibles emergencias.

Las autoridades del IGP y Defensa Civil insisten en la necesidad de informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.