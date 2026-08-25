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Ingeniero revela que no hay edificios “antisísmicos”: Este es el término correcto al momento de comprar

La palabra clave es “sismorresistente”. El experto revela que no hay edificios que puedan garantizar que no se generarán fisuras ante sismos, pero sí los que pueden minimizar los daños

edificio caido en sismo en Colombia
¿Hay edificios que puedan resistir sismos? Sí, pero el término 'antisísmico' está mal empleado. - Crédito AFP
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Para Carlos Hidalgo, Gerente de Operaciones de Albamar e ingeniero de profesión, precisa que lo correcto al buscar edificios es asegurarse no de que sean ‘antisísmicos’, sino sismorresistentes. ¿Por qué?

Ningún edificio puede evitar un sismo ni garantizar la ausencia de fisuras. Lo importante es proteger la vida y reducir el riesgo de fallas estructurales críticas”, aclara Hidalgo.

Así, el gerente sugiere que los compradores no deben buscar que sus edificios sean “antisísmicos”, lo que podría dar a entender que se mantendrán en pie y sin impacto frente a un sismo; sino que deben buscar que el daño sea mínimo y que no haya pérdidas de vidas humanas, que es a lo que apuntan los edificios ‘sismorresistentes’.

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Este reportaje de Radio Nacional examina la situación de los hospitales antiguos de Lima frente a un sismo de gran magnitud. Las imágenes muestran el exterior del Hospital Arzobispo Loayza, el cual sería muy sensible ante un sismo de gran magnitud.

Sismos ponen en alerta a peruanos

¿Sabías que ya en lo que va del 2026, el Perú registra más de 550 movimientos sísmicos, según el Instituto Geofísico del Perú? Se trata de un contexto que refuerza una pregunta clave para quien busca comprar su vivienda: ¿Qué tan seguro es el proyecto que estás comprando?

Si bien el precio, ubicación y metraje suelen estar entre los primeros factores que se evalúan al comprar un departamento, también hay aspectos menos visibles, como el diseño estructural y los controles durante la construcción.

Estos son determinantes para la seguridad de la edificación, sobre todo durante sismos. Pero no se podría hablar de edificios ‘antisísmicos’, sino más bien de edificaciones ‘sismorresistentes’.

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Tres personas con cascos blancos y uniformes militares remueven escombros de una estructura colapsada bajo un cielo azul con montañas
Sismos en Sudamérica y Junín ponen de alerta a ciudadanos. - Crédito Gobierno Regional de Junín

¿Pero que una vivienda se sismorresistente tampoco significa que el edificio no tendrá daños? Albamar revela que un edificio sismorresistente no es aquel que queda intacto ante cualquier movimiento, sino el que ha sido diseñado para responder adecuadamente frente a un sismo.

En el Perú, estos criterios están regulados por el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma Técnica E.030. Carlos Hidalgo, Gerente de Operaciones de Albamar, precisa estos se basan en proteger la vida y reducir el riesgo de fallas estructurales críticas”.

Así, tras un sismo severo pueden aparecer daños reparables en acabados o tabiquería. La señal que requiere mayor atención es una grieta en elementos estructurales como columnas, placas, vigas o losas, que siempre debe ser evaluada por un especialista.

Indecopi sanciona inmobiliarias por entregar edificios con fallas y fuera de fecha de entrega. (Difusión)
Indecopi sanciona inmobiliarias por entregar edificios con fallas y fuera de fecha de entrega. (Difusión)

¿Qué tomar en cuenta?

¿Y qué debe revisar un comprador antes de elegir un departamento? Antes de separar o comprar un departamento, es importante verificar que el proyecto cuente con respaldo técnico y legal. El comprador no necesita interpretar planos o cálculos estructurales, pero sí conocer qué documentación sustenta el diseño y la ejecución del edificio.

Entre los documentos clave están el estudio de mecánica de suelos y la supervisión técnica de obra. Según Hidalgo, la documentación a revisar dependerá de la etapa en la que se encuentre el proyecto.

Si la compra es en planos:

  • Licencia de edificación
  • Estudio mecánica de suelos
  • Planos de arquitectura, estructuras y especialidades
  • Memorias descriptivas y de cálculo correspondientes.
Calle Pardo en Miraflores con edificios
¿Compras departamento? Ten en cuenta los documentos que deban acreditar antes de hacerlo. - Crédito Municipalidad de Miraflores

Si el proyecto está en construcción:

  • Supervisión técnica de obra
  • Inspecciones municipales o del Colegio de Ingenieros del Perú
  • Staff de ingenieros de la constructora.

Si el edificio está terminado:

  • Conformidad de obra y declaratoria de edificación
  • Conformidad de servicios básicos
  • Certificado de numeración.

Precio, distribución y acabados forman parte de la decisión, pero conocer el respaldo técnico del proyecto permite evaluar una vivienda con una mirada más completa.

“En un país sísmico, la confianza en una vivienda se construye desde el estudio del terreno y el diseño estructural hasta la ejecución y los controles técnicos. Conocer ese respaldo permite a las familias tomar una decisión de compra con mayor tranquilidad”, concluyó Hidalgo.

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