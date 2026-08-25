Temperatura en Lima llegó a 28,8 °C el 23 de agosto y rompió un récord que se mantenía desde 1997

Paseantes disfrutan de un día soleado en la costa de Lima, evidenciando el fenómeno del 'invierano' con temperaturas elevadas atípicas para la estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temperatura en Lima volvió a alcanzar niveles inusuales para el invierno, influenciada por las condiciones asociadas al actual El Niño Costero. El domingo 23 de agosto, la estación meteorológica La Molina (UNALM) registró una temperatura máxima de 28,8 °C, convirtiéndose en un nuevo récord para el mes de agosto.

El dato fue confirmado por la plataforma especializada en información meteorológica y sismológica Asismet, que señaló que Lima experimentó ese día su jornada más calurosa registrada para agosto. La medición aparece también en el gráfico elaborado con datos del Senamhi para la estación A. Von Humboldt - UNALM.

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La marca resulta especialmente significativa porque superó el registro de 27,8 °C alcanzado el 8 de agosto de 1997, que se mantenía como referencia para este mes. Este antecedente también ha sido reportado en años anteriores al analizar los episodios de calor registrados en Lima durante el octavo mes del año.

Un gráfico con datos del Senamhi Perú detalla los récords de temperatura diurna en la estación Alexander von Humboldt de Lima durante junio, julio y agosto. (Senamhi)

28,8 °C en La Molina: un grado por encima del récord anterior

De acuerdo con la información difundida por Asismet y el gráfico de temperaturas de la estación A. Von Humboldt - UNALM, la máxima del 23 de agosto llegó a 28,8 °C.

El gráfico compara las temperaturas máximas registradas durante el año con la climatología de la estación. Para agosto, la referencia de temperatura máxima normal aparece en aproximadamente 20,4 °C, por lo que el valor alcanzado el domingo representó una anomalía de +8,4 °C respecto de esa referencia.

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Además, el gráfico identifica como récords históricos para la estación 28,8 °C en junio, 29,4 °C en julio y ahora 28,8 °C en agosto.

La cifra de agosto de 2026 queda así por encima de los 27,8 °C registrados en agosto de 1997, cuando el país atravesaba uno de los episodios más intensos asociados al fenómeno El Niño de aquel periodo.

Una acuarela conceptual ilustra a familias y trabajadores en la Plaza de Armas de Lima, quienes utilizan abanicos y beben agua bajo el sol, mientras algunos llevan abrigos en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hizo tanto calor en Lima en pleno invierno?

El incremento de las temperaturas estuvo asociado a las condiciones cálidas que afectan actualmente al litoral. Entre los factores señalados se encuentran la presencia de aguas cálidas frente a la costa, la influencia de El Niño Costero, el ingreso de vientos del norte y una menor presencia de nubosidad.

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Estas condiciones favorecieron una mayor presencia de sol y, con ello, un incremento de las temperaturas durante las horas de mayor radiación. Senamhi ya había advertido sobre un periodo de temperaturas diurnas inusualmente elevadas en la costa central.

El récord de 1997 se mantuvo durante casi tres décadas

El antecedente que acaba de ser superado corresponde al 8 de agosto de 1997, cuando la estación de La Molina registró una máxima de 27,8 °C.

Ese valor se convirtió en una referencia para los episodios de calor registrados durante agosto en Lima. Incluso en agosto de 2023, cuando la ciudad experimentó nuevamente temperaturas inusualmente elevadas, se recordó que aquella marca de 1997 continuaba como récord para La Molina.

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Ahora, 28,8 °C registrados el 23 de agosto de 2026 elevan en 1 °C la anterior marca de agosto y establecen un nuevo récord para la estación de La Molina.