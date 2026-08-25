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Denuncian a policía por violencia y amenazas contra su expareja: madre reclama protección para ella y su hija

Jessica Castro relata agresiones por parte de Noé Bryan Guayapoma, quien le escribe mensajes interdiario para continuar con sus amenazas

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Una joven madre denunció que Noé Bryan Guayapoma, suboficial de tercera y docente en la Escuela Técnico Superior PNP Puente Piedra, la agredió físicamente y la amenazó con un arma blanca. La víctima, Jessica Castro, de 23 años, solicitó garantías para su vida tras afirmar que las autoridades no han actuado pese a tener pruebas de los hechos y que teme por su seguridad y la de su hija.

Según relató Jessica Castro, la situación incluyó golpes en el rostro y cabeza, así como intentos de asfixia. Además, aseguró que el suboficial intentó agredirla con un cuchillo y que vecinos intervinieron ante sus gritos de auxilio.

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“Me he golpeado a un punto de dejarme mi cara toda moreteada, golpeada mi cabeza”, declaró la joven.

Denuncian a docente policial por agredir a su expareja y amenazarla frente a su hija| Foto: ATV
Denuncian a docente policial por agredir a su expareja y amenazarla frente a su hija| Foto: ATV

La denunciante explicó que los episodios de violencia comenzaron cuando tenía siete meses de embarazo, después de descubrir conversaciones comprometedoras entre el suboficial y alumnas de la escuela. Jessica Castro afirmó que Huayapuma de la Cruz mantenía relaciones con varias mujeres, algunas menores de edad, y que cuenta con chats, fotos y videos que respaldan su versión.

No cumple con la orden de alejamiento

De acuerdo con los testimonios recogidos, la agresión física también alcanzó a la hija menor de la pareja. “Ha llegado a golpear a mi hijita y me ha golpeado a mí constantemente, a pesar que él tenía una orden de alejamiento”, aseguró Jessica.

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“Me agredió destrozando mi teléfono, que tengo ahí las pruebas. Me estaba ahorcando y yo no sabía cómo defenderme”, manifestó.

Denuncian a docente policial por agredir a su expareja y amenazarla frente a su hija
Denuncian a docente policial por agredir a su expareja y amenazarla frente a su hija| Foto: ATV

Además, mencionó haber sido maltratada por la madre del suboficial, quien la insultó y desacreditó ante los agentes. Así como tampoco se le detuvo, a pesar de que se encontraba en flagrancia.

En uno de los audios se escucha que la madre le señala qué debería decir sobre el carácter de la joven, quien ahora se encuentra sola en Lima, debido a que su familia está en Cajamarca.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito de orientación, información y soporte emocional para personas afectadas por violencia familiar o sexual. Disponible las 24 horas desde cualquier teléfono fijo o celular.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan atención integral y especializada a víctimas de violencia familiar y sexual. Ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social en todo el país.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Las comisarías y unidades especializadas reciben denuncias y brindan protección inmediata en casos de violencia familiar, además de ejecutar medidas de protección dictadas por la autoridad.

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