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Aeropuerto Jorge Chávez ya tiene pase rápido por controles con Priority Lane y tu tarjeta podría aplicar

Aeropuerto Jorge Chávez ya tiene pase rápido por controles con Priority Lane y tu tarjeta de crédito podría aplicar para que no demores y uses el acceso exclusivo

priority lane del aeropuerto jorge chavez
Así se puede ingresar más rápido hacia tu vuelo en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Priority Pass
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El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez incluye novedades con respecto al anterior, más allá de su diseño renovado. ¿Sabías que ya existe el acceso a un pase más rápido por los controles de seguridad?

Ahora con el Priority Lane, podrás ingresar por los controles sin demorarte y una cola exclusiva, y tal vez no tendrás que sacar una nueva tarjeta de crédito para acceder a esto. Mastercard ha revelado qué tarjetas suyas aplican para hacer uso de esta vía de acceso rápido sin costo adicional.

“Los titulares de tarjetas Mastercard Black emitidas en el Perú podrán acceder sin costo al servicio Priority Lane en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para hacer uso de este beneficio, deberán presentar su tarjeta Mastercard Black física o su membresía digital de Mastercard Airport Experiences (MCAE), junto con su boarding pass, en el counter habilitado dentro del aeropuerto”, reveló la marca.

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Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño
Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño| Foto: ANDINA

Priority Lane aterriza en el Jorge Chávez

Recién hace poco la opción del Priority Lane ha llegado al Aeropuerto Jorge Chávez, por lo que puede que una cantidad importante de personas no sepan que ya tienen este beneficio, si son clientes y tiene la tarjeta de Mastercard.

“Priority Lane ofrece a los pasajeros de vuelos internacionales un carril exclusivo de control de seguridad, independiente del de la terminal principal. Este servicio, disponible para miembros de Priority Pass y también a la venta, incluye la validación de la tarjeta de embarque, la tasa TUUA y el pasaporte, seguidos de un control de seguridad prioritario; todo ello con la asistencia de un equipo de conserjería dedicado”, señala el mismo aeropuerto.

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Asimismo, se debe tener en cuenta que “el trámite de inmigración no está incluido y debe realizarse siguiendo el procedimiento estándar del aeropuerto. Para encontrarnos, diríjase al Nivel 3 (zona pública), en el lado izquierdo de la terminal, entre las islas de facturación F y G”.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado una vez más en los prestigiosos World Travel Awards como el mejor de Sudamérica. Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, explica los detalles de la nominación y cómo todos los peruanos pueden votar. | TV Perú

Por su lado, Mastercard considera que “el tiempo es uno de los recursos más valiosos para quienes viajan. Por ello, el servicio de Priority Lane se está convirtiendo en un beneficio cada vez más valorado en aeropuertos de todo el mundo, al ofrecer acceso preferencial al control de seguridad y reducir los tiempos de espera antes del embarque”.

Así, esta iniciativa respondería a una tendencia global en la que los viajeros buscan experiencias más ágiles, cómodas y personalizadas durante todo su recorrido. Al reducir uno de los momentos de mayor fricción del viaje —el paso por el control de seguridad—, Priority Lane optimiza el tiempo dentro del aeropuerto para que los pasajeros puedan disfrutar con mayor tranquilidad de las instalaciones, acceder a las salas VIP, realizar compras en el ‘duty free’ o simplemente relajarse antes de abordar su vuelo.

Pero si bien los titulares de tarjetas Mastercard Black emitidas en el Perú podrán acceder sin costo al servicio Priority Lane en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quienes no cuenten con tarjeta podrán pagar igual un precio para acceder a este.

sala VIP nacional The Club en aeropuerto Jorge Chávez
La nueva sala VIP está dirigida a pasajeros de vuelos nacionales. - Crédito The Club

Costo del Priority Lane

Según información oficial, la tarifa general para usar el PriorituyLane es de US$ 20 por persona, mientras que la tarifa preferencial para miembros de Priority Pass y LoungeKey es de US$ 18 por persona.

Sin embargo, según Mastercard para los usuarios de su tarjeta Black esto no tiene costo y además podrán ingresar con un acompañante. “Este beneficio estará vigente durante el 2026 o hasta agotar un total de 4.000 pases”, aclararon.

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