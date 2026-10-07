BTS en Lima: cubren puente peatonal cerca al estadio San Marcos que impide ver el concierto desde fuera

Un reporte periodístico muestra las medidas de seguridad y el control de tránsito en los alrededores del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima antes del concierto del grupo BTS. En las imágenes se observa la cobertura de un puente peatonal para evitar la visibilidad desde el exterior, así como la presencia policial, el cierre de vías y largas filas de asistentes a lo largo de las avenidas aledañas.

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A pocas horas de la primera fecha de BTS en Lima, las autoridades cubrieron un puente peatonal cercano al Estadio San Marcos, desde donde algunos seguidores buscaban observar el concierto desde el exterior. La medida se aplicó como parte del operativo previsto para las presentaciones del grupo surcoreano en la capital peruana.

La instalación de la cobertura comenzó durante la noche del martes 6 de octubre y continuó en las primeras horas del miércoles. El puente, ubicado en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), había generado expectativa entre parte del público por su ubicación y altura frente al recinto.

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Desde ese punto, algunos integrantes de ARMY esperaban encontrar una vista parcial del escenario o de las pantallas instaladas para el espectáculo. La presencia de estructuras que bloquean el campo visual descartó esa posibilidad antes del ingreso del público al estadio.

Un puente peatonal junto al Estadio San Marcos luce cubierto con lona para impedir la visibilidad desde el exterior durante el concierto de BTS en Lima.

El primer concierto de BTS está previsto para este miércoles 7 de octubre. La agrupación también ofrecerá funciones en Lima el 9 y 10 de octubre, por lo que el despliegue de seguridad y control en los accesos se mantendrá durante las tres jornadas.

La decisión busca ordenar la circulación en una zona que concentra a miles de personas desde temprano. A lo largo del día, seguidores de distintas edades llegaron a los exteriores de la universidad para esperar el inicio del show y acompañar la llegada de quienes cuentan con entradas.

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Canal N informó que agentes policiales se ubicaron en el puente para impedir que las fanáticas permanezcan allí con el objetivo de seguir el concierto a distancia. El resguardo se sumó a las restricciones de acceso y a las medidas para evitar concentraciones en áreas no habilitadas.

Un puente peatonal cercano al Estadio San Marcos en Lima luce cubierto con lonas junto a una imagen de la agrupación musical surcoreana BTS.

La cobertura del puente llamó la atención entre los asistentes y usuarios de redes sociales, aunque también recibió comentarios a favor. Parte de los seguidores consideró que la disposición puede reducir riesgos en un punto que podría reunir a personas sin entrada durante las horas del concierto.

El movimiento en los alrededores del campus aumentó desde las primeras horas de la mañana. Las filas, los carteles y los accesorios alusivos al grupo marcaron la previa de un espectáculo que convocará a miles de personas durante esta semana en el Estadio San Marcos.

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¿Compraste entradas Soundcheck? Esto es lo que contendrá tu paquete VIP

Las asistentes con entradas Soundcheck estuvieron entre las primeras en ingresar al campus de la UNMSM. Esta modalidad incluye el acceso a una prueba de sonido previa al concierto y la entrega de un paquete VIP con objetos exclusivos de la fecha en Lima.

Las primeras personas que recibieron el kit compartieron videos en TikTok y otras plataformas. A través de esas publicaciones, mostraron el contenido de la bolsa especial que se distribuye a quienes adquirieron esa categoría de entrada para los conciertos de BTS.

Una persona muestra los objetos incluidos en el paquete VIP de BTS en Perú sobre un área de césped. En el video se observan artículos promocionales del grupo de K-pop, entre ellos una etiqueta roja para equipaje, un llavero de metal, empaques oficiales y tarjetas de la gira mundial.

El paquete incorpora un ventilador portátil, uno de los artículos pensados para las horas de espera dentro y fuera del recinto. También incluye un sticker holográfico, una etiqueta para equipaje y un bloc de notas adhesivas.

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Los videos difundidos por las propias asistentes permitieron ver los diseños de los objetos y la presentación de cada pieza. El contenido está vinculado con la escala peruana de los conciertos y con el acceso especial para integrantes de ARMY Perú.

Entre los artículos figura además un llavero de metal y un lanyard correspondiente al acceso Soundcheck. La cinta portaidentificación distingue a quienes compraron esa modalidad para las tres fechas programadas en Lima.

Un puente peatonal cercano al Estadio San Marcos en Lima luce cubierto con lonas junto a una imagen de la agrupación musical surcoreana BTS.

La entrega de los paquetes forma parte del proceso de ingreso previo al espectáculo. Mientras tanto, el operativo continuará en los accesos y en los puntos de mayor concentración alrededor del Estadio San Marcos.

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