Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú se enfrentará a Chile en el debut del Campeonato Sudamericano de vóley sub 19 2026.

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La selección peruana debutará en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley ante Chile hoy, miércoles 7 de octubre. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú y se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.

Dónde ver Perú vs Chile por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley será transmitido por VOLEY ZONE TV, canal de YouTube que ofrecerá la cobertura de los partidos desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir el torneo clasificatorio, que se disputará hasta el 11 de octubre.

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En Perú, por el momento, no se ha confirmado una eventual transmisión de los encuentros por Latina Televisión, canal que suele emitir en señal abierta los partidos de las selecciones nacionales.

Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero con la previa, el minuto a minuto, los resultados, las declaraciones y la tabla de posiciones en su sitio web.

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Horarios de Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El duelo está programado para iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

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Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Las convocadas de Perú Sub 19 para el Sudamericano de vóley

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Las bajas de Perú para el Sudamericano

La selección peruana afrontará el Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley con ausencias sensibles. Fernanda Pinto, una de las figuras del equipo en el Mundial Sub 17, quedó fuera de la lista que viajará a Maracaibo, Venezuela, por incumplir una norma interna de la selección, según confirmó el entrenador Martín Escudero.

El técnico explicó que la atacante formaba parte de las 14 jugadoras consideradas para el torneo clasificatorio al Mundial, pero no integrará la delegación debido a una decisión disciplinaria. “Fernanda Pinto estaba en la lista de las 14 que iban a viajar, pero por temas de reglas y normas que hay que cumplir, ella no las pudo cumplir. Fue una decisión de ella”, declaró a La Cátedra Deportes.

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Escudero precisó que no se trató de un acto de indisciplina, aunque remarcó que todas las convocadas deben respetar las disposiciones internas. “Así sea la mejor jugadora, si incumple las normas, tiene que tener un castigo. Eso es lo que ha pasado con ella”, sostuvo.

El entrenador no detalló qué regla incumplió Pinto. No obstante, La Cátedra Deportes informó que la sanción estaría relacionada con su participación en un torneo interescolar. La deportista estudia con una beca en una institución educativa y, de acuerdo con el citado medio, la Federación Peruana de Vóley no autoriza que las seleccionadas participen en este tipo de competencias en fechas cercanas a torneos oficiales.

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Pese a su exclusión, Escudero aseguró que Pinto seguirá en consideración para futuras convocatorias. “Seguramente estará en la siguiente convocatoria y no pasó nada. Sí nos haría falta aquí; por eso la convoqué y la tuve entre las 14. Desgraciadamente, las cosas se dieron así y hay que cumplir las reglas”, señaló.

El técnico de la selección peruana señaló el motivo por el que la punta nacional no formó parte del Sudamericano Sub 19 de vóley. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La ausencia de Pinto se suma a las de Gianella Chanca y Ariana Vásquez, quienes no podrán disputar el Sudamericano Sub 19 por lesión. Ambas eran piezas importantes dentro de la categoría, por lo que el comando técnico deberá rearmar el equipo para el certamen que se jugará en Maracaibo.

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