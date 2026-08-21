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Reniec atenderá este sábado 22 y domingo 23 en más de 100 sedes: revisa los horarios y oficinas habilitadas en todo el Perú

La campaña extraordinaria permitirá a los ciudadanos recoger su documento de identidad y realizar determinadas gestiones antes de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre

Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril
Reniec atenderá este sábado 22 y domingo 23 en más de 100 sedes
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 22 y domingo 23 de agosto en más de 100 oficinas a nivel nacional. La jornada busca reforzar las entregas y trámites del DNI ante la cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Las sedes habilitadas se encuentran en distintas regiones del país, entre ellas Lima, Piura, Puno, Ica, Pucallpa, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Huánuco. Los horarios variarán de acuerdo con cada oficina, por lo que Reniec pidió revisar previamente la información antes de acudir.

La atención también tendrá una modalidad especial en Lima Metropolitana durante el domingo. En este caso, 15 Centros de Atención estarán abiertos para la entrega de documentos. Conoce qué sedes atenderán, cuáles serán sus horarios y qué recomendaciones dio la entidad para quienes necesitan completar un trámite.

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¿En qué regiones habrá atención de Reniec este sábado y domingo?

Este sábado 22 de agosto, Reniec abrirá sus oficinas en ciudades como Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas. La atención permitirá a los ciudadanos realizar gestiones relacionadas con su documento de identidad.

Los horarios tendrán algunas diferencias según la sede. Parte de las oficinas atenderá de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., mientras que otras funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Por ello, resulta importante verificar el horario específico de la agencia antes de trasladarse.

Para el domingo 23 de agosto, la atención estará concentrada en agencias de Piura, Lambayeque, Tumbes, Loreto y Puno. Reniec puso a disposición el listado completo de oficinas y horarios para que los usuarios puedan identificar la sede que les corresponde.

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15 sedes de Reniec atenderán este domingo en Lima

En Lima Metropolitana, la jornada del domingo 23 de agosto tendrá una finalidad específica: la entrega de DNI. Para ello, Reniec habilitará 15 Centros de Atención distribuidos en distintos distritos de la capital.

Las sedes que atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. son:

  • CA Áncash: jirón Áncash N.° 336-340 y 344.
  • CA Independencia: calle Los Andes N.° 486, urbanización Industrial Panamericana Norte.
  • CA Jesús María: jirón Talara N.° 130-132-134 y 136.
  • CA Lima: jirón Nicolás de Piérola N.° 545.
  • CA Lurigancho-Chosica: jirón Chucuito N.° 248.
  • CA Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230.
  • CA Puente Piedra: jirón Ricardo Palma N.° 241.
  • CA Quilca: jirón Quilca N.° 501 y 525.
  • CA San Borja: avenida San Luis N.° 1673, urbanización Jacaranda II.
  • CA Javier Prado: avenida Javier Prado Este N.° 2388, frente al Museo de la Nación.
  • CA San Juan de Lurigancho: avenida Las Flores, lote 1, manzana G, urbanización Canto Grande, unidad 7.
  • CA San Juan de Miraflores: avenida Guillermo Billinghurst N.° 767-769, manzana F, lote 18, urbanización SJM Parcela D.
  • CA San Martín de Porres: avenida Eduardo de Habich N.° 590-592, con Pedro Paulet N.° 589.
  • CA Santa Anita: avenida Los Eucaliptos N.° 947, urbanización Universal.
  • CA Villa El Salvador: avenida Pastor Sevilla, sector 6, grupo 3A, manzana B, lote 24.
Los ciudadanos peruanos pueden iniciar la actualización de su documento de identidad hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento, accediendo a modalidades presenciales o digitales
Los ciudadanos peruanos pueden iniciar la actualización de su documento de identidad hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento, accediendo a modalidades presenciales o digitales| Foto: Gemini IA

Reniec permite realizar varios trámites de DNI de forma virtual

Reniec también recordó que determinados trámites pueden gestionarse de manera virtual sin acudir a una oficina. Entre ellos figuran el duplicado de DNI electrónico, la renovación del DNI azul y DNIe y la rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros procedimientos disponibles en su plataforma digital.

Antes de iniciar una gestión, los ciudadanos deben realizar el pago de la tasa correspondiente. Entre las alternativas figuran Yape, agentes BCP, Banco de la Nación, págalo.pe y la plataforma web de Reniec mediante tarjeta de crédito o débito.

En el caso de Yape, el usuario debe generar primero un ticket en la plataforma de recaudación de Reniec y luego ingresar el código en la opción Yapear servicios > Reniec para completar el pago. La entidad también recomendó revisar el avance del trámite del DNI EN ESTE LINK antes de acudir a una sede, especialmente si se trata de recoger el documento.

Larga fila de personas en la acera frente al edificio de RENIEC. Ciudadanos esperan en la calle mientras otros transitan; algunos sostienen documentos de identidad.
Numerosos ciudadanos forman una extensa fila frente a la sede de RENIEC en Lima para gestionar el Documento Nacional de Identidad y otros trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención extraordinaria se desarrolla a pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Para estos comicios, el padrón electoral actualizado registra 26,3 millones de electores habilitados, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades en todo el país. Contar con el DNI vigente será clave para identificarse al momento de votar y realizar otros trámites.

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